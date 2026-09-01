Pesquisa Real Time Big Data traz número que surpreende mais que a alta de Augusto Cury, diz cientista político

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Nova pesquisa Real Time Big Data para a corrida presidencial revela um cenário surpreendente: Ronaldo Caiado aparece numericamente à frente de Lula em simulação de segundo turno (45% x 43%), embora dentro da margem de erro. Lula lidera o primeiro turno, e Augusto Cury segue em ascensão. A disputa entre Lula e Flávio Bolsonaro permanece apertada.

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O crescimento de Augusto Cury vem se consolidando como uma das novidades da corrida presidencial, mas outro número da pesquisa Real Time Big Data chamou ainda mais a atenção do cientista político Marco Antônio Teixeira. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, ele destacou o cenário de segundo turno em que Ronaldo Caiado aparece numericamente à frente do presidente Lula: 45% a 43%. Como a margem de erro é de dois pontos percentuais, os dois estão tecnicamente empatados (este texto é um resumo do vídeo acima).

No cenário de primeiro turno, Lula mantém a liderança, com 38% das intenções de voto, oito pontos à frente de Flávio Bolsonaro, que registra 30%. Cury aparece em seguida, com 11%, enquanto Renan Santos tem 7%, Caiado, 4%, e Romeu Zema, 2%. Outros candidatos somam 2%, brancos e nulos representam 3%, e outros 3% não souberam ou não quiseram responder.

O levantamento também mostra um empate entre Lula e Flávio em eventual segundo turno. Cada um registra 44%, enquanto votos brancos e nulos somam 9% e 3% dos entrevistados não souberam ou não quiseram responder.

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Por que Caiado chamou mais atenção que Cury?

Ao ser questionado inicialmente sobre a ascensão de Cury, Teixeira deslocou o foco para outro resultado. “Nessa Real Time Big Data, a maior novidade para mim é o Caiado no segundo turno”, afirmou.

Segundo o cientista político, trata-se da primeira pesquisa, entre os levantamentos mencionados por ele no programa, a colocar Caiado em vantagem numérica sobre Lula numa simulação de segundo turno. O resultado apresentado pela Real Time Big Data é de 45% para o ex-governador de Goiás contra 43% para o presidente.

A diferença está dentro da margem de erro, portanto não representa uma vantagem estatisticamente consolidada. Ainda assim, foi o dado que mais despertou a atenção de Teixeira diante dos diferentes cenários testados.

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O empate entre Lula e Flávio ainda é novidade?

Na comparação feita pelo cientista político, o equilíbrio entre Lula e Flávio já vinha aparecendo em outros levantamentos. “Quando se fala aí do Flávio em posição de empate, as outras deram isso”, afirmou.

Teixeira observou que, em pesquisas anteriores mencionadas durante sua análise, Lula chegou a apresentar vantagem numérica, mas dentro da margem de erro. O resultado da Real Time Big Data, portanto, reforça um cenário de disputa apertada entre os dois.

A pesquisa ouviu 2.000 eleitores em todo o país entre 27 e 31 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%.

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E o que as pesquisas dizem sobre Augusto Cury?

Embora tenha apontado Caiado como a maior surpresa específica da Real Time Big Data, Teixeira reconheceu que o crescimento de Cury é a tendência que mais se repete nos levantamentos recentes mencionados por ele.

Na Real Time Big Data, Cury alcança 11% e ocupa a terceira posição no cenário de primeiro turno apresentado no programa. Teixeira, contudo, considera necessário aguardar novos levantamentos antes de concluir que esse movimento está definitivamente consolidado.

A fotografia descrita pelo cientista político combina, assim, duas movimentações distintas: Cury aparece em crescimento de forma recorrente, enquanto Caiado produz a principal surpresa do novo levantamento ao surgir numericamente à frente de Lula em um eventual segundo turno. Para Teixeira, será preciso acompanhar “mais uma, duas rodadas” de pesquisas para verificar até onde essas tendências conseguem se sustentar.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.