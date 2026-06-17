Pesquisas eleitorais: a disputa Lula x Flávio após últimos números e o novo Datafolha

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Uma nova pesquisa Datafolha será divulgada, testando a fotografia da corrida presidencial. O levantamento, com 2.004 entrevistas, medirá intenções de voto, aprovação do governo Lula, economia e o impacto de um eventual apoio de Donald Trump. Outras pesquisas já mostram Lula ampliando vantagem sobre Flávio Bolsonaro, aumentando a expectativa sobre os novos dados.

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👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O próximo teste para a fotografia da corrida presidencial virá com a divulgação de uma nova pesquisa Datafolha, prevista para ser divulgada a partir desta sexta-feira, 19. O instituto registrou no Tribunal Superior Eleitoral um levantamento nacional que começa a ser realizado nesta quarta-feira, 17, e vai até o dia 19, com 2.004 entrevistas em todo o país.

Além das intenções de voto para a Presidência da República, a pesquisa vai medir a aprovação do governo Lula, a percepção dos eleitores sobre economia e segurança pública, a avaliação dos principais pré-candidatos, os índices de rejeição eleitoral e cenários de segundo turno.

O questionário também inclui perguntas sobre o impacto de um eventual apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, a candidatos brasileiros. O tema ganhou relevância nas últimas semanas após a crise comercial provocada pelas novas tarifas anunciadas por Washington.

A divulgação ocorrerá em um momento decisivo da pré-campanha. Os levantamentos mais recentes de CNT/MDA e BTG/Nexus apontaram ampliação da vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro nos cenários de primeiro e segundo turno, o que aumenta a expectativa do mercado político sobre a capacidade do Datafolha de confirmar, ou não, a tendência observada pelas demais pesquisas.

O que mostraram as últimas pesquisas?

A menos de quatro meses da eleição presidencial de 2026, duas pesquisas divulgadas nesta semana indicam um movimento semelhante na disputa pelo Palácio do Planalto: o presidente Luiz Inácio Lula da Silva ampliou sua vantagem sobre o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) tanto nos cenários de primeiro turno quanto nas simulações de segundo turno. Os levantamentos da CNT/MDA, publicados nesta terça-feira, 16, e da BTG/Nexus, divulgados na segunda-feira, 15, mostram crescimento do petista e estagnação ou recuo do principal adversário.

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O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Como está a disputa no segundo turno?

É nas simulações de confronto direto que a vantagem de Lula aparece de forma mais expressiva. Na pesquisa CNT/MDA, o presidente alcança 49,3% das intenções de voto, contra 36,8% de Flávio Bolsonaro. A diferença chega a 12,5 pontos percentuais. Em abril, a dianteira era de cinco pontos.

Já na BTG/Nexus, Lula registra 49% e Flávio Bolsonaro, 43%. Embora a margem seja menor, de seis pontos percentuais, o resultado tem peso simbólico: é a primeira vez que o presidente aparece isolado na liderança da série histórica do instituto, rompendo o empate técnico observado em levantamentos anteriores.

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A BTG/Nexus também testou cenários alternativos. Contra o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), Lula aparece com 49%, ante 39% do adversário. Diante do governador de Goiás, Ronaldo Caiado (PSD), o presidente soma 48%, contra 39% do concorrente.

O que mostram os números do primeiro turno?

Os dois levantamentos também convergem ao apontar Lula na liderança da disputa já na primeira rodada de votação.

Na CNT/MDA, o presidente alcança 41,8% das intenções de voto, contra 28,2% de Flávio Bolsonaro. A distância entre os dois chega a 13,6 pontos percentuais. Em abril, Lula tinha 39% e o senador aparecia com 30%.

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Na sequência surgem Ronaldo Caiado, com 4%; Romeu Zema, com 2,8%; Joaquim Barbosa (DC), com 2,3%; Renan Santos (Missão), com 2%; Michel Temer (MDB), com 1,9%; e Augusto Cury (Avante), com 1,8%. Os votos brancos e nulos somam 7%, enquanto 7,9% dos entrevistados se declaram indecisos.

Na BTG/Nexus, Lula aparece com 42% no principal cenário de primeiro turno, ante 33% de Flávio Bolsonaro. A vantagem é de nove pontos percentuais. Em relação à pesquisa de maio, o presidente avançou dois pontos, enquanto o senador recuou dois.

Em uma simulação alternativa do instituto, Lula alcança 43% e Flávio Bolsonaro registra 34%, mantendo a diferença de nove pontos percentuais.

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O que explica a mudança de cenário?

Os levantamentos foram divulgados após semanas de desgaste para Flávio Bolsonaro em razão da repercussão do caso conhecido como Dark Horse. O episódio revelou a relação do senador com Daniel Vorcaro, ex-dono do Banco Master. Um áudio vazado mostrou o parlamentar solicitando recursos para financiar uma cinebiografia sobre o ex-presidente Jair Bolsonaro.

Embora as pesquisas não investiguem as razões específicas da movimentação eleitoral, os números apontam que o período entre abril e junho coincidiu com a ampliação da vantagem de Lula sobre o principal adversário nos cenários testados pelos dois institutos.

Como foram feitas as pesquisas?

A pesquisa CNT/MDA ouviu 2.002 eleitores entre os dias 10 e 14 de junho. A margem de erro é de 2,2 pontos percentuais e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-04256/2026.

Já a BTG/Nexus entrevistou 2.017 eleitores entre os dias 12 e 14 de junho. A margem de erro é de dois pontos percentuais e o registro eleitoral é BR-06645/2026.

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Tomados em conjunto, os dois levantamentos apontam para um mesmo movimento na reta final antes da campanha oficial: Lula chega ao segundo semestre de 2026 com vantagem ampliada sobre Flávio Bolsonaro tanto no primeiro quanto no segundo turno da disputa presidencial.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisas foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.