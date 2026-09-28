Pesquisa traz má notícia para aliado de Davi Alcolumbre na disputa pelo governo do Amapá

Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 28, mostra como estão as intenções de voto para o governo do Amapá. Clécio Luis (União Brasil), aliado do presidente do Senado Davi Alcolumbre (também do União Brasil), está quase vinte pontos atrás do seu rival, o ex-prefeito de Macapá.

Na simulação do primeiro turno, o ex-chefe do Executivo da capital, Dr. Furlan (PSD) aparece com 55,7% das intenções de voto, com chances de vencer a disputa já no dia 4 de outubro. Já o atual governador Clécio Luis registra 37,4%. A diferença entre os dois é de 18,3 pontos percentuais.

Os outros candidatos estão bem atrás dos dois. Em terceiro lugar, está Delegado Marcos (DC), com 0,5%, Carlos Cley (PSTU), com 0,4%, e Jairo Palheta (PCO), com 0,1%. Outros 2,7% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar, enquanto 3,2% declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.

Na simulação de segundo turno, a diferença entre os dois rivais permanece igual, mas os números apontam chance de vitória do ex-prefeito de Macapá. Dr. Furlan aparece com 56,5% das intenções de voto, contra 38,1% de Clécio Luís. Nesse recorte, nulos e brancos são 3,1% e os que não souberam ou não quiseram responder, 2,3%.

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Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição aos candidatos ao governo. Clécio lidera esse ranking: 35,6% dos entrevistados que afirmaram que não votariam nele de jeito nenhum. Seu rival, Dr. Furlan, registra 22,3%, seguido por Delegado Marcos, com 15%, Jairo Palheta, com 13,4%, e Carlos Cley, com 6,7%.

Sobre a pesquisa

O levantamento foi realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 25 e 27 de setembro de 2026, com 1.000 eleitores de 16 municípios do Amapá. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada é de 3,2 pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos.

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