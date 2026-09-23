🗳️ Semana da Democracia: assine o Digital por R$ 1,99/mês e acompanhe análises sobre os rumos do Brasil.
Política

Pesquisa Quaest mostra posição de Michelle Bolsonaro na corrida ao Senado no DF

Ex-primeira-dama lidera com 26% das intenções de voto nas duas vagas que cada estado terá nas eleições deste ano

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 23 set 2026, 17h52 | Atualizado em 23 set 2026, 18h56
Mulher de cabelos castanhos e blusa azul clara sorrindo, projetada em tela grande com a bandeira do Brasil ao fundo, acima de uma multidão de pessoas em um evento
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (Redes sociais/Reprodução)
Continua após publicidade
Pesquisa Quaest mostra posição de Michelle Bolsonaro na corrida ao Senado no DF Priorizar nos meus resultados Google

Um levantamento da Quaest divulgado nesta quarta-feira, 23, mostra que a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro lidera as intenções de voto para o Senado no Distrito Federal. Ela é a escolha de 26% dos entrevistados e tem chances de ocupar, em 2027, uma das duas vagas a que cada estado tem direito. Em outubro, dois terços do Senado serão renovados. Michelle protagonizou vários embates com os filhos de seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro, mas decidiu manter a candidatura ao Senado.

Depois da ex-primeira-dama, que tem 26%, aparece Leila do Vôlei (PDT), com 19%. A pedetista cresceu dois pontos em comparação com a pesquisa anterior, quando ela estava com 17% das intenções de voto. Em terceiro lugar, tecnicamente empatada, estão Erika Kokay (PT) e Bia Kicis (PL), cada uma com 15%. Em quarto lugar, aparece o desembargador aposentado Sebastião Coelho (Novo), com 2%, seguido de Ronaldo Fonseca (PSD), com 1% e do professor Guilherme Amorim (UP), com 1%.

Brancos e nulos somam 9% e os que não souberam ou não quiseram responder são 11%. O número de indecisos caiu em comparação com o levantamento anterior, quando brancos e nulos eram 13% e os que não haviam ainda decidido, 16%. O primeiro turno das eleições, quando os brasileiros devem decidir os nomes que ocuparão o senado, é no dia 4 de outubro.

Rejeição

Esse mesmo levantamento da Quaest mediu a rejeição dos candidatos. Nesse ranking, Michelle Bolsonaro também lidera: 45% dos entrevistados disseram que a conhecem e não votariam nela de jeito nenhum. Leila do Vôlei tem 39% de rejeição e Erika Kokay, 44%. Depois das duas, 28% dos eleitores disseram o mesmo sobre Bia Kicis.

Siga
Continua após a publicidade

Sobre a pesquisa

O levantamento divulgado pela Quaest nesta quarta-feira ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 19 e 22 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi encomendada pela TV Globo.

Publicidade
TAGS:
Eleições 2026
Maquiavel
Michelle Bolsonaro
Pesquisas Eleitorais
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 5,99/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA SEMANA DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA SEMANA DO CLIENTE - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em amarelo e branco: O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos. Ao lado, um ícone de árvore verde-claraMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Essencial

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
SEMANA DA DEMOCRACIA

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Premium (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).