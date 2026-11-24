Ler Resumo





Segundo levantamento da Quaest, Lula registrou recuo em cinco de nove segmentos no segundo turno de 2026 em comparação com 2022, com quedas entre empresários e liberais sociais. Por outro lado, o petista avançou entre progressistas e manteve a base na classe D e E. Confira a análise detalhada.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

O desempenho de Luiz Inácio Lula da Silva no segundo turno das eleições de 2026 registrou recuos em relação ao pleito de 2022 em cinco dos nove segmentos analisados pela Quaest. Embora tenha apresentado crescimento interno entre a primeira e a segunda etapa da disputa atual, o petista não atingiu as marcas de quatro anos antes entre empresários, liberais sociais, conservadores cristãos, representantes do agronegócio e empreendedores individuais.

Na comparação do segundo turno de 2022 com o de 2026, o voto declarado em Luiz Inácio Lula da Silva entre os liberais sociais recuou de 66% para 56%. Entre os conservadores cristãos, a porcentagem diminuiu de 31% para 23%. No segmento dos empresários, a queda foi de 25% para 14%, enquanto no agronegócio a oscilação passou de 27% para 24%. Os empreendedores individuais também reduziram a preferência no candidato do PT, registrando queda de 52% em 2022 para 48% na disputa de 2026.

Os desafios do governo Lula 4

Onde a votação do candidato registrou crescimento significativo?

O avanço mais pronunciado de Luiz Inácio Lula da Silva na comparação entre os pleitos ocorreu no grupo dos progressistas. Segundo o relatório da Quaest, o índice passou de 64% no segundo turno de 2022 para 82% no mesmo período de 2026, o que representa um aumento de 18 pontos percentuais. Já na classe D e E, a preferência declarada permaneceu totalmente estável, marcando 73% em ambos os anos eleitorais analisados pelo estudo.

Continua após a publicidade

Quais grupos mantiveram estabilidade absoluta nos dois pleitos?

De acordo com a pesquisa divulgada pela Quaest, dois segmentos mantiveram rigorosamente os mesmos percentuais nas duas eleições presidenciais. Os militantes de esquerda registraram 100% de votos válidos declarados no petista tanto em 2022 quanto em 2026. Em contrapartida, os eleitores classificados na categoria de extrema direita assinalaram zero por cento de adesão ao candidato nas duas disputas de segundo turno examinadas pela consultoria.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.