🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 5,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Pesquisa testa disputa pelas duas vagas do Senado em Minas Gerais

Levantamento do Real Time Big Data vai entrevistar 2.000 eleitores do estado

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 11h58
Montagem com cinco políticos brasileiros: uma mulher sorridente de óculos e blusa branca, e quatro homens de terno e gravata, em diferentes poses e expressões, alguns com microfones à frente
Marília Campos (PT), Domingos Sávio (PL), Aécio Neves (PSDB), Carlos Viana (PSD) e Marcelo Aro (PP) (Luci Sallum - PMC / Kayo Magalhães / Michel Jesus / Jonas Pereira / Carlos Moura/Câmara dos Deputados/Agência Senado)
Continua após publicidade
Pesquisa testa disputa pelas duas vagas do Senado em Minas Gerais Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa do Real Time Big Data registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) nesta terça, 22, vai medir a disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado nas eleições de 2026. O levantamento testa dezesseis nomes e pergunta aos eleitores, separadamente, quem receberia o primeiro e o segundo voto.

A lista reúne nomes de diferentes partidos, entre eles Aécio Neves (PSDB), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL), Marcelo Aro (PP), Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL).

Quem será testado na disputa pelo Senado?

Além deles, aparecem no questionário Ana Luiza do MLB (UP), Arcanjo Pimenta (MDB), Carlin Moura (Avante), Fidélis Alcântara (UP), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Manoel Carvalho (MDB), Marco Antônio Superman (Novo), Tião Pessoa (PCO) e Victoria Mello Vic (PSTU).

Siga

Como haverá duas vagas em disputa, o eleitor poderá indicar até dois candidatos. O questionário separa as escolhas entre primeiro e segundo voto e também oferece as opções de voto nulo ou branco e de não saber ou não responder.

Continua após a publicidade

Como será feita a pesquisa?

O Real Time Big Data vai entrevistar 2.000 eleitores de Minas Gerais entre 23 e 26 de setembro. A coleta combina abordagens telefônicas e digitais, com aplicação de questionário estruturado e amostra desenhada para representar o eleitorado mineiro.

A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento foi contratado pela Record TV Minas por 20.000 reais e tem divulgação prevista para 28 de setembro.

Continua após a publicidade

Como mudou o patrimônio dos deputados mais votados de 2022

Como foi a última pesquisa do Real Time Big Data para o Senado?

Na pesquisa anterior do Real Time Big Data, divulgada na segunda, 21 de setembro, Marília Campos (PT) aparecia numericamente à frente no indicador que reúne os dois votos para senador, com 18% das intenções de voto. Domingos Sávio (PL) e Carlos Viana (PSD) registravam 16% cada, enquanto Aécio Neves (PSDB) tinha 13% e Marcelo Aro (PP), 12%.

Na sequência, Áurea Carolina (PSOL) aparecia com 7%, Marco Antônio Superman (Novo), com 4%, e Arcanjo Pimenta (MDB) e Carlin Moura (Avante), com 1% cada. Outros candidatos somavam 1%. Brancos e nulos representavam 5%, enquanto 7% dos entrevistados não souberam ou não responderam.

Continua após a publicidade

O levantamento ouviu 2.000 eleitores de Minas Gerais entre 16 e 19 de setembro. A margem de erro era de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Minas Gerais
Pesquisas Eleitorais
Real Time Big Data
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).