Pesquisa Real Time Big Data mostra avanço de Flávio em um estado forte para a esquerda

Ler Resumo





Nova pesquisa Real Time Big Data para 2026 no Espírito Santo revela polarização intensa entre Flávio Bolsonaro e Lula. Flávio lidera no 1º e 2º turno, mesmo em estado governado por aliado petista. Entenda os números, o perfil conservador capixaba e o que isso significa para a disputa nacional.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

A nova pesquisa Real Time Big Data para a eleição presidencial de 2026 no Espírito Santo reforçou um cenário de polarização entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ). Os números foram debatidos no programa Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol (este texto é um resumo do vídeo acima).

No principal cenário de primeiro turno, Flávio aparece com 35% das intenções de voto, enquanto Lula registra 34%. A diferença configura empate técnico dentro da margem de erro, embora o levantamento mostre uma oscilação negativa do senador em relação à rodada anterior, realizada em março.

Na disputa de segundo turno, Flávio mantém vantagem, com 48% das intenções de voto, contra 43% do presidente. Considerando a margem de erro, a distância entre os dois pode ser reduzida a apenas um ponto percentual.

Quem aparece atrás dos líderes?

A pesquisa também testou outros nomes da corrida presidencial. O ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) aparece com 8%, enquanto Renan Santos (Missão) soma 4%.

Em seguida surgem Aécio Neves (PSDB), Ronaldo Caiado (PSD), Joaquim Barbosa e Augusto Cury. Outros cinco pré-candidatos somam juntos 1% das intenções de voto.

Continua após a publicidade

Apesar da presença de diversos postulantes, o levantamento reforça a concentração da disputa em torno dos dois principais nomes da corrida nacional.

Por que o resultado chama atenção em um estado governado por aliados de Lula?

O Espírito Santo ocupa uma posição singular no Sudeste. Embora tenha sido governado nos últimos anos por Renato Casagrande, do PSB, partido aliado do governo federal, a pesquisa mostra vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Lula. Casagrande deixou o cargo em abril para concorrer ao Senado e passou o comando estadual ao vice, Ricardo Ferraço (MDB), candidato à reeleição.

Para o colunista Robson Bonin, a aparente contradição se explica pela dinâmica própria da política capixaba. “O governo do Casagrande, apesar de ser do PSB, nunca foi marcado por uma defesa ideológica de uma agenda de esquerda propriamente dita”, afirmou.

Continua após a publicidade

Segundo ele, a avaliação do eleitorado local costuma estar mais associada a questões regionais e administrativas do que a alinhamentos ideológicos nacionais.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

Continua após a publicidade

O estado tem perfil conservador?

Na análise apresentada no programa, o desempenho de Flávio reflete uma característica observada historicamente no eleitorado capixaba. “Há uma predominância conservadora no estado, assim como a gente vê em outros estados também da região Sudeste”, avaliou Bonin.

Segundo o comentarista, a presença de um governo alinhado ao campo político de Lula não alterou significativamente a identidade eleitoral predominante em parte do eleitorado local, que continua receptivo a pautas associadas à direita.

O que os números indicam para a disputa de 2026?

Mais do que uma fotografia isolada, a pesquisa sugere a continuidade de uma tendência observada ao longo dos últimos meses. Bonin destacou que os levantamentos realizados no estado vêm registrando alternâncias pontuais entre os candidatos, mas sem mudanças estruturais no quadro geral.

Continua após a publicidade

“O que essa pesquisa está mostrando é uma consolidação”, afirmou.

Na avaliação do colunista, o resultado reforça a manutenção da polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro, cenário que tem se repetido em diferentes regiões do país e que, até o momento, dificulta o avanço de candidaturas alternativas ao Palácio do Planalto.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.