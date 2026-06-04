Pesquisa Quaest mostra disputa Lula x Flávio após novo tarifaço de Trump
Levantamento que será divulgado em 10 de junho será o primeiro grande teste após a sequência de pesquisas que registraram oscilações na corrida
A próxima pesquisa Genial/Quaest sobre a eleição presidencial de 2026, prevista para divulgação a partir da próxima quarta, 10, chega em um momento de intensa movimentação na disputa pelo Palácio do Planalto. O levantamento, a ser realizado presencialmente entre os dias 5 e 8 de junho com 2.004 entrevistados em todo o país, será o primeiro do instituto após uma sequência de pesquisas de outros levantamentos que registraram mudanças relevantes no cenário eleitoral.
Nas últimas semanas, AtlasIntel, Datafolha, BTG Nexus, Real Time Big Data e Meio/Ideia captaram efeitos distintos da crise envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, além dos impactos políticos da escalada das tensões entre Brasil e Estados Unidos. O senador fez a primeira manifestação pública com Tarcísio de Freitas desde o escândalo na Marcha para Jesus, nesta quinta, 5. A nova Quaest ajudará a medir se esses movimentos produziram alterações duradouras no eleitorado ou se os efeitos observados foram pontuais.
A vantagem de Lula aumentou ou estabilizou?
O principal ponto de atenção será o tamanho da distância entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e Flávio Bolsonaro nos cenários de primeiro e segundo turno.
Nas pesquisas divulgadas após a revelação dos áudios de Flávio com Vorcaro, Lula passou a aparecer com vantagem mais confortável em diversos institutos. A AtlasIntel registrou a maior diferença da série recente, enquanto BTG Nexus e Real Time Big Data também apontaram crescimento da margem do presidente.
A nova Quaest mostrará se essa tendência se consolidou ou se houve recomposição parcial da candidatura de Flávio após as primeiras semanas da crise.
O desgaste de Flávio chegou ao eleitorado moderado?
Outro aspecto relevante será o comportamento do eleitorado independente. Em levantamentos recentes, parte da perda de apoio do senador foi atribuída justamente aos eleitores de centro e aos segmentos menos identificados ideologicamente.
A Quaest costuma oferecer recortes detalhados por região, renda, escolaridade, gênero e perfil político. Por isso, o levantamento poderá indicar se o desgaste permanece concentrado em grupos específicos ou se passou a atingir parcelas mais amplas do eleitorado.
A pesquisa também servirá para medir se o senador conseguiu interromper o avanço da rejeição observado em levantamentos recentes.
Há espaço para uma terceira via de direita?
O terceiro ponto de atenção envolve os candidatos alternativos ao bolsonarismo. Nomes como Ronaldo Caiado e Romeu Zema continuam aparecendo atrás de Lula e Flávio nas pesquisas nacionais, mas a sucessão de crises na candidatura do senador reacendeu discussões sobre possíveis alternativas dentro do campo conservador.
A Quaest poderá indicar se esses nomes começam a absorver parte do eleitorado descontente ou se a polarização entre lulismo e bolsonarismo permanece dominante.
Por enquanto, a maior parte das pesquisas aponta que eventuais perdas de Flávio têm se convertido mais em indecisão, votos brancos e nulos do que em crescimento expressivo de outros concorrentes.
Como será a pesquisa
Registrada no Tribunal Superior Eleitoral sob o número BR-07661/2026, a pesquisa Genial/Quaest entrevista 2.004 eleitores de 16 anos ou mais entre os dias 5 e 8 de junho. O levantamento tem margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos e nível de confiança de 95%.
Os resultados serão divulgados em 10 de junho e devem oferecer um dos retratos mais aguardados da corrida presidencial neste início de pré-campanha.