Pesquisa Real Time Big Data mostra como está corrida ao governo da Paraíba

Uma pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta sexta-feira, 2, mostra como estão as intenções de voto para a chefia do Executivo da Paraíba. O atual governador, Lucas Ribeiro (PP), aparece à frente nos cenários de primeiro e segundo turno testados pelo levantamento. Ele assumiu a cadeira depois da renúncia de João Azevedo (PSB), que tenta uma vaga ao Senado.

Na simulação de primeiro turno, considerando apenas os votos válidos, Ribeiro tem 51% das intenções de voto, seguido pelo senador Efraim Filho (PL), que tem 27%. O prefeito de João Pessoa, Cícero Lucena (MDB), aparece em terceiro lugar com 21%. Os demais candidatos, somados, chegam a 1%. Nesse recorte, brancos, nulos e indecisos não são contabilizados.

Na pesquisa estimulada sobre as intenções de voto no primeiro turino, o atual governador tem 45 pontos percentuais, Efraim Filho tem 24 e Cícero Lucena aparece com 18. Pedro Coutinho (DC), Yuri Ezequiel (UP) e Camilo Duarte (PCO), juntos, atingiram 1%. Brancos e nulos são 7%, enquanto 5% não souberam ou não quiseram responder.

A pesquisa também testou três cenários de segundo turno. Em uma eventual disputa entre Ribeiro e Lucena, considerando apenas os votos válidos, o governador aparece com 64% contra 36% do adversário. Já em ua eventual disputa com o senador Efraim Filho, Ribeiro aparece com 63% das intenções de voto, contra 37% do parlamentar. Já se um eventual segundo turno fosse entre Lucena e Efraim Filho, o placar simulado pela pesquisa seria de 49% a 51%, com uma possível vitória do senador.

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Rejeição

O levantamento mediu também a rejeição dos candidatos. Cícero Lucena lidera esse ranking: 40% dos entrevistados afirmaram que não votariam nele de maneira alguma. Efraim Filho tem 33% de rejeição, enquanto Lucas Ribeiro registra 29%. Pedro Coutinho, Yuri Ezequiel e Camilo Duarte aparecem com 20% cada.

Corrida ao Senado

Na disputa pelas duas vagas ao Senado pela Paraíba, o ex-governador João Azevêdo lidera com 31% das intenções de voto, seguido por Veneziano (MDB), com 24%. Dr. Marcelo Queiroga (PL), ex-ministro da Saúde de Jair Bolsonaro, e Nabor (Republicanos) têm 16% cada. Major Fábio (Novo) aparece com 5%, enquanto André Gadelha (MDB) tem 1%. Os outros candidatos não chegaram a fazer um ponto percentual.

Sobre a pesquisa

O levantamento ouviu 1.600 eleitores em todo o estado da Paraíba entre os dias 28 de setembro e 1º de outubro. A margem de erro é de 2 pontos percentuais, para mais ou para menos, e o índice de confiança é de 95%.