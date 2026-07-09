Pesquisa sobre engajamento acende alerta para um dos candidatos ao Planalto

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Ronaldo Caiado (PSD) registra o pior desempenho em crescimento de seguidores e engajamento nas redes sociais entre pré-candidatos à Presidência, acendendo alerta para 2026. Enquanto Caiado perde força, Renan Santos lidera, e Flávio Bolsonaro e Lula mostram crescimento. Michelle Bolsonaro perde seguidores em meio à crise no PL. Análise completa no VEJA em Foco.

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Levantamento apresentado no telejornal VEJA em Foco, apresentado por Laísa Dall’Agnol, mostra Ronaldo Caiado (PSD) na última posição entre os principais pré-candidatos à Presidência em crescimento de seguidores e taxa de interação nas redes sociais.

O desempenho digital do ex-governador de Goiás acendeu um sinal de alerta na disputa presidencial de 2026. Dados apresentados pelo CEO da Ativaweb, Alek Maracajá, durante o VEJA em Foco, apontam que o pré-candidato registrou o menor crescimento entre os principais nomes monitorados nas redes sociais e vem perdendo força justamente no indicador considerado mais importante para campanhas digitais: o engajamento.

Segundo Maracajá, Caiado ganhou apenas 67 novos seguidores nos últimos sete dias e acumula sucessivas quedas na taxa de interação com seu público. Para o especialista, o cenário pode representar uma dificuldade adicional para a campanha do governador, já que as redes sociais se consolidaram como um dos principais termômetros da disputa política. “Além de ter pouco crescimento, ele perde taxa de engajamento. Ele vem em uma decadência quando eu falo em números nas redes sociais”, afirmou.

Por que esses números deveriam preocupar Caiado?

Na avaliação do CEO da Ativaweb, o problema não está apenas no baixo crescimento do número de seguidores, mas na perda contínua da capacidade de mobilizar sua audiência. Maracajá ressaltou que momentos de alta visibilidade costumam gerar picos temporários nas redes, mas advertiu que, sem manutenção desse interesse, o desempenho tende a cair rapidamente.

O especialista citou como exemplo o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), que recuperou seguidores após um embate com o Supremo Tribunal Federal, mas voltou a perder tração nas semanas seguintes. “Rede social é o momento. Às vezes você consegue furar uma bolha, ganha engajamento e seguidores, mas depois começa a perder”, explicou.

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Quem lidera o engajamento entre os pré-candidatos?

Enquanto Caiado aparece na última posição do levantamento, Renan Santos (Missão) foi o destaque da semana. Segundo Maracajá, o pré-candidato registrou o maior crescimento proporcional entre todos os nomes acompanhados, com 24.080 novos seguidores em apenas sete dias.

Na sequência aparecem o senador Flávio Bolsonaro (PL), com cerca de 13,5 mil novos seguidores, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que somou aproximadamente 9,4 mil. O crescimento de Lula também chamou a atenção do especialista por representar uma mudança em relação às semanas anteriores, quando o presidente apresentava desempenho mais modesto nas plataformas digitais.

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O que acontece com Michelle Bolsonaro?

O levantamento também mostrou uma mudança no desempenho da ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro. Após os episódios recentes de tensão interna no PL, ela perdeu aproximadamente 15 mil seguidores em apenas uma semana.

Maracajá observou que Michelle vinha ocupando posição de destaque entre os nomes da direita nas redes sociais, mas afirmou que a perda de seguidores ocorre justamente em um momento de reorganização política dentro do partido. O especialista comparou os números com o desempenho de Flávio Bolsonaro, que, no mesmo período, ganhou cerca de 13 mil seguidores.

Quem concentra hoje a força digital da direita?

Na análise apresentada durante o programa, o principal patrimônio digital do campo conservador continua concentrado em Jair Bolsonaro e, sobretudo, no deputado federal Nikolas Ferreira (PL). Mesmo sem atividade nas próprias redes, já que está em prisão domiciliar, Bolsonaro segue registrando forte movimentação orgânica, segundo Maracajá.

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Já Nikolas Ferreira foi apontado como o principal influenciador político da direita nas plataformas digitais. “Hoje, tirando o nome do Bolsonaro, é ele quem movimenta as redes”, afirmou o CEO da Ativa Web. Segundo o especialista, esse peso explica a tentativa de aproximação de aliados de Flávio Bolsonaro, que buscaram associar sua imagem à do parlamentar mineiro durante a última semana.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual VEJA em Foco. Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.