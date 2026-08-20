Pesquisa Quaest testa a disputa Lula x Flávio no reduto da Lava-Jato

Uma nova pesquisa eleitoral vai medir a intenção de voto dos eleitores do Paraná para a Presidência da República. O levantamento foi registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) em 18 de agosto e será realizado pela Quaest.

Além da corrida presidencial, o questionário inclui perguntas sobre a disputa pelo governo do Paraná e pelas duas vagas do estado no Senado. A pesquisa também investiga o impacto de eventuais apoios de Lula, Flávio Bolsonaro e do governador Ratinho Jr. na disputa pelo governo estadual.

Quais candidatos aparecem na disputa presidencial?

O levantamento apresenta dois cenários de primeiro turno para a Presidência. No primeiro, são testados Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

No segundo cenário, Pablo Marçal não é apresentado.

A pesquisa ainda pergunta se a escolha para presidente é definitiva ou se pode mudar até as eleições. O questionário também mede a aprovação do trabalho de Lula e pede uma avaliação de seu governo entre ótimo, bom, regular, ruim ou péssimo.

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Como está a disputa pelo governo e pelo Senado?

Para o governo do Paraná, são testados oito nomes no primeiro turno: Adriano Funileiro (PCO), Alexandre Salomão (Mobiliza), Luiz França (Missão), Requião Filho (PDT), Samuel de Mattos (PSTU), Sandro Alex (PSD), Sergio Moro (PL) e Tayná Miessa (UP).

O levantamento também apresenta três cenários de segundo turno, envolvendo Requião Filho, Sandro Alex e Sergio Moro.

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Para o Senado, cada eleitor é questionado sobre sua preferência para a primeira e para a segunda vaga. O questionário também mede conhecimento e potencial de voto dos nove candidatos, além de perguntar se a escolha para senador é definitiva ou ainda pode mudar.

Quando os resultados serão divulgados?

A coleta das entrevistas está prevista para ocorrer entre 20 e 23 de agosto, e a divulgação dos resultados está marcada para 24 de agosto. A pesquisa foi registrada sob o número BR-03761/2026. O levantamento terá 804 entrevistas e nível de confiança de 95%. A margem de erro máxima prevista é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos.

A pesquisa será realizada pela Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos Ltda e a contratante é a Sociedade Rádio Emissora Paranaense S.A.

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