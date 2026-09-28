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Política

Pesquisa Quaest mostra distância de Lula e Flávio entre católicos

Novo levantamento divulgado nesta segunda-feira, 28, detalha a disputa no recorte por religião

Por Pedro Cardoso Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 28 set 2026, 16h07
Lula, com barba e cabelo grisalhos, sorri levemente à esquerda, usando terno cinza e gravata azul clara. À direita, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro, olha para cima, usando terno escuro e camisa branca, com um microfone preto em primeiro plano
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Fabio Rodrigues-Pozzebom/Agência Brasil/Andressa Anholete/Agência Senado/Divulgação)
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Pesquisa Quaest mostra distância de Lula e Flávio entre católicos Priorize VEJA no Google

A nova pesquisa Quaest divulgada nesta segunda, 28, mostra Lula (PT) com 48% das intenções de voto entre os eleitores católicos, contra 29% de Flávio Bolsonaro (PL). A diferença entre os dois nesse segmento é de 19 pontos percentuais.

Na rodada anterior, divulgada em 21 de setembro, Lula tinha 43% entre os católicos, enquanto Flávio marcava 27%. Na comparação, o presidente avançou numericamente cinco pontos e o senador, dois. A distância entre os dois passou de 16 para 19 pontos.

A distância entre os dois é maior do que a observada no conjunto do eleitorado. Na pesquisa geral mais recente, Lula tem 39% no primeiro turno e Flávio, 34%, diferença de cinco pontos percentuais. Na rodada anterior, da semana passada, os dois apareciam com 37% e 33%, respectivamente. As oscilações individuais ocorreram dentro da margem de erro geral de dois pontos percentuais.

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Como a distância mudou em setembro?

A série da Quaest mostra uma redução inicial da vantagem de Lula entre os católicos, seguida por uma ampliação na rodada mais recente.

No dia 2 de setembro, Lula aparecia com 43%, contra 26% de Flávio, uma diferença de 17 pontos. Em 7 de setembro, o petista marcou 41% e o senador manteve 26%, levando a distância a 15 pontos.

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Na pesquisa de 14 de setembro, Lula tinha 42% e Flávio, 27%, novamente uma diferença de 15 pontos. Em 21 de setembro, os percentuais passaram a 43% e 27%, respectivamente, com vantagem de 16 pontos para o presidente.

Agora, em 28 de setembro, Lula chega a 48% e Flávio, a 29%, ampliando a diferença para 19 pontos.

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E em relação a agosto?

Na pesquisa de 14 de agosto, Lula tinha 47% entre os católicos, enquanto Flávio aparecia com 27%. A distância naquele momento era de 20 pontos percentuais.

Assim, apesar das oscilações registradas ao longo das últimas semanas, a diferença observada na rodada mais recente, de 19 pontos, está próxima daquela verificada em meados de agosto.

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A margem de erro específica para o eleitorado católico é de três pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa mais recente ouviu 2.004 eleitores entre 24 e 27 de setembro.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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