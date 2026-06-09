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Política

Pesquisa Quaest testa Lula x Flávio após tarifaço de Trump: três pontos de atenção

Levantamento mostrará se o desgaste de Flávio Bolsonaro persiste e qual o impacto inicial do tarifaço americano

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 9 jun 2026, 10h20
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro (Tânia Rêgo/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado)
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Pesquisa Quaest testa Lula x Flávio após tarifaço de Trump: três pontos de atenção Priorize VEJA no Google

A divulgação da nova pesquisa Genial/Quaest, prevista para quarta, 10, deve oferecer um dos retratos mais importantes da corrida presidencial desde a eclosão do escândalo envolvendo o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Master. Realizada entre os dias 5 e 8 de junho, a pesquisa chega após uma sequência de levantamentos que apontaram recuperação de Lula e dificuldades crescentes para o principal nome do bolsonarismo na disputa de 2026.

Nas últimas semanas, AtlasIntel, Datafolha, BTG Nexus, Meio/Ideia e Real Time Big Data registraram, em maior ou menor intensidade, ampliação da vantagem do presidente sobre o senador. O novo levantamento permitirá verificar se esse movimento se consolidou ou se a candidatura de Flávio encontrou um ponto de estabilização. A divulgação virá em meio à polêmica suspensão da pesquisa da AtlasIntel que mostrou o áudio do senador a uma parte dos eleitores entrevistados.

O desgaste do Banco Master continua produzindo efeitos?

O primeiro ponto de atenção envolve justamente os desdobramentos políticos do caso Banco Master. Desde o vazamento dos áudios de Flávio Bolsonaro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, os institutos passaram a registrar mudanças importantes no cenário eleitoral.

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A AtlasIntel (suspensa pelo TSE) mostrou Lula abrindo quase treze pontos de vantagem no primeiro turno. O Datafolha registrou ampliação da distância no segundo turno. Depois vieram BTG Nexus e Meio/Ideia, que reforçaram a percepção de desgaste do senador e aumento de sua rejeição.

A pesquisa mais recente, da Real Time Big Data, apontou Lula com 38% das intenções de voto contra 31% de Flávio no primeiro turno. No segundo turno, o presidente apareceu com 45%, diante de 40% do senador. Em relação à rodada anterior do instituto, Lula avançou dois pontos e Flávio perdeu quatro.

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A principal dúvida agora é se a Quaest confirmará a continuidade desse movimento ou se mostrará que os efeitos do episódio começam a perder força junto ao eleitorado.

O tarifaço de Trump entrou na campanha?

O segundo aspecto que deve chamar atenção é o impacto eleitoral da crise comercial entre Brasil e Estados Unidos.

Desde a divulgação das últimas pesquisas, o debate político passou a ser dominado pelas novas tarifas anunciadas pelo governo Donald Trump sobre produtos brasileiros. O episódio abriu uma nova frente de disputa entre governo e oposição.

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Lula passou a associar publicamente o tarifaço à atuação de Flávio e de Eduardo Bolsonaro junto à Casa Branca. Já aliados do senador tentam dissociar a candidatura do episódio e evitar que a proximidade com Trump se transforme em um novo foco de desgaste.

Como o trabalho de campo da Quaest foi realizado após o agravamento da crise diplomática, a pesquisa poderá oferecer os primeiros sinais sobre como o eleitorado está reagindo ao embate entre o Planalto e o governo americano.

O impacto do escândalo de Flávio nas pesquisas

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A polarização segue sem concorrentes?

O terceiro ponto de atenção diz respeito ao comportamento dos demais pré-candidatos.

Mesmo após o enfraquecimento de Flávio em parte dos levantamentos, nenhum outro nome da direita conseguiu se aproximar dos líderes da disputa. Ronaldo Caiado, Romeu Zema, Renan Santos e outros postulantes continuam aparecendo em patamares muito inferiores aos de Lula e do senador.

Na última pesquisa Real Time Big Data, Caiado e Renan Santos registraram 6% das intenções de voto, enquanto Zema apareceu com 4%. Os números ajudam a explicar por que parte dos eleitores descontentes com Flávio migrou para a faixa dos indecisos ou dos votos brancos e nulos, em vez de aderir a outra candidatura.

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A Quaest poderá mostrar se esse quadro permanece inalterado ou se algum nome começa a capturar parte do eleitorado conservador que demonstrou desconforto com os acontecimentos das últimas semanas.

O levantamento será divulgado em um momento particularmente relevante da pré-campanha. Se confirmar as tendências observadas por outros institutos, a pesquisa reforçará a percepção de que Lula atravessa uma fase de recuperação política enquanto Flávio Bolsonaro enfrenta o período mais delicado de sua candidatura. Se apontar estabilidade ou recuperação do senador, poderá indicar que o impacto do Banco Master e das crises recentes encontrou um limite. Em qualquer cenário, a Quaest ajudará a definir o tom do debate eleitoral nas próximas semanas.

VEJA+IA: Este conteúdo de pesquisas foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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