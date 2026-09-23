Pesquisa Quaest mostra posição de Michelle Bolsonaro na corrida ao Senado no DF

Um levantamento da Quaest divulgado nesta quarta-feira, 23, mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lidera as intenções de voto para o Senado no Distrito Federal. Ela é a escolha de 26% dos entrevistados e tem chances de ocupar, em 2027, uma das duas vagas a que cada estado tem direito. Em outubro, dois terços do Senado serão renovados. Michelle protagonizou vários embates com os filhos de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas decidiu manter a candidatura ao Senado.

Depois da ex-primeira-dama, que tem 26%, aparece Leila do Vôlei (PDT), com 19%. A pedetista cresceu dois pontos em comparação com a pesquisa anterior, quando ela estava com 17% das intenções de voto. Em terceiro lugar, tecnicamente empatada, estão Erika Kokay (PT) e Bia Kicis (PL), cada uma com 15%. Em quarto lugar, aparece o desembargador aposentado Sebastião Coelho (Novo), com 2%, seguido de Ronaldo Fonseca (PSD), com 1% e do professor Guilherme Amorim (UP), com 1%.

Brancos e nulos somam 9% e os que não souberam ou não quiseram responder são 11%. O número de indecisos caiu em comparação com o levantamento anterior, quando brancos e nulos eram 13% e os que não haviam ainda decidido, 16%. O primeiro turno das eleições, quando os brasileiros devem decidir os nomes que ocuparão o senado, é no dia 4 de outubro.

Rejeição

Esse mesmo levantamento da Quaest mediu a rejeição dos candidatos. Nesse ranking, Michelle Bolsonaro também lidera: 45% dos entrevistados disseram que a conhecem e não votariam nela de jeito nenhum. Leila do Vôlei tem 39% de rejeição e Erika Kokay, 44%. Depois das duas, 28% dos eleitores disseram o mesmo sobre Bia Kicis.

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Sobre a pesquisa

O levantamento divulgado pela Quaest nesta quarta-feira ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo.