Pesquisa Real Time Big Data testa disputa Lula x Flávio no terceiro maior colégio eleitoral do Nordeste
Pesquisa ouve 1.600 eleitores do estado; levantamento tem margem de erro de 2 pontos percentuais
A Real Time Big Data vai divulgar na próxima sexta-feira, 25, uma nova pesquisa sobre a disputa pela Presidência da República no Ceará. O levantamento vai medir as intenções de voto dos eleitores do estado na reta final da campanha, a pouco mais de uma semana do primeiro turno.
A pesquisa prevê 1.600 entrevistas entre os dias 21 e 24 de setembro. O levantamento foi registrado na Justiça Eleitoral no sábado, 19, sob o número BR-05316/2026. O Ceará é o 8º maior colégio eleitoral do Brasil e o 3º da Região Nordeste, contando com aproximadamente 6,99 milhões de eleitores aptos a votar (cerca de 4,41% do total nacional).
Quando a nova pesquisa será divulgada?
O trabalho de campo começa na segunda-feira, 21, e termina na quinta-feira, 24. Os resultados poderão ser conhecidos no dia seguinte, sexta-feira, 25.
A pesquisa será realizada em todo o Ceará e terá margem de erro máxima estimada de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
O levantamento será realizado com recursos próprios da Real Time Big Data e tem custo informado de 20.000 reais.
Quem será ouvido pela Real Time Big Data?
A pesquisa vai entrevistar 1.600 eleitores cearenses. A amostra foi desenhada para representar o eleitorado do estado segundo características como gênero, idade, escolaridade e renda.
As mulheres correspondem a 52,78% da amostra prevista, e os homens, a 47,22%. A seleção dos entrevistados será feita em três estágios, começando pelo sorteio dos municípios e, posteriormente, das localidades onde ocorrerá a coleta.
Na última etapa, os entrevistados serão selecionados de acordo com cotas amostrais.
Como será feita a pesquisa?
A Real Time Big Data utilizará uma metodologia quantitativa com entrevistas feitas por uma combinação de entrevistadores humanos e recursos de inteligência artificial. As abordagens serão telefônicas e digitais, com aplicação de questionário estruturado.
O plano amostral prevê o sorteio probabilístico dos municípios e das localidades incluídas no levantamento, levando em consideração o tamanho do eleitorado. A pesquisa também prevê eventual ponderação por sexo e idade caso a composição efetivamente obtida no trabalho de campo apresente diferenças superiores a 3 pontos percentuais em relação à amostra planejada.
O instituto informa ainda que 15% dos questionários serão selecionados aleatoriamente para verificação posterior.
A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-05316/2026.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.