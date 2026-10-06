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Política

Pesquisa testa disputa de segundo turno entre Flávio e Lula no terceiro maior colégio eleitoral do país

Levantamento também vai medir a disputa pelo governo estadual, além de avaliar a imagem dos candidatos e a percepção sobre os governos

Por Redação 6 out 2026, 22h32 | Atualizado em 6 out 2026, 22h33
Os principais pré-candidatos nas eleições de 2026: Flávio e Lula
Os principais pré-candidatos nas eleições de 2026: Flávio e Lula (Edilson Rodrigues/Agência Senado | Paulo Pinto/Agência Brasil)
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Pesquisa testa disputa de segundo turno entre Flávio e Lula no terceiro maior colégio eleitoral do país Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa eleitoral da Quaest no Rio de Janeiro vai medir a intenção de voto no segundo turno para presidente, no confronto entre Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro, e para governador do estado, em uma disputa entre Douglas Ruas e Eduardo Paes. O questionário também investiga a imagem dos candidatos, a expectativa de vitória, a avaliação dos governos e as principais preocupações dos eleitores. A divulgação está prevista para 12 de outubro.

O Rio de Janeiro é o terceiro maior colégio eleitoral do Brasil, atrás de São Paulo e Minas Gerais. A pesquisa vai captar, portanto, o comportamento do eleitorado fluminense nas disputas presidencial e pelo governo do estado.

Como está a disputa presidencial?

O questionário apresenta o confronto de segundo turno entre Flávio Bolsonaro e Lula e pergunta em quem o eleitor pretende votar. Em seguida, investiga se a escolha é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição. A pesquisa também pergunta quem o entrevistado acredita que vencerá a disputa presidencial.

Antes desse bloco, o eleitor é questionado se votou no primeiro turno para presidente e, em caso positivo, em quem votou. O questionário também apresenta uma lista de candidatos para identificar o voto dado nessa etapa da eleição.

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O que a pesquisa vai medir sobre Lula e Flávio Bolsonaro?

O levantamento mede o conhecimento e a imagem dos dois candidatos. Os entrevistados são questionados sobre atributos associados a Lula e Flávio Bolsonaro, como experiência, capacidade de tomar decisões em momentos de crise, honestidade, preparo para lidar com a segurança pública, inovação, preocupação com os mais pobres, capacidade de trabalho, carisma, preparo para combater a corrupção e preparo para lidar com a saúde.

A pesquisa também pergunta qual é o maior medo do eleitor em relação à eleição presidencial, contrapondo a volta da família Bolsonaro ao poder, mais um mandato de Lula e a opção de não considerar nenhum dos dois cenários. O questionário mede ainda quem o entrevistado acredita que vai ganhar a eleição presidencial e o grau de interesse pelas eleições.

Como está a disputa pelo governo do Rio?

Para o governo do Rio de Janeiro, o questionário apresenta o segundo turno entre Douglas Ruas e Eduardo Paes e pergunta em quem o eleitor pretende votar. A pesquisa também verifica se a escolha é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição.

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O levantamento pergunta ainda quem o entrevistado acredita que vencerá a disputa e quem gostaria que fosse governador, independentemente de sua própria intenção de voto.

Assim como na disputa presidencial, o questionário pergunta se o eleitor foi votar no primeiro turno para governador e, em caso positivo, em quem votou. A lista apresentada nessa etapa inclui André Marinho, Coronel Buznello, Cyro Garcia, Douglas Ruas, Eduardo Paes, Garenoth, Juliette, Luan Mito e William Siqueira, entre outros.

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O que será medido sobre os candidatos ao governo?

A pesquisa mede o conhecimento e a imagem de Douglas Ruas e Eduardo Paes. Os entrevistados também avaliam atributos relacionados aos dois nomes, como experiência, capacidade de tomar decisões em momentos de crise, honestidade, preparo para lidar com a segurança pública, inovação, preocupação com os mais pobres, capacidade de trabalho, carisma, preparo para combater a corrupção e preparo para lidar com a saúde.

Outro bloco pergunta qual dos dois candidatos ao governo o eleitor associa ao apoio de Lula e qual associa ao apoio de Jair Bolsonaro.

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O que o questionário pergunta sobre o governo do Rio?

O levantamento inclui um bloco de avaliação do governo do Rio de Janeiro, atualmente sob o comando de Ricardo Couto. A pergunta sobre aprovação ou desaprovação do trabalho do governador é seguida por outra em que o entrevistado classifica a administração entre ótimo, bom, regular, ruim e péssimo. 

A pesquisa também pergunta se o eleitor aprova ou desaprova o governo Lula.

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Quando a pesquisa será divulgada?

A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral em 6 de outubro de 2026, sob o número BR-02875/2026. A coleta está prevista para ocorrer entre 8 e 11 de outubro, e a divulgação dos resultados está marcada para 12 de outubro.

O levantamento é realizado pela Quaest, tem Globo como contratante e prevê 1.302 entrevistas. O nível de confiança das estimativas é de 95%, e a margem de erro máxima prevista é de aproximadamente 3 pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra, considerando o cálculo para amostra aleatória simples com correção para desenho com conglomerados como aproximação e as diretivas do Tribunal Superior Eleitoral.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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