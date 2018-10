Os candidatos ao governo do Estado de São Paulo Márcio França (PSB) e João Dória (PSDB) estão empatados e devem disputar voto a voto na eleição deste domingo (28). Pesquisa do Datafolha, divulgada neste sábado (27), mostra França com 51% dos votos válidos, enquanto Dória tem 49%.

O candidato do PSB conquistou mais três pontos porcentuais em relação à última pesquisa do instituto e, pela primeira vez, ultrapassou seu adversário do PSDB. Dória sofreu queda de três pontos. A consulta do Datafolha foi encomendada pela Rede Globo e pelo jornal Folha de S Paulo.

Pesquisa do Ibope, também divulgada neste sábado, indicou um empate absoluto entre os dois concorrentes. Dória e França estão com 50% dos votos válidos. Essa consulta foi encomendada pela Rede Globo e pelo jornal O Estado de S Paulo.

Quando considerados os votos totais, que incluem os nulos e brancos, o empate também ficou evidente. As duas pesquisas deste sábado, Datafolha e Ibope, registram os mesmos porcentuais de intenção de voto para os dois candidatos – 43% para França e 42% para Dória.

A pesquisa do Datafolha foi realizada entre os dias 26 e 27 de outubro com 5.093 pessoas. A margem de erro é de 1 ponto percentualpara mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral sob a identificação SP 03417/2018. A do Ibope ouviu 2.002 eleitores entre 26 e 27 de outubro. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais, para cima ou para baixo, e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada como SP 02081/2018.

Na mensuração da rejeição dos candidatos paulistas, a pesquisa do Ibope capturou melhores resultados para o concorrente do PSB. Entre os entrevistados pelo instituto, 31% disseram ter certeza sobre seu voto para França, enquanto 30% afirmaram o mesmo para João Dória. Dentre os eleitores, 18% disseram que “poderiam votar” em França, e 16%, para o PSDB. Mas 36% disseram que “não votariam de jeito nenhum” em Dória, enquanto 25% responderam o mesmo sobre França.

O concorrente do PSB, entretanto, foi apontado como menos conhecido pelos eleitores. Dentre os ouvidos, 23% disse não o conhecer suficientemente para opinar na pesquisa, enquanto 17% disse o mesmo sobre Dória. E 2% dos eleitores disseram não saber ou preferir não opinar sobre os dois candidatos.