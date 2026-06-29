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Política

Pesquisa testa impacto de barraco entre Michelle e Flávio no sentimento do eleitor

Levantamento começou a ser feito um dia depois do desabafo público da ex-primeira-dama

Por Marcelo Ribeiro Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 jun 2026, 08h30 | Atualizado em 29 jun 2026, 10h18
O senador Flávio Bolsonaro (PL); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL)
O senador Flávio Bolsonaro (PL); e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL) (Ton Molina/Agência Senado/PL Mulher/Divulgação)
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Pesquisa testa impacto de barraco entre Michelle e Flávio no sentimento do eleitor Priorize VEJA no Google

Prevista para ser divulgada nesta quarta-feira, a nova pesquisa da Atlas Intel questiona o eleitorado sobre o sentimento dele em relação ao barraco público entre o pré-candidato do PL à presidência da República, Flávio Bolsonaro, e a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro.

Na semana passada, Michelle publicou vídeo de quase 30 minutos nas redes sociais, no qual afirmou ter sido maltratada, humilhada e menosprezada pelo enteado. Primeiro, Flávio minimizou a crise familiar, disse que estava focado no jogo do Brasil na Copa do Mundo e que nada, nem ninguém o abalaria. Horas depois, ele fez um pedido de desculpas públicas. No dia seguinte, ela publicou um texto – com bem menos impacto do que o vídeo divulgado no dia anterior – defendendo a unidade da direita para derrotar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

O levantamento da Atlas Intel começou a ser feito um dia após o desabafo público de Michelle.

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De acordo com relatório encaminhado ao TSE, a AtlasIntel não informa se o vídeo da ex-primeira-dama foi apresentado aos eleitores.

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Caso o entrevistado afirme ter assistido ao conteúdo publicado por Michelle, ele responderá cinco perguntas sobre o tema.

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Vão ser indagados de que lado estão, se acreditam nas declarações da ex-primeira-dama e sobre o impacto da crise familiar na pré-campanha do primogênito de Jair Bolsonaro.

Ainda que seja considerada para a disputa ao Senado no Distrito Federal, Michelle será testada como postulante ao comando do Palácio do Planalto nessa pesquisa.

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