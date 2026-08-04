Pesquisa Quaest testa disputa Lula x Flávio, com perguntas sobre choque de Milei e caso Michelle

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A nova pesquisa Genial/Quaest de 2026, a ser divulgada, testará o impacto de Milei, Trump, decisões de Alexandre de Moraes e a reconciliação de Flávio com Michelle Bolsonaro na disputa presidencial entre Lula e Flávio Bolsonaro. O levantamento também avalia a economia e a imagem de possíveis vices.

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A nova pesquisa Genial/Quaest sobre a sucessão presidencial de 2026 que será divulgada nesta quarta-feira, 5, vai testar como episódios recentes da política nacional e internacional podem influenciar a disputa entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o senador Flávio Bolsonaro.

Além dos cenários de primeiro e segundo turno, o levantamento mede o efeito do apoio do presidente argentino, Javier Milei, ao parlamentar, aborda a reconciliação pública entre Flávio e Michelle Bolsonaro, investiga a repercussão de decisões do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, e a percepção dos brasileiros sobre um eventual apoio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, à candidatura de Flávio.

A Genial/Quaest realizou 2.004 entrevistas presenciais entre os dias 31 de julho e 3 de agosto.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Como o apoio de Milei pode afetar Flávio?

Os entrevistados serão questionados sobre o apoio declarado de Milei à candidatura do senador. A pesquisa procura identificar quantos eleitores tomaram conhecimento do posicionamento do argentino e se o endosso aumenta, reduz ou não altera a possibilidade de voto em Flávio.

O levantamento também aborda a relação entre Brasil e Estados Unidos. O questionário mede a percepção dos brasileiros sobre Trump, o alinhamento internacional que o presidente da República deveria adotar e o possível efeito eleitoral de um apoio do republicano ao candidato do PL.

O que a pesquisa pergunta sobre Moraes?

Outro bloco trata da decisão de Alexandre de Moraes que proibiu Jair Bolsonaro de receber visitas de Flávio Bolsonaro durante noventa dias. Os entrevistados serão perguntados se souberam da medida e se a consideram correta ou incorreta.

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Como o caso Michelle entra no levantamento?

O questionário aborda a reconciliação pública entre Flávio e Michelle Bolsonaro. O episódio integra um conjunto de temas relacionados à estratégia política e à imagem do senador na corrida pelo Palácio do Planalto.

A pesquisa inclui ainda perguntas sobre declarações de Flávio a respeito das urnas eletrônicas e sobre o uso de inteligência artificial em peças de campanha. Entre os conteúdos avaliados está o vídeo produzido com IA de Jair Bolsonaro e exibido durante a convenção do senador.

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Quais outros temas serão avaliados?

Além das intenções de voto e dos cenários de segundo turno, o levantamento mede a avaliação do governo Lula, a percepção sobre a economia, a confiança nas instituições e as prioridades dos brasileiros para a eleição.

Também entram no questionário a imagem de possíveis candidatos a vice-presidente, a disputa pelo Senado, o posicionamento ideológico dos entrevistados, o consumo de informação política e as principais preocupações da população.

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VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.