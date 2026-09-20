Pesquisa Real Time Big Data testa disputa Lula x Flávio no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste

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A Real Time Big Data divulgará em 25 de setembro nova pesquisa de intenção de votos para a Presidência no Ceará. Serão 1.600 entrevistas entre 21 e 24, com margem de erro de 2%. Conheça os detalhes sobre a metodologia, amostra e os principais pontos do levantamento que pode influenciar a reta final da campanha eleitoral.

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A Real Time Big Data vai divulgar na próxima sexta-feira, 25, uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República no Ceará. O levantamento vai medir as intenções de voto dos eleitores do estado na reta final da campanha, a pouco mais de uma semana do primeiro turno.

A pesquisa prevê 1.600 entrevistas entre os dias 21 e 24 de setembro. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral no sábado, 19, sob o número BR-05316/2026. O Ceará é o 8º maior colégio eleitoral do Brasil e o 3º da Região Nordeste, contando com aproximadamente 6,99 milhões de eleitores aptos a votar (cerca de 4,41% do total nacional).

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Quando a nova pesquisa será divulgada?

O trabalho de campo começa na segunda-feira, 21, e termina na quinta-feira, 24. Os resultados poderão ser conhecidos no dia seguinte, sexta-feira, 25.

A pesquisa será realizada em todo o Ceará e terá margem de erro máxima estimada de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.

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O levantamento será realizado com recursos próprios da Real Time Big Data e tem custo informado de 20.000 reais.

Quem será ouvido pela Real Time Big Data?

A pesquisa vai entrevistar 1.600 eleitores cearenses. A amostra foi desenhada para representar o eleitorado do estado segundo características como gênero, idade, escolaridade e renda.

As mulheres correspondem a 52,78% da amostra prevista, e os homens, a 47,22%. A seleção dos entrevistados será feita em três estágios, começando pelo sorteio dos municípios e, posteriormente, das localidades onde ocorrerá a coleta.

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Na última etapa, os entrevistados serão selecionados de acordo com cotas amostrais.

Como será feita a pesquisa?

A Real Time Big Data utilizará uma metodologia quantitativa com entrevistas feitas por uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. As abordagens serão telefônicas e digitais, com aplicação de questionário estruturado.

O plano amostral prevê o sorteio probabilístico dos municípios e das localidades incluídas no levantamento, levando em consideração o tamanho do eleitorado. A pesquisa também prevê eventual ponderação por sexo e idade caso a composição efetivamente obtida no trabalho de campo apresente diferenças superiores a 3 pontos percentuais em relação à amostra planejada.

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O instituto informa ainda que 15% dos questionários serão selecionados aleatoriamente para verificação posterior.

A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-05316/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.