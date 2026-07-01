Pesquisa: quem é o candidato que cresceu mais que Lula e supera Caiado e Zema

Ler Resumo





A nova pesquisa AtlasIntel/Bloomberg revela Renan Santos, fundador do MBL, em ascensão na corrida presidencial. Ele se isola na terceira posição com 7,8% das intenções de voto, sendo o candidato que mais cresceu e superando políticos experientes. Saiba mais sobre seu desempenho no primeiro e segundo turno e o cenário completo.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O empresário e ativista fundador do Movimento Brasil Livre (MBL) Renan Santos (Missão) tem o que comemorar na última pesquisa AtlasIntel/Bloomberg sobre a sucessão presidencial divulgada nesta quarta-feira, 1º. Ele foi o candidato que mais cresceu em relação à pesquisa anterior do mesmo instituto, em abril — o presidente do TSE, Nunes Marques, proibiu, em decisão que ainda será analisada pelo plenário, a divulgação do levantamento de maio —, e está isolado na terceira posição da corrida ao Palácio do Planalto.

+ O desempenho de Michelle Bolsonaro contra Lula na nova pesquisa AtlasIntel

Segundo o levantamento, Renan Santos tem 7,8% das intenções de voto no primeiro turno e fica atrás apenas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tem 46,3%, e do senador Flávio Bolsonaro (PL), que tem 36,6%. O líder do MBL, que nunca ocupou nenhum cargo eletivo, supera políticos mais experientes, como os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) — veja quadro completo abaixo.

Continua após a publicidade

Além disso, Renan Santos foi o pré-candidato que mais cresceu em relação a abril. Ele tinha 5% das intenções de voto no levantamento anterior e subiu para 7,8, um salto de 2,8 pontos percentuais — o segundo pré-candidato que mais cresceu foi Lula, que avançou 2,3 pontos (foi de 44% para 46,3%) — leia aqui matéria sobre o avanço de Lula.

Outros pré-candidatos, como Flávio Bolsonaro, Ronaldo Caiado e Romeu Zema, oscilaram para baixo, enquanto novidades surgidas no páreo presidencial, como o ex-ministro do STF Joaquim Barbosa (DC) e o deputado Aécio Neves (PSDB) patinam em torno de 1% na simulação de primeiro turno.

Continua após a publicidade

Pesquisa AtlasIntel Bloomberg – eleição presidencial – junho de 2026

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

Continua após a publicidade

Segundo turno

Nos segundo turno, no entanto, Renan Santos seria o adversário mais facilmente batido por Lula, de acordo com os cenários testados pela AtlasIntel/Bloomberg. Ele teria 28,9% das intenções de voto contra 49,2% de Lula — neste cenário, há um salto no percentual de eleitores que não votariam em nenhum dos dois finalistas: 21,9% .

Ideologicamente alinhado à direita liberal, Renan Santos, embora seja adversário contundente do petismo e da esquerda, também faz crítica aos bolsonarismo, o que, ao que parece, o afasta de parte do eleitorado de direita em um eventual segundo turno.

O senador Flávio Bolsonaro (PL) continua sendo o nome da oposição mais competitivo contra Lula (veja as simulações abaixo).

Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

O levantamento AtlasIntel/Bloomberg ouviu 4.999 eleitores entre os dias 26 e 30 de junho. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos.