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Política

Pesquisas eleitorais: como está a disputa Lula x Flávio após números da última semana

Novos levantamentos da Quaest e da BTG/Nexus mantêm o presidente à frente de Flávio Bolsonaro e indicam poucas mudanças no cenário eleitoral

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 jul 2026, 10h09 | Atualizado em 21 jul 2026, 15h00
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
Lula e Flávio Bolsonaro: Datafolha mede a disputa presidencial nesta sexta, 21 (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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A disputa presidencial de 2026 permaneceu praticamente estável na última semana, mas ganhou novos elementos com a divulgação de duas pesquisas nacionais. Os levantamentos da Quaest e da BTG/Nexus reforçam a liderança do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tanto no primeiro quanto no segundo turno, mantendo Flávio Bolsonaro (PL-RJ) como principal adversário e sem indicar avanço consistente de nomes da chamada terceira via.

As duas pesquisas se somam aos levantamentos AtlasIntel/Bloomberg e Meio/Ideia divulgados nas semanas anteriores e consolidam um cenário que tem se repetido desde o início da pré-campanha: Lula lidera nacionalmente, Flávio permanece como principal representante do campo bolsonarista e os demais pré-candidatos seguem distantes da polarização entre os dois principais nomes.

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Como ficou o consolidado das pesquisas?

Com a entrada da nova Quaest, cinco institutos nacionais mediram a disputa presidencial nas últimas semanas. Em todos eles, Lula aparece numericamente à frente de Flávio Bolsonaro.

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No segundo turno, a AtlasIntel registra 48,8% para Lula contra 42,3% para Flávio. A BTG/Nexus mostra 47% a 44%. A Quaest aponta 45% a 37%, enquanto a Meio/Ideia registra 45% a 40%. Apesar das diferenças metodológicas entre os institutos, todos convergem ao indicar vantagem do presidente sobre o senador.

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No primeiro turno, a tendência também permanece semelhante. A AtlasIntel mostra Lula com 46,3% e Flávio com 36,6%; a BTG/Nexus registra 40% para o presidente e 34% para o senador; a Quaest aponta 40% contra 28%; e a Meio/Ideia indica 40,4% frente a 32%. Os números reforçam um quadro de liderança relativamente estável do petista, embora a distância entre os dois varie conforme a metodologia empregada por cada instituto.

O que mudou na última semana?

As novidades foram discretas. Na Quaest, Lula oscilou um ponto percentual para cima no primeiro turno, passando de 39% para 40%, enquanto Flávio caiu de 29% para 28%, variações dentro da margem de erro de dois pontos percentuais. No segundo turno, o presidente foi de 44% para 45%, enquanto o senador recuou de 38% para 37%.

Existe espaço para uma terceira via?

As novas pesquisas continuam sugerindo que não. Tanto Quaest quanto BTG/Nexus mantêm Ronaldo Caiado (PSD), Romeu Zema (Novo) e Renan Santos (Missão) como principais nomes fora da polarização, mas todos permanecem com percentuais baixos no primeiro turno.

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Na Quaest, Caiado aparece com 4%, Renan Santos com 3% e Zema com 2%. Na BTG/Nexus, Caiado registra 5%, enquanto Renan Santos e Zema aparecem com 4% cada. Nenhum dos pré-candidatos alcança dois dígitos nas intenções de voto.

O que mostram os índices de rejeição?

A Quaest também registrou mudanças discretas na rejeição dos principais candidatos. Lula passou de 53% para 50%, enquanto Flávio Bolsonaro subiu de 56% para 57%. Entre os demais nomes, as oscilações ficaram próximas da margem de erro, sem alterações significativas no quadro geral.

O que indicam as pesquisas neste momento?

Consideradas em conjunto, AtlasIntel, Meio/Ideia, Quaest e BTG/Nexus reforçam quatro tendências da corrida presidencial. A primeira é que Lula continua liderando nacionalmente em todos os levantamentos divulgados nas últimas semanas. A segunda é que Flávio Bolsonaro permanece como principal nome da oposição e segue muito à frente dos demais concorrentes. A terceira é que os institutos continuam registrando pequenas oscilações, sem mudanças estruturais no cenário eleitoral. Por fim, os dados mantêm a percepção de que a disputa permanece concentrada entre os dois principais candidatos, enquanto os demais postulantes seguem com baixo desempenho nas intenções de voto.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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