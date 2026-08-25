Pesquisa Quaest mostra Raquel Lyra à frente de João Campos no Pernambuco

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Uma nova pesquisa Quaest para o governo de Pernambuco, divulgada nesta terça-feira, aponta a liderança da atual governadora Raquel Lyra (PSD) sobre João Campos (PSB). Lyra aparece com 44% das intenções de voto, contra 36% de Campos, com uma diferença que supera a margem de erro. O levantamento também simula um segundo turno e mostra a corrida para o Senado no estado.

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Um levantamento da Quaest divulgado nesta terça-feira, 25, que mede as intenções de voto para o governo do estado de Pernambuco mostra a liderança de Raquel Lyra (PSD) sobre seu rival João Campos (PSB). A atual governadora aparece com 44% das intenções de voto, enquanto o ex-prefeito de Recife fica com 36% na simulação de primeiro turno. A diferença entre os dois, de 8 pontos percentuais, ultrapassa a margem de erro da pesquisa, que é de três pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos.

Depois dos dois candidatos que lideram as pesquisas, aparece Ivan Moraes (PSOL), com 1% das intenções de voto. Os outros nomes que estão no páreo — Renan Hallais (Missão), Professora Camila (UP), Victor Assis (PCO), Guilherme Fonseca (PSTU) e Professor Jeremias do Banco (Democrata) — não chegaram a 1%. Além deles, 7% disseram que votarão nulo ou branco e 12% disseram que não sabem ou não quiseram responder. A pesquisa, que foi contratada pela Globo, entrevistou 1.302 pessoas entre os dias 21 e 24 de agosto e tem um índice de confiança de 95%.

Esse mesmo levantamento também testou como seria um segundo turno entre Lyra e Campos. A atual governadora teria 47% dos votos e o ex-prefeito de Recife, 37%. Nesse cenário, o número de indecisos cai para 9% e os brancos e nulos permanecem em 7%.

Essa mesma pesquisa Quaest também mostra que, para 50% dos pernambucanos, considerando os entrevistados do levantamento, preferem que o próximo governante seja aliado ao presidente Lula. Além disso, 68% responderam que aprovam o atual governo, enquanto 24% o reprovam. A rejeição da atual governadora (pessoas que dizem que não votariam nela de jeito nenhum) está na casa dos 34%, enquanto a do ex-prefeito de Recife chega aos 40%.

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Corrida para o Senado

O levantamento mostrou como estão também os números para o Senado. A ex-deputada federal Marília Arraes (PDT) lidera com 16% das intenções de voto, seguida do petista Humberto Costa, com 13%. Depois dos dois, que têm liderado as pesquisas, aparece o deputado federal Mendonça Filho, com 9%; Eduardo da Fonte (PP), com 6%; e Túlio Gadêlha (PSD), com 3%.

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