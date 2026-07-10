Pesquisa Quaest testa Lula x Flávio às vésperas de decisão sobre novo tarifaço

A Genial/Quaest registrou no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) uma nova pesquisa para a eleição presidencial de 2026 que será divulgada em 15 de julho. O levantamento chega às vésperas da expectativa pela decisão dos Estados Unidos sobre um novo tarifaço contra produtos brasileiros e dedica um dos principais blocos do questionário ao tema, explorando seus reflexos políticos e eleitorais.

Além de medir o conhecimento dos eleitores sobre as tarifas anunciadas pelo governo americano, a pesquisa pergunta se a medida deve afetar a vida das famílias brasileiras, com qual versão o entrevistado concorda sobre a origem da crise entre Brasil e Estados Unidos e quem representa melhor os interesses do país no episódio: Lula ou Flávio Bolsonaro.

O questionário ainda avalia a repercussão da viagem de Flávio aos Estados Unidos, perguntando se ele tem força para convencer Donald Trump a rever as tarifas e se o episódio aumenta a disposição do eleitor em votar no senador, em Lula ou em outro candidato.

A pesquisa será realizada entre os dias 10 e 13 de julho e ouvirá 2.004 entrevistados. O estudo tem como foco a corrida ao Palácio do Planalto nas Eleições Gerais de 2026.

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Além de questionamentos sobre o tarifaço, a pesquisa reúne blocos sobre temas de grande repercussão nacional. Entre eles estão perguntas relacionadas ao teto do MEI, ao programa Desenrola, ao tarifaço, ao caso Master, ao senador Jaques Wagner e ao cenário envolvendo Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro.

A pesquisa mede o grau de conhecimento do eleitor sobre o caso Master, quem teria a imagem mais prejudicada pelo escândalo e dedica quatro perguntas específicas ao senador Jaques Wagner, abordando o conhecimento sobre as investigações, a avaliação da conduta do parlamentar, o eventual impacto do caso sobre uma candidatura de Lula à reeleição e se o episódio deve ser visto como uma questão pessoal do senador ou como um problema institucional do governo.

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O levantamento também reserva espaço para a crise interna no bolsonarismo envolvendo Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados serão questionados sobre os vídeos divulgados pela ex-primeira-dama, se ela acertou ao tornar público o desentendimento, se suas declarações são consideradas verdadeiras, com qual dos dois tendem a concordar e se o conflito é percebido como uma disputa familiar ou uma disputa política pelo legado de Jair Bolsonaro.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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A pesquisa

Primeiro e segundo turno – O levantamento medirá a disputa presidencial em diferentes cenários de intenção de voto, com testes de primeiro e segundo turno entre os principais pré-candidatos.

Entre os nomes apresentados estão Lula (PT), Flávio Bolsonaro (PL), Romeu Zema (Novo), Ronaldo Caiado (PSD), Joaquim Barbosa (DC), Cabo Daciolo (Mobiliza), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (Avante), Heró Bezerra (PRTB), Hertz Dias (PSTU), Renan Santos (Missão) e Samara Martins (UP).

Além da intenção de voto, a pesquisa também pergunta quem o eleitor acredita que vencerá a eleição, se Lula merece um novo mandato, qual cenário considera melhor para o país e mede a percepção sobre a moderação de Lula em relação ao PT e de Flávio Bolsonaro em relação à família Bolsonaro. O questionário também mantém o bloco tradicional de avaliação da gestão federal.

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Economia – A pesquisa dedica um amplo espaço às pautas econômicas e trabalhistas. Sobre o teto do MEI, o questionário informa aos entrevistados a proposta de elevar o limite anual de faturamento e pergunta se eles já conheciam a medida e se a aprovam. Em seguida, aborda o Desenrola 2.0, medindo conhecimento do programa, avaliação sobre sua eficácia, eventual benefício direto à família e impacto na renda. O levantamento ainda testa a percepção sobre o fim da escala 6×1, perguntando se o entrevistado já conhecia a proposta, se é favorável ou contrário à mudança, se acredita que trabalhará menos horas caso ela seja aprovada e como pretende utilizar o eventual tempo livre adicional.

Tarifaço e ida de Flávio aos EUA – Esta parte do questionário concentra-se nas novas tarifas impostas pelos Estados Unidos aos produtos brasileiros. O questionário mede o grau de conhecimento sobre o tema, se os entrevistados acreditam que o tarifaço afetará sua vida, com qual versão concordam sobre a origem do conflito entre Brasil e EUA, quem representa melhor o patriotismo e os interesses nacionais e qual impacto o episódio pode ter na disputa presidencial.

Há ainda perguntas específicas sobre a viagem de Flávio Bolsonaro aos Estados Unidos, verificando se os eleitores conheciam a iniciativa, se acreditam que o senador tem capacidade de convencer Donald Trump a rever as tarifas e se o episódio aumenta a disposição de votar em Lula, em Flávio Bolsonaro ou em outro candidato.

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Caso Master e Jaques Wagner – Outro bloco relevante trata das investigações envolvendo o Banco Master. O questionário primeiro mede o conhecimento do eleitor sobre o caso e quem teria a imagem mais prejudicada pelo escândalo. Em seguida, concentra-se no senador Jaques Wagner, apresentando o resumo das investigações e registrando sua negativa de irregularidades.

A pesquisa pergunta se o entrevistado já conhecia o caso, se considera que o senador agiu de forma errada, qual seria o impacto da investigação sobre uma eventual campanha presidencial de Lula e se o episódio deve ser visto como um problema pessoal de Jaques Wagner ou institucional do governo federal.

Flávio Bolsonaro X Michelle Bolsonaro – O questionário reserva um bloco para a crise entre Michelle Bolsonaro e Flávio Bolsonaro. Os entrevistados são informados sobre os vídeos divulgados por Michelle relatando divergências políticas e pessoais com o enteado e, em seguida, sobre a resposta de Flávio, que pediu desculpas e minimizou o episódio.

A pesquisa mede o conhecimento do eleitor sobre os vídeos, pergunta se Michelle acertou ou errou ao tornar o conflito público, se suas declarações são consideradas verdadeiras, com qual dos dois o entrevistado tende a concordar e se o episódio é visto como uma disputa familiar ou uma disputa política pelo legado de Jair Bolsonaro.

VEJA+IA: Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.