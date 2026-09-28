Pesquisa traz má notícia para aliado de Davi Alcolumbre na disputa pelo governo do Amapá
Levantamento do Paraná Pesquisas desta segunda, 28, aponta que Dr. Furlan (PSD) lidera as intenções de voto, deixando para trás Clécio Luís (União Brasil)
Um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta segunda-feira, 28, mostra como estão as intenções de voto para o governo do Amapá. Clécio Luis (União Brasil), aliado do presidente do Senado Davi Alcolumbre (também do União Brasil), está quase vinte pontos atrás do seu rival, o ex-prefeito de Macapá.
Na simulação do primeiro turno, o ex-chefe do Executivo da capital, Dr. Furlan (PSD) aparece com 55,7% das intenções de voto, com chances de vencer a disputa já no dia 4 de outubro. Já o atual governador Clécio Luis registra 37,4%. A diferença entre os dois é de 18,3 pontos percentuais.
Os outros candidatos estão bem atrás dos dois. Em terceiro lugar, está Delegado Marcos (DC), com 0,5%, Carlos Cley (PSTU), com 0,4%, e Jairo Palheta (PCO), com 0,1%. Outros 2,7% dos entrevistados não souberam ou não quiseram opinar, enquanto 3,2% declararam voto em branco, nulo ou em nenhum dos candidatos.
Na simulação de segundo turno, a diferença entre os dois rivais permanece igual, mas os números apontam chance de vitória do ex-prefeito de Macapá. Dr. Furlan aparece com 56,5% das intenções de voto, contra 38,1% de Clécio Luís. Nesse recorte, nulos e brancos são 3,1% e os que não souberam ou não quiseram responder, 2,3%.
Rejeição
A pesquisa também mediu a rejeição aos candidatos ao governo. Clécio lidera esse ranking: 35,6% dos entrevistados que afirmaram que não votariam nele de jeito nenhum. Seu rival, Dr. Furlan, registra 22,3%, seguido por Delegado Marcos, com 15%, Jairo Palheta, com 13,4%, e Carlos Cley, com 6,7%.
Sobre a pesquisa
O levantamento foi realizado pelo Instituto Paraná Pesquisas entre os dias 25 e 27 de setembro de 2026, com 1.000 eleitores de 16 municípios do Amapá. A pesquisa tem nível de confiança de 95% e margem de erro estimada é de 3,2 pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos.