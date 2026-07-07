Pesquisa: Sergio Moro reduz vantagem, mas continua favorito ao governo do Paraná

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Sergio Moro mantém a liderança na corrida pelo governo do Paraná, mas vê sua vantagem diminuir frente a Requião Filho, aponta nova pesquisa Paraná Pesquisas. O levantamento também detalha o cenário para o Senado, com Álvaro Dias à frente e Gleisi Hoffmann com alta rejeição. Descubra os números completos e as projeções.

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Na corrida para a chefia do Executivo do governo paranaense, um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça-feira, 7, o senador e ex-juiz federal Sergio Moro (PL-PR) continua na liderança como amplo favorito, mas reduziu a vantagem que tem em relação ao seu principal adversário, o deputado estadual Requião Filho (PDT-PR).

De acordo com dados dessa pesquisa, Moro tem 39,9% das intenções de voto, enquanto o pedetista tem um pouco mais que a metade disso — 21,1%. A diferença entre os dois é de 18,8%. Na pesquisa anterior, feita em junho, o senador estava com 42,3% e o parlamentar com 19,9%, momento em que diferença entre ambos chegou a 22,4% das intenções de voto dos eleitores. Os números revelados pela pesquisa mostram que, de junho para julho, a diferença entre Requião Filho e Moro caiu 3,6%.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

No levantamento desta terça, depois do pré-candidato do PDT, aparecem o ex-prefeito de Curitiba Rafael Greca (MDB), com 14,5%, o ex-deputado federal Sandro Alex (PSD), com 10,4%, o advogado Luiz França (Missão) com 1,7% e o empresário Tony Garcia (DC) com 1,5%.

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A pesquisa também testou outros cenários. Se Greca não sai candidato, o percentual de eleitores que afirmam que votarão em Moro sobe para 45,1%. Os que votarão em Requião vão para 24,7%, mantendo uma diferença entre os dois de 20,4%.

Senado Federal

O levantamento do Paraná Pesquisas desta terça também testou as intenções de voto para senador pelo Paraná. O ex-governador Álvaro Dias (MDB) aparece com 39,7% da preferência do eleitorado, superando com folga os prováveis adversários. Em segundo lugar, está a ex-ministra do governo Lula Gleisi Hoffmann, com 25,9%. Ela é a pré-candidata com o maior índice de rejeição: 42,1% dos entrevistados disseram que não votariam nela de jeito nenhum.

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O terceiro lugar nas intenções de voto para o Senado fica com o ex-deputado federal e ex-procurador da República Deltan Dallagnol (Novo), com 25,2%, seguido do deputado estadual Alexandre Curi (Republicanos), com 23,5% e do deputado federal Filipe Barros (PL), com 22,9%.

Sobre a pesquisa

O levantamento desta terça entrevistou 1500 eleitores distribuídos por 55 municípios do Paraná entre os dias 3 e 6 de julho de 2026. A margem de erro é de 2,6 pontos percentuais para mais ou para menos. O índice de confiança da pesquisa é de 95%.