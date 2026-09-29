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Política

Pesquisa Quaest mostra o desempenho de Michelle Bolsonaro na corrida ao Senado pelo DF

No levantamento desta terça, 29, ex-primeira-dama lidera as intenções de voto com 26 pontos percentuais

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 29 set 2026, 18h18 | Atualizado em 29 set 2026, 18h30
Mulher de cabelos castanhos e blusa azul clara sorrindo, projetada em tela grande com a bandeira do Brasil ao fundo, acima de uma multidão de pessoas em um evento
A ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro, em aparição em vídeo na convenção nacional do PL (Redes sociais/Reprodução)
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Uma nova pesquisa da Quaest divulgada nesta terça-feira, 29, mostra como estão as intenções de voto na disputa pelas duas vagas do Senado no Distrito Federal. Quem lidera a corrida é a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro (PL). Por conta de conflitos dentro da família Bolsonaro, principalmente com os filhos do ex-presidente, ela chegou a desistir da candidatura, mas mudou de ideia e entrou na disputa pelo Senado.

Ela lidera as intenções de voto com 26 pontos percentuais. Depois de Michelle, vem Leila do Vôlei (PDT), com 20%, seguida da deputada federal Bia Kicis (PL), que tem 18%. Em quarto lugar, está Erika Kokay (PT), com 16%. Depois desse pelotão com as quatro melhores colocadas, Sebastião Coelho (Novo), Ronaldo Fonseca (PSD), Professor Guilherme Amorim (UP) e Zanata (PSTU) têm 1% cada.

Os outros candidatos não chegaram a um ponto percentual. Brancos e nulos são 10% e os que não souberam ou não quiseram responder, 6%.

Rejeição

O levantamento desta terça mediu também como está a rejeição a cada um dos candidatos que disputam o Senado. Nesse ranking, a candidata do PT lidera: 44% dos entrevistados disseram que não votariam de jeito nenhum em Erika Kokay, enquanto 42% disseram o mesmo de Michelle. A rejeição de Leila do Vôlei fica na casa dos 39% e a de Bia Kicis, em 29%.

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Sobre a pesquisa

Para a pesquisa desta terça, a Quaest ouviu 1.104 eleitores do Distrito Federal entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar tanto para mais quanto para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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