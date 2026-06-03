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Nova pesquisa Real Time Big Data para 2026 mostra Lula com 38% e Flávio Bolsonaro com 31% no 1º turno. No 2º, Lula chega a 45% contra 40%. O escândalo do Banco Master impacta Flávio, enquanto a polarização PT-bolsonarismo persiste, com outros nomes da direita ainda distantes. Leia a análise completa.

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A nova pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira, 1º, reforçou o cenário que vem se consolidando nas últimas semanas na corrida presidencial de 2026: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva mantém vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) após o desgaste provocado pelo escândalo envolvendo o Banco Master e os áudios do parlamentar com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Os próximos levantamentos devem medir o impacto das tarifas do Trump.

No principal cenário estimulado de primeiro turno, Lula aparece com 38% das intenções de voto, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Os dois seguem muito à frente dos demais concorrentes testados pelo instituto.

]Na simulação de segundo turno, o presidente aparece com 45% das intenções de voto, contra 40% do senador. Em relação ao último levantamento Real Time Big Data, Lula cresceu dois pontos e Flávio perdeu quatro.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores entre os dias 29 e 30 de maio. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%.

O que mostrou a nova pesquisa Real Time Big Data?

A nova rodada da Real Time Big Data confirmou a liderança isolada de Lula e mostrou Flávio ainda como principal nome da direita, apesar do desgaste das últimas semanas.

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Além dos dois líderes, o levantamento trouxe Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD) empatados com 6%. Romeu Zema (Novo) aparece com 4%, enquanto Aécio Neves (PSDB) e Joaquim Barbosa (DC) marcaram 3% cada.

Em um segundo cenário, com Aldo Rebelo no lugar de Joaquim Barbosa, Lula e Flávio mantêm exatamente os mesmos percentuais: 38% e 31%, respectivamente. Em relação ao último levantamento Real Time Big Data, Lula cresceu dois pontos e Flávio perdeu quatro.

E contra outros candidatos no segundo turno?

A pesquisa também simulou cenários de segundo turno entre Lula e Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e Aécio Neves. Contra os dois primeiros, o presidente empataria, enquanto derrotaria os dois últimos com ampla vantagem.

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Caiado é quem apresenta mais dificuldade ao petista. Segundo o levantamento, ambos empatariam com 43%, além de 8% que disseram votar branco ou nulo e 6% que não souberam responder. Já diante de Zema, o presidente teria os mesmos 43%, mas o ex-governador mineiro soma 40% — brancos e nulos são 11% e 6% não sabem ou não opinaram.

Em eventual embate contra Renan Santos, Lula teria 46% contra 30%. Votos nulos e brancos somam 12%, mesmo percentual dos indecisos. Se a disputa fosse contra Aécio, o petista alcançaria 47% e o tucano, 23%. Brancos e nulos chegam a 16% e 14% não souberam responder.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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O escândalo do Banco Master segue afetando Flávio?

As pesquisas divulgadas após o vazamento dos áudios apontam que o caso produziu desgaste político consistente para o senador do PL. A AtlasIntel, divulgada em 19 de maio, mostrou Lula abrindo quase treze pontos de vantagem sobre Flávio no primeiro turno. Dias depois, o Datafolha registrou crescimento da vantagem do petista no segundo turno.

Na sequência, BTG Nexus e Meio/Ideia consolidaram o movimento. A BTG Nexus mostrou Lula com 40% contra 35% de Flávio no primeiro turno e 47% a 43% no segundo. Já a Meio/Ideia apontou vantagem de 46,5% a 41,4% para o presidente em eventual segundo turno. Os levantamentos também passaram a registrar crescimento da rejeição ao senador e aumento do contingente de eleitores indecisos, brancos e nulos.

Existe alternativa competitiva na direita?

Apesar da queda de Flávio Bolsonaro em parte das pesquisas, os números continuam mostrando dificuldade dos demais nomes da direita em romper a polarização entre lulismo e bolsonarismo. Romeu Zema, Ronaldo Caiado, Renan Santos e outros pré-candidatos seguem distantes dos dois líderes.

Esse cenário ajuda a explicar por que parte do eleitorado conservador migrou temporariamente para indecisos, votos brancos e nulos, em vez de aderir a outro nome da oposição.

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O que os números indicam para 2026?

O conjunto das pesquisas divulgadas após o escândalo do Banco Master mostra um cenário de recuperação política de Lula e de desgaste gradual da candidatura de Flávio Bolsonaro.

Ao mesmo tempo, os levantamentos indicam que a polarização entre PT e bolsonarismo segue dominante na disputa presidencial. Mesmo em queda em parte das séries históricas, Flávio continua muito à frente dos demais nomes da direita e permanece como principal adversário do presidente na corrida ao Palácio do Planalto.

VEJA+IA: Este consolidado de pesquisas foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.