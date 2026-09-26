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Política

Pesquisas da semana mostram últimos números da disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado

Quatro levantamentos colocam Derrite, Marina, Tebet e André do Prado nas primeiras colocações

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 set 2026, 15h00
Quatro candidatos políticos sorrindo para a câmera, da esquerda para a direita: Marina Silva com óculos e colar vermelho, Simone Tebet com blazer azul e blusa branca, André do Prado com barba e terno escuro, e Guilherme Derrite com terno escuro e camisa branca
Marina Silva, Simone Tebet, André do Prado e Guilherme Derrite: candidatos ao Senado em São Paulo (Alexson Oliveira/Vibra Digital/Divulgação)
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Pesquisas da semana mostram últimos números da disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado Priorizar nos meus resultados Google

As quatro pesquisas divulgadas na última semana sobre a disputa pelas duas vagas de São Paulo no Senado convergem em um ponto: nenhum candidato conseguiu abrir vantagem suficiente para se descolar dos principais adversários. Guilherme Derrite (PP), Marina Silva (Rede), Simone Tebet (PSB) e André do Prado (PL) aparecem no primeiro pelotão da corrida, embora a ordem e os percentuais variem de acordo com o instituto.

O Datafolha, levantamento mais recente, divulgado na quinta-feira, 24, mostra os quatro em empate técnico. Marina aparece numericamente à frente, com 15%, seguida por Simone, com 14%. Derrite e André do Prado têm 12% cada. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os quatro estão no mesmo patamar.

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A Quaest, divulgada um dia antes, também registra uma disputa sem liderança isolada, mas com uma configuração diferente. Derrite aparece numericamente à frente, com 16%, seguido por Marina, com 13%, e Simone, com 12%. Os três estão tecnicamente empatados. André do Prado tem 8% e empata com Marina e Simone dentro da margem de erro, mas não com Derrite.

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Quem aparece à frente nas pesquisas?

No Paraná Pesquisas, divulgado na terça-feira, 22, Simone aparece numericamente à frente, com 29,6%, praticamente no mesmo patamar de Derrite, com 29,3%, e Marina, com 28,3%. André do Prado registra 25%. Considerada a margem de erro de 2,5 pontos percentuais, os quatro estão tecnicamente empatados.

A principal mudança registrada pelo instituto ocorreu com André do Prado. O presidente da Assembleia Legislativa de São Paulo passou de 19,3% na rodada anterior, divulgada no dia 11, para 25%. No sentido contrário, Ricardo Salles (Novo) passou de 16,3% para 10,6%. Simone permaneceu praticamente estável, de 29,5% para 29,6%, assim como Derrite, de 28,9% para 29,3%. Marina oscilou de 30,4% para 28,3%.

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No Real Time Big Data, divulgado na segunda-feira, 21, Derrite aparece numericamente na frente, com 20%, seguido por André do Prado, com 18%, Simone, com 17%, e Marina, com 14%. Com margem de erro de dois pontos, Derrite, André e Simone estão tecnicamente empatados. Marina empata com Simone, mas não com os dois primeiros.

O que os levantamentos mostram sobre o primeiro pelotão?

Apesar das diferenças metodológicas e dos percentuais, os quatro levantamentos colocam o mesmo grupo de candidatos nas primeiras posições. Derrite aparece numericamente em primeiro no Real Time Big Data e na Quaest, Simone ocupa essa posição no Paraná Pesquisas e Marina, no Datafolha.

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A leitura dos números também exige considerar que São Paulo elegerá dois senadores. No Real Time Big Data, que apresentou separadamente as duas escolhas do eleitor, Derrite tem 24% no primeiro voto e 16% no segundo. André do Prado registra 16% e 20%, respectivamente; Simone, 18% e 16%; e Marina, 15% e 13%. Os números consolidados apresentados pelo instituto são uma média das duas opções.

No Paraná Pesquisas, os percentuais também ultrapassam a lógica de uma disputa por apenas uma vaga porque o eleitor poderá escolher dois nomes. Já Quaest e Datafolha apresentam percentuais mais baixos e registram parcelas expressivas de eleitores que ainda não indicaram candidato.

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Quem aparece depois dos quatro primeiros?

Ricardo Salles aparece atrás do primeiro pelotão nos quatro levantamentos. Ele registra 10,6% no Paraná Pesquisas, 9% na média apresentada pelo Real Time Big Data, 4% no Datafolha e 3% na Quaest.

Os demais candidatos aparecem em patamares inferiores. Geraldo Rufino (Podemos), Soninha Francine (Cidadania), Guto Schiavetto (Missão) e outros nomes testados pelos institutos não alcançam os quatro primeiros colocados em nenhum dos levantamentos da semana.

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Como foram feitas as pesquisas?

O levantamento mais recente, do Datafolha, ouviu 1.610 eleitores paulistas nos dias 22 e 23 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

A Quaest entrevistou 1.800 eleitores entre 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada na Justiça Eleitoral sob o protocolo SP-02456/2026.

O Paraná Pesquisas ouviu 1.600 eleitores paulistas entre 19 e 21 de setembro. A margem de erro é de 2,5 pontos percentuais e o nível de confiança, de 95%. O registro na Justiça Eleitoral é SP-03057/2026.

O Real Time Big Data entrevistou 2.000 eleitores do estado entre 16 e 19 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número SP-07495/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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