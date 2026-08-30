Pesquisas eleitorais mostram a distância entre Lula e Flávio Bolsonaro após números da semana

Ler Resumo





As pesquisas BTG/Nexus e Vox Brasil apontam um cenário de empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro em um eventual segundo turno. Cada levantamento coloca um dos candidatos numericamente à frente, mas dentro da margem de erro, sinalizando uma disputa cada vez mais acirrada e com eleitores mais consolidados em suas escolhas.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL) atingiu nesta semana um dos cenários mais equilibrados da corrida presidencial. As duas pesquisas nacionais divulgadas — BTG/Nexus e Vox Brasil — colocam os dois candidatos em empate técnico em um eventual segundo turno, mas com uma diferença importante: cada levantamento apresenta um deles numericamente à frente.

Na BTG/Nexus, divulgada na segunda-feira, 24, Lula aparece com 46% das intenções de voto, contra 45% de Flávio, diferença de apenas um ponto percentual em um eventual segundo turno. No Vox Brasil, divulgado neste sábado, 29, as posições se invertem: Flávio registra 45,1%, contra 44,5% do presidente, vantagem numérica de 0,6 ponto. Nos dois casos, as diferenças estão dentro das respectivas margens de erro.

Os levantamentos também registram movimentos de aproximação em relação às rodadas anteriores. Na BTG/Nexus, a distância caiu de três para um ponto em uma semana. No Vox Brasil, Flávio avançou quatro pontos em um mês, enquanto Lula recuou três.

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Qual pesquisa mostra Flávio Bolsonaro à frente?

O Vox Brasil é o levantamento da semana que coloca Flávio numericamente na liderança do confronto direto. O senador aparece com 45,1%, enquanto Lula registra 44,5%.

Continua após a publicidade

A diferença de apenas 0,6 ponto percentual configura empate técnico, já que a margem de erro da pesquisa é de 2,15 pontos para mais ou para menos.

Mais relevante que a posição numérica dos candidatos é o movimento registrado desde a rodada anterior do instituto. Em um mês, Flávio passou de 41,1% para 45,1%, avanço de quatro pontos percentuais. No mesmo intervalo, Lula recuou de 47,5% para 44,5%.

Com isso, uma vantagem que era de 6,4 pontos para o presidente se transformou em uma diferença de 0,6 ponto para o senador.

Continua após a publicidade

O que mostra a nova rodada da BTG/Nexus?

A BTG/Nexus também registra o confronto mais apertado entre Lula e Flávio de suas últimas três rodadas.

Lula aparece com 46%, enquanto Flávio tem 45%. Na pesquisa anterior, o placar era de 47% a 44% para o presidente, resultado que havia se repetido nas duas últimas medições.

Em uma semana, portanto, Lula oscilou um ponto para baixo e Flávio, um ponto para cima. A vantagem do petista caiu de três para apenas um ponto percentual.

Continua após a publicidade

No primeiro turno, Lula mantém a liderança numérica, com 41%, contra 37% de Flávio. A distância também diminuiu: era de cinco pontos na rodada anterior e agora está em quatro. Ronaldo Caiado (PSD) aparece com 5%, seguido por Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo), ambos com 3%.

A aproximação também aparece no voto espontâneo?

Na pergunta espontânea da BTG/Nexus, em que os entrevistados respondem sem receber uma lista de candidatos, Lula permanece com 38%, enquanto Flávio avança de 29% para 31%.

Ao mesmo tempo, o percentual de indecisos caiu de 17% para 15%.

Continua após a publicidade

O movimento mantém Lula numericamente à frente, mas reduz a distância entre os dois também em uma modalidade que mede a preferência do eleitor sem a apresentação prévia dos nomes.

O voto em Lula e Flávio está mais consolidado?

A aproximação ocorre em um momento em que os eleitores dos dois candidatos apresentam os maiores índices de certeza de voto já registrados na série da BTG/Nexus.

Entre os que declaram voto em Lula no primeiro turno, 88% afirmam que a decisão está tomada e não deve mudar. Entre os eleitores de Flávio, o índice chega a 86%.

Continua após a publicidade

A diferença para os demais candidatos é expressiva. A certeza de voto fica em 53% entre os eleitores de Renan, 51% entre os de Caiado e 43% entre os de Zema.

No conjunto dos entrevistados que escolheram algum candidato, oito em cada dez afirmam que a decisão já está tomada.

Quem é mais competitivo contra Lula?

Os dois levantamentos também testaram Lula contra outros adversários e mostram que Flávio é quem chega mais perto do presidente.

Na BTG/Nexus, Lula tem 47% contra 40% de Zema e 46% contra 42% de Caiado. A maior vantagem aparece diante de Renan, com placar de 47% a 35%.

No Vox Brasil, Lula registra 45,5% contra 39,3% de Zema. Diante de Caiado, a diferença diminui: o presidente tem 45,5%, contra 41,1% do adversário.

Ainda assim, apenas Flávio aparece numericamente à frente de Lula em um dos levantamentos divulgados na semana, embora em situação de empate técnico.

A rejeição pode limitar os dois candidatos?

A BTG/Nexus mostra que o equilíbrio entre Lula e Flávio também chegou à rejeição. Pela primeira vez desde abril, o presidente aparece numericamente mais rejeitado que o senador: 49% dos entrevistados afirmam que não votariam nele de jeito nenhum, contra 48% que dizem o mesmo sobre Flávio.

As bases de rejeição, porém, são diferentes. Entre os homens, 57% rejeitam Lula, ante 42% entre as mulheres. No caso de Flávio, ocorre o movimento inverso: a rejeição chega a 55% entre as mulheres e fica em 41% entre os homens.

A diferença também aparece na religião. Entre os evangélicos, 60% rejeitam Lula e 35%, Flávio. Entre os eleitores sem religião, 70% afirmam que não votariam no senador, enquanto 35% rejeitam o presidente.

O que as pesquisas da semana indicam?

Os números de BTG/Nexus e Vox Brasil convergem para uma disputa de segundo turno sem vantagem estatisticamente definida para nenhum dos dois principais candidatos.

A BTG/Nexus ainda coloca Lula numericamente à frente, mas por apenas um ponto, a menor distância registrada pelo instituto nas últimas três rodadas. O Vox Brasil vai além e coloca Flávio 0,6 ponto à frente, depois de uma aproximação de sete pontos percentuais em relação ao levantamento anterior.

A principal fotografia deixada pela semana, portanto, não é uma mudança de liderança consolidada, mas o aumento da competitividade no confronto direto. Pela primeira vez neste consolidado, os dois levantamentos divulgados no período mostram Lula e Flávio separados por no máximo um ponto percentual — e cada um deles numericamente à frente em uma pesquisa diferente.

Como foram feitas as pesquisas?

A BTG/Nexus ouviu 2.006 eleitores por telefone entre 21 e 23 de agosto. A 11ª rodada do levantamento está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-009028/2026.

O Vox Brasil entrevistou presencialmente 2.100 eleitores em todo o país entre 25 e 27 de agosto. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. Autofinanciado pelo instituto, o levantamento está registrado no TSE sob o número BR-05519/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.