Pesquisa Quaest mostra avanço de Flávio Bolsonaro em região decisiva para a eleição

O senador Flávio Bolsonaro (PL) registrou 47% das intenções de voto no Sudeste em uma eventual disputa de segundo turno contra o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), segundo a nova pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 14. Lula aparece com 31% nesse segmento, uma diferença numérica de 16 pontos percentuais.

O desempenho na região chama atenção em uma rodada na qual Flávio, pela primeira vez desde abril, alcançou uma vantagem numérica sobre Lula no conjunto do eleitorado em uma simulação de segundo turno. No resultado geral, o senador marca 42%, contra 40% do presidente, mantendo-se um cenário de empate técnico diante da margem de erro de dois pontos percentuais.

Como está a disputa no Sudeste?

No recorte regional, Flávio aparece à frente de Lula por 47% a 31%. Outros 17% dos entrevistados afirmam que votariam em branco, anulariam o voto ou não escolheriam nenhum dos candidatos, enquanto 5% estão indecisos.

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Assim, 22% dos eleitores ouvidos no Sudeste não indicam voto em Lula nem em Flávio no cenário apresentado.

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O que muda quando se considera todo o eleitorado?

No resultado geral da simulação de segundo turno, a vantagem numérica de Flávio é menor. O senador aparece com 42% e Lula, com 40%. Considerada a margem de erro da pesquisa, porém, os dois permanecem tecnicamente empatados. O contraste mostra que a vantagem de Flávio é bem mais ampla entre os eleitores do Sudeste do que no conjunto do eleitorado pesquisado.

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Como foi feita a pesquisa?

A Quaest entrevistou 2.004 pessoas de 16 anos ou mais em todo o país entre os dias 10 e 13 de setembro. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. A pesquisa foi registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-03607/2026.