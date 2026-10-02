🗳️ Fique por dentro das eleições, pesquisas e análises com Veja Digital por apenas R$ 1,99/mês. Assine agora!
Política

Pesquisa Real Time Big Data mostra como está corrida ao governo da Paraíba

Levantamento divulgado nesta sexta-feira, 2, mostra que atual governador, Lucas Ribeiro (PP), lidera cenários de primeiro e segundo turno

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 2 out 2026, 10h30
Governador da Paraíba, Lucas Ribeiro
Governador da Paraíba, Lucas Ribeiro (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Pesquisa Real Time Big Data mostra como está corrida ao governo da Paraíba Priorize VEJA no Google

Uma pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 2, mostra como estão as intenções de voto para a chefia do Executivo da Paraíba. O atual governador, Lucas Ribeiro (PP), aparece à frente nos cenários de primeiro e segundo turno testados pelo levantamento. Ele assumiu a cadeira depois da renúncia de João Azevedo (PSB), que tenta uma vaga ao Senado.

Na simulação de primeiro turno, considerando apenas os votos válidos, Ribeiro tem 51% das intenções de voto, seguido pelo senador Efraim Filho (PL), que tem 27%. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), aparece em terceiro lugar com 21%. Os demais candidatos, somados, chegam a 1%. Nesse recorte, brancos, nulos e indecisos não são contabilizados.

Na pesquisa estimulada sobre as intenções de voto no primeiro turino, o atual governador tem 45 pontos percentuais, Efraim Filho tem 24 e Cícero Lucena aparece com 18. Pedro Coutinho (DC), Yuri Ezequiel (UP) e Camilo Duarte (PCO), juntos, atingiram 1%. Brancos e nulos são 7%, enquanto 5% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa também testou três cenários de segundo turno. Em uma eventual disputa entre Ribeiro e Lucena, considerando apenas os votos válidos, o governador aparece com 64% contra 36% do adversário. Já em ua eventual disputa com o senador Efraim Filho, Ribeiro aparece com 63% das intenções de voto, contra 37% do parlamentar. Já se um eventual segundo turno fosse entre Lucena e Efraim Filho, o placar simulado pela pesquisa seria de 49% a 51%, com uma possível vitória do senador.

Siga
Continua após a publicidade

Rejeição

O levantamento mediu também a rejeição dos candidatos. Cícero Lucena lidera esse ranking: 40% dos entrevistados afirmaram que não votariam nele de maneira alguma. Efraim Filho tem 33% de rejeição, enquanto Lucas Ribeiro registra 29%. Pedro Coutinho, Yuri Ezequiel e Camilo Duarte aparecem com 20% cada.

Corrida ao Senado

Na disputa pelas duas vagas ao Senado pela Paraíba, o ex-governador João Azevêdo lidera com 31% das intenções de voto, seguido por Veneziano (MDB), com 24%. Dr. Marcelo Queiroga (PL), ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, e Nabor (Republicanos) têm 16% cada. Major Fábio (Novo) aparece com 5%, enquanto André Gadelha (MDB) tem 1%. Os outros candidatos não chegaram a fazer um ponto percentual.

Sobre a pesquisa

O levantamento ouviu 1.600 eleitores em todo o estado da Paraíba entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Paraíba
Pesquisas Eleitorais
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Assine a revista OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES - A partir de R$ 1,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA OUTUBRO ROSA

Assine a revista OFERTA OUTUBRO ROSA - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Multidão de pessoas em protesto na rua, com prédios e árvores ao fundo. À esquerda, texto branco UM PAÍS SE FORTALECE COM INFORMAÇÃO em fundo preto. À direita, texto Jornalismo de qualidade para entender o Brasil, o mundo e tomar decisões mais conscientes. e a palavra veja em vermelho, junto a várias capas da revista Veja em perspectivaMultidão de pessoas de costas, com braços levantados, em uma rua urbana com prédios altos e árvores. À direita, várias capas da revista Veja com diferentes manchetes e imagens.
OFERTA ESPECIAL ELEIÇÕES

Digital Eleições

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 1,99/mês*
ECONOMIZE R$ 325 - 45% OFF

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
ou
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*A assinatura inclui acesso ao site de VEJA, conteúdos exclusivos para assinantes e navegação com menos anúncios. Benefícios sujeitos às condições e à disponibilidade da assinatura.
*Pagamento único trimestral de R$ 5,97, equivalente a R$ 1,99/mês durante os 3 primeiros meses.