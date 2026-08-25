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Política

Pesquisa Quaest mostra Raquel Lyra à frente de João Campos no Pernambuco

Levantamento da Quest divulgado nesta terça, 25, tem atual governadora com 44% das intenções de voto, versus 36% do ex-prefeito do Recife

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 ago 2026, 17h44 | Atualizado em 25 ago 2026, 17h50
Mulher de cabelos castanhos e blusa bege, com expressão séria e boca aberta, ao lado de um homem jovem de barba rala, camisa azul e microfone, também com a boca aberta, ambos em close-up
A governadora de Pernambuco, Raquel Lyra (PSD); e o ex-prefeito do Recife, João Campos (PSB) (Rafael Vieira/AFP/Edson Holanda/Divulgação)
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Um levantamento da Quaest divulgado nesta terça-feira, 25, que mede as intenções de voto para o governo do estado de Pernambuco mostra a liderança de Raquel Lyra (PSD) sobre seu rival João Campos (PSB). A atual governadora aparece com 44% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito de Recife fica com 36% na simulação de primeiro turno. A diferença entre os dois, de 8 pontos percentuais, ultrapassa a margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos.

Depois dos dois candidatos que lideram as pesquisas, aparece Ivan Moraes (PSOL), com 1% das intenções de voto. Os outros nomes que estão no páreo — Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO), Guilherme Fonseca (PSTU) e Professor Jeremias do Banco (Democrata) — não chegaram a 1%. Além deles, 7% disseram que votarão nulo ou branco e 12% disseram que não sabem ou não quiseram responder. A pesquisa, que foi contratada pela Globo, entrevistou 1.302 pessoas entre os dias 21 e 24 de agosto e tem um índice de confiança de 95%.

Esse mesmo levantamento também testou como seria um segundo turno entre Lyra e Campos. A atual governadora teria 47% dos votos e o ex-prefeito de Recife, 37%. Nesse cenário, o número de indecisos cai para 9% e os brancos e nulos permanecem em 7%.

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Essa mesma pesquisa Quaest também mostra que, para 50% dos pernambucanos, considerando os entrevistados do levantamento, preferem que o próximo governante seja aliado ao presidente Lula. Além disso, 68% responderam que aprovam o atual governo, enquanto 24% o reprovam. A rejeição da atual governadora (pessoas que dizem que não votariam nela de jeito nenhum) está na casa dos 34%, enquanto a do ex-prefeito de Recife chega aos 40%.

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Corrida para o Senado

O levantamento mostrou como estão também os números para o Senado. A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) lidera com 16% das intenções de voto, seguida do petista Humberto Costa, com 13%. Depois dos dois, que têm liderado as pesquisas, aparece o deputado federal Mendonça Filho, com 9%; Eduardo da Fonte (PP), com 6%; e Túlio Gadêlha (PSD), com 3%.

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