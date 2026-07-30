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Política

Pesquisa Quaest testa impacto de Milei e decisão de Moraes na disputa Lula x Flávio

Levantamento inclui perguntas sobre o apoio do presidente argentino a Flávio e a restrição do ministro a visitas ao ex-presidente Jair Bolsonaro

Por Redação 30 jul 2026, 22h51 | Atualizado em 30 jul 2026, 22h51
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ)
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) -  (Ricardo Stuckert/PR/Carlos Moura/Agência Senado/Divulgação)
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Pesquisa Quaest testa impacto de Milei e decisão de Moraes na disputa Lula x Flávio Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa Genial/Quaest para a sucessão presidencial de 2026 que será divulgada no dia 5 de agosto vai medir não apenas a intenção de voto dos brasileiros, mas também como fatos recentes do cenário político podem influenciar a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o senador Flávio Bolsonaro (PL). O questionário deve investigar a repercussão de episódios envolvendo o Supremo Tribunal Federal, o governo dos Estados Unidos e o presidente da Argentina, Javier Milei.

Além dos tradicionais cenários de primeiro e segundo turno, o levantamento buscará identificar se acontecimentos recentes têm potencial para alterar a disposição do eleitor em relação aos principais nomes da disputa presidencial.

Como a pesquisa mede o impacto de Milei?

Um dos blocos do questionário é dedicado ao presidente argentino Javier Milei. Os entrevistados serão perguntados se tomaram conhecimento do apoio declarado por Milei à candidatura de Flávio Bolsonaro e, em seguida, se esse endosso aumenta, diminui ou não altera as chances de votarem no senador.

O levantamento também aborda a relação entre Brasil e Estados Unidos. Entre as questões, estão a percepção dos eleitores sobre Donald Trump, o alinhamento internacional que o presidente brasileiro deveria adotar e os possíveis efeitos políticos de um eventual apoio do republicano à candidatura de Flávio Bolsonaro.

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O que a pesquisa pergunta sobre Alexandre de Moraes?

Outro eixo do questionário trata das decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal.

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A pesquisa perguntará se os entrevistados ficaram sabendo da decisão que proibiu Jair Bolsonaro de receber visitas de Flávio Bolsonaro por noventa dias e se consideram essa medida correta ou incorreta. O levantamento também procura medir se esse episódio influencia a percepção dos eleitores sobre a disputa presidencial.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Quais outros temas entram no levantamento?

O questionário inclui ainda perguntas sobre uma série de assuntos ligados ao cenário político e econômico.

Além da intenção de voto para presidente e dos cenários de segundo turno, a pesquisa mede avaliação do governo Lula, percepção da economia, confiança nas instituições, prioridades para a eleição, imagem de possíveis candidatos a vice-presidente, eleição para o Senado, posicionamento ideológico, consumo de informação política e principais preocupações dos brasileiros.

Também há perguntas sobre declarações de Flávio Bolsonaro a respeito das urnas eletrônicas, o uso de inteligência artificial em peças de campanha, como o vídeo feito com IA de Jair Bolsonaro exibido na convenção de Flávio, e a reconciliação pública entre o senador e Michelle Bolsonaro.

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Como será feita a pesquisa?

Segundo o registro da pesquisa, a Genial/Quaest fará 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 31 de julho e 3 de agosto. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral em 30 de julho de 2026, e a divulgação dos resultados está prevista para 5 de agosto.

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