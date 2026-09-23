Pesquisa testa disputa pelas duas vagas do Senado em Minas Gerais

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Uma nova pesquisa Real Time Big Data registrada no TSE nesta terça (22) vai avaliar a disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado em 2026. O levantamento testa dezesseis nomes de diversos partidos, medindo o primeiro e o segundo voto dos eleitores. A pesquisa, com 2.000 entrevistados, terá resultados divulgados em 28 de setembro. Candidatos como Aécio Neves, Marília Campos e Carlos Viana estão na lista.

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Uma nova pesquisa do Real Time Big Data registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça, 22, vai medir a disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado nas eleições de 2026. O levantamento testa dezesseis nomes e pergunta aos eleitores, separadamente, quem receberia o primeiro e o segundo voto.

A lista reúne nomes de diferentes partidos, entre eles Aécio Neves (PSDB), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL), Marcelo Aro (PP), Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL).

Quem será testado na disputa pelo Senado?

Além deles, aparecem no questionário Ana Luiza do MLB (UP), Arcanjo Pimenta (MDB), Carlin Moura (Avante), Fidélis Alcântara (UP), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Manoel Carvalho (MDB), Marco Antônio Superman (Novo), Tião Pessoa (PCO) e Victoria Mello Vic (PSTU).

Como haverá duas vagas em disputa, o eleitor poderá indicar até dois candidatos. O questionário separa as escolhas entre primeiro e segundo voto e também oferece as opções de voto nulo ou branco e de não saber ou não responder.

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Como será feita a pesquisa?

O Real Time Big Data vai entrevistar 2.000 eleitores de Minas Gerais entre 23 e 26 de setembro. A coleta combina abordagens telefônicas e digitais, com aplicação de questionário estruturado e amostra desenhada para representar o eleitorado mineiro.

A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Record TV Minas por 20.000 reais e tem divulgação prevista para 28 de setembro.

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Como foi a última pesquisa do Real Time Big Data para o Senado?

Na pesquisa anterior do Real Time Big Data, divulgada na segunda, 21 de setembro, Marília Campos (PT) aparecia numericamente à frente no indicador que reúne os dois votos para senador, com 18% das intenções de voto. Domingos Sávio (PL) e Carlos Viana (PSD) registravam 16% cada, enquanto Aécio Neves (PSDB) tinha 13% e Marcelo Aro (PP), 12%.

Na sequência, Áurea Carolina (PSOL) aparecia com 7%, Marco Antônio Superman (Novo), com 4%, e Arcanjo Pimenta (MDB) e Carlin Moura (Avante), com 1% cada. Outros candidatos somavam 1%. Brancos e nulos representavam 5%, enquanto 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

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O levantamento ouviu 2.000 eleitores de Minas Gerais entre 16 e 19 de setembro. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.