Pesquisa traz um ótimo número para Lula – e alerta para Bolsonaro

Por Matheus Leitão 12 out 2022

A 18 dias do segundo turno das eleições, o retrato desenhado pelas pesquisas de intenção de voto mostram a dificuldade que o presidente Jair Bolsonaro enfrenta para tentar se aproximar de Lula na disputa.

Nova rodada Ipespe divulgada nesta terça, 11, aponta que o petista tem 50% dos votos contra 43% do atual presidente.

A distância de 7 pontos é menor do que a mostrada pela rodada Ipec do início da semana, mas ainda é um sinal de alerta para a equipe de Bolsonaro porque o presidente tem cada vez menos tempo para virar o jogo a seu favor.

Considerando apenas os votos válidos, a Ipespe indica que Lula tem 54% dos votos contra 46% de seu adversário, uma distância de 8 pontos, também inferior aos 10 pontos mostrados pela Ipec.

Como esta coluna tem lembrado sempre, as pesquisas falharam no primeiro turno e não conseguiram medir a força do bolsonarismo nas urnas. O resultado foi uma diferença grande entre os levantamentos e o resultado final da primeira etapa da eleição.

Apesar de perder em todos os cenários, a pesquisa Ipespe traz um recorte que pode dar alguma esperança a Bolsonaro. Quando são excluídos da pergunta sobre a intenção de voto aqueles eleitores que afirmam ter pouco ou nenhum interesse na eleição (18%), Lula tem 51% dos votos contra 47% de Bolsonaro.

“Foi inserido um cruzamento que excluiu os 18% que têm pouco ou nenhum interesse no pleito, o que teoricamente pode sugerir maior predisposição ao não comparecimento. Resultando daí um placar de 51% X 47% dos votos totais, 2% de B/N, e 01% de Não Sabe/ Não Respondeu. A distância registrada no momento confere a esse segundo turno um formato diverso de outras eleições que terminaram com margens mais confortáveis para o líder, considerados os votos totais”, explica Antônio Lavareda, responsável pela pesquisa.

Um dado importante colhido pela pesquisa foi o desempenho dos dois candidatos nas mídias. Para os eleitores, Lula é o que aparece melhor nas notícias de TV e rádio (49% x 33%), é o que tem aparecido melhor nas notícias de jornais, revistas e portais da internet (49% x 32%) e tem apresentado a melhor propaganda na rádio e na TV (45% x 35%).

Como já era de se esperar, Bolsonaro se sai melhor nas redes sociais. O presidente tem mais seguidores do que seu adversário e conta com bolsonaristas muito engajados nesses aplicativos. Para os eleitores consultados pelo Ipespe, Bolsonaro tem tido melhor presença nas redes sociais (43% x 40%) e tem sido melhor comentado nas conversas de WhatsApp (41% x 38%).

No final de agosto, quando começaram as propagandas políticas na TV e no rádio, a coluna mostrou que, se o quadro de 2018 se repetisse, as mídias tradicionais teriam pouca influência no voto.

No entanto, considerando a vitória de Lula em todos os cenários e seu bom desempenho nos jornais, TV, revistas e rádio, esses meios tradicionais têm sido suficientes para mostrar o que o petista quer apresentar aos eleitores.

Com o levantamento do Ipespe, fica claro que Lula precisa manter seus votos enquanto seu adversário precisa correr mais do que nunca atrás de novos eleitores.

