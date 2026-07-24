Pesquisa Quaest testa a disputa Lula x Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil
Levantamento inclui nomes de Renan Santos, Zema e Caiado em cenários de 2º turno
A próxima pesquisa Quaest sobre as eleições de 2026 em São Paulo vai medir o desempenho dos possíveis candidatos à Presidência da República e testar quatro cenários de segundo turno com o presidente Lula. O petista será confrontado separadamente com Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado.
O levantamento, encomendado pelo Banco Genial, começou nesta quinta-feira, 23, será concluído na segunda, 27, e divulgado na quarta, 29. Ao todo, serão entrevistados 1.650 eleitores do estado. As entrevistas são pessoais, domiciliares e presenciais. A margem de erro máxima prevista é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Quais candidatos serão testados no primeiro turno?
No cenário estimulado de primeiro turno, os entrevistados escolherão entre onze possíveis candidatos: Cabo Daciolo (MOBILIZA), Edmilson Costa (PCB), Augusto Cury (AVANTE), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB), Lula (PT), Renan Santos (MISSÃO), Romeu Zema (NOVO), Ronaldo Caiado (PSD) e Samara Martins (UP).
A pesquisa também fará uma pergunta espontânea, sem a apresentação de nomes, para identificar se o eleitor paulista já escolheu em quem pretende votar para presidente.
Depois da resposta estimulada, a Quaest perguntará se a decisão é definitiva ou se ainda pode mudar até a eleição.
Quais cenários serão testados no segundo turno?
A Quaest apresentará quatro confrontos diretos. Lula será testado contra Flávio Bolsonaro, Renan Santos, Romeu Zema e Ronaldo Caiado.
Em cada cenário, o eleitor poderá escolher um dos candidatos, declarar voto em branco ou nulo, afirmar que não compareceria ou dizer que ainda está indeciso.
A pesquisa também perguntará qual seria o melhor resultado para o país: uma nova vitória de Lula e do PT, o retorno da família Bolsonaro ao governo, a eleição de um candidato moderado fora da polarização ou a vitória de um nome de fora da política e da polarização.
Como o governo Lula será avaliado?
O questionário medirá a aprovação do trabalho do presidente e a avaliação de sua gestão, em uma escala que vai de ótima a péssima. Os eleitores também responderão se consideram que Lula merece permanecer por mais quatro anos na Presidência.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.