Pesquisa testa disputa Lula x Flávio em estado onde petista venceu Bolsonaro por quase dobro de votos

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A Quaest divulgará na terça-feira, 22, uma nova pesquisa sobre a disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro na Paraíba. O levantamento, que ouviu 804 eleitores entre 18 e 21 de setembro, trará dados atualizados da corrida eleitoral no estado, onde Lula teve ampla vantagem em 2022. Conheça a metodologia e os detalhes da sondagem.

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A Quaest vai divulgar na próxima terça-feira, 22, uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) na Paraíba. O levantamento vai ouvir 804 eleitores do estado entre os dias 18 e 21 de setembro.

A pesquisa foi registrada na Justiça Eleitoral nesta quarta-feira, 16, sob o número BR-09990/2026. O levantamento foi contratado pela TV Cabo Branco e pela TV Paraíba e terá margem de erro máxima de 3 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

Em 2022, Lula (PT) teve 66,62% dos votos válidos (1.601.953 votos) no estado. Jair Bolsonaro (PL) teve 33,38% (802.502 votos).

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Quando a nova pesquisa Quaest será divulgada?

Os resultados poderão ser divulgados a partir de 22 de setembro, depois de quatro dias de trabalho de campo. As entrevistas começam na sexta-feira, 18, e terminam na segunda-feira, 21.

O levantamento será realizado presencialmente e em domicílios, com questionários estruturados aplicados a eleitores de 16 anos ou mais residentes na Paraíba. A coleta será feita por entrevistadores treinados, com tablets ou outros dispositivos eletrônicos.

Quem será ouvido pela Quaest?

A amostra prevista é composta por 804 eleitores e busca representar o perfil do eleitorado paraibano segundo sexo, idade, renda familiar e escolaridade.

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Do total, 53% serão mulheres e 47%, homens. Os eleitores de 16 a 34 anos representarão 33% da amostra, aqueles entre 35 e 59 anos, 45%, e os entrevistados com 60 anos ou mais, 22%.

Em relação à renda domiciliar, 47% estarão na faixa de até dois salários mínimos, 39% entre mais de dois e cinco salários mínimos e 14% acima de cinco salários mínimos.

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Como será feita a pesquisa?

A Quaest utilizará um desenho amostral por conglomerados em três estágios. Primeiro, serão sorteados os municípios que participarão da pesquisa. Depois, serão selecionados setores censitários dentro dessas cidades. Na última etapa, domicílios e entrevistados serão escolhidos de acordo com as cotas estabelecidas para a amostra.

As entrevistas passarão por procedimentos de consistência e georreferenciamento. A Quaest prevê ainda a checagem de áudio de uma amostra de 30% dos questionários aplicados.

A pesquisa custará 97.887 reais e abrangerá o território da Paraíba. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-09990/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.