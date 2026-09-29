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Política

Pesquisa Quaest mostra como está o duelo entre Tarcísio e Haddad pelo governo de São Paulo

Levantamento divulgado nesta terça-feira, 29, mostra que atual governador está vinte pontos percentuais na frente do ex-ministro da Fazenda

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 17h17 | Atualizado em 29 set 2026, 18h10
Montagem de dois homens brancos de meia-idade em palanques. À esquerda, Tarcísio de Freitas, de terno azul-marinho e gravata azul-clara, fala ao microfone, segurando papéis. À direita, Fernando Haddad, de terno escuro e gravata azul-escura, também fala ao microfone, gesticulando com as mãos.
Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad: candidatos ao governo de São Paulo (Divulgação/Alesp e Antonio Cruz/Agência Brasil)
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Uma nova pesquisa da Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra como estão as intenções de voto na disputa pelo governo do estado de São Paulo. O atual governador e candidato a reeleição Tarcísio de Freitas (Republicanos) lidera tanto o cenário de primeiro turno quanto o de segundo com vinte pontos à frente de seu rival, o ex-ministro da Fazenda Fernando Haddad.

Nesse recorte, Tarcísio tem 44% das intenções de voto contra 24% do petista. Depois deles, Vera Lúcia (PSTU), Vivian Mendes (UP), Izadora Dias (PCO) e Carlos Machado (PCB) têm 1% cada um. Policial Edjane (Avante) ficou de fora desse levantamento pelo fato de sua candidatura ter sido indeferida pelo Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo. Os que não souberam, não quiseram responder ou ainda estão indecisos são 16%, enquanto nulos e brancos somam 12%.

Na simulação de segundo turno, os números da Quaest apontam para uma possível vitória de Tarcísio. Ele aparece com 49% das intenções de voto, mesmo percentual da semana passada, contra 29% de Haddad. Nesse cenário, brancos e nulos são 12%, enquanto os indecisos são 10%.

Com a proximidade do primeiro turno no dia 4 de outubro, o grau de decisão do eleitor também cresceu. Segundo a pesquisa Quaest, 78% dos entrevistados disseram que a escolha sobre quem votarão para o governo estadual é definitiva, enquanto 22% admitiram que ainda podem mudar de ideia.

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Rejeição

A pesquisa também mediu a rejeição aos candidatos ao governo. Nesse ranking, Haddad lidera: 58% dos entrevistados disseram que o conhecem, mas não votariam nele de jeito nenhum, enquanto 36% disseram o mesmo sobre Tarcísio de Freitas.

Sobre a pesquisa

Para a pesquisa desta terça-feira, a Quaest ouviu 1.800 eleitores do estado de São Paulo entre os dias 25 e 28 de setembro deste ano. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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