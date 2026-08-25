Pesquisa Quaest mostra a distância entre Lula e Flávio no maior colégio eleitoral do Brasil
Senador aparece numericamente à frente, com 30%, contra 29% do presidente
A disputa entre o senador Flávio Bolsonaro (PL) e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) está tecnicamente empatada entre os eleitores de São Paulo, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira, 25. No cenário estimulado de primeiro turno, Flávio aparece numericamente à frente, com 30% das intenções de voto, contra 29% de Lula. O instituto também divulgou números da corrida entre Tarcísio de Freitas e Fernando Haddad.
A diferença de apenas um ponto percentual está dentro da margem de erro do levantamento, de dois pontos para mais ou para menos. A pesquisa, encomendada pela Globo, ouviu 1.800 eleitores paulistas entre os dias 21 e 24 de agosto.
Quem aparece atrás de Lula e Flávio?
A pesquisa mostra uma distância expressiva entre os dois líderes e os demais candidatos testados.
Renan Santos (Missão) aparece na terceira colocação, com 5% das intenções de voto. Ronaldo Caiado (PSD) registra 4%, enquanto Romeu Zema (Novo) tem 3%. Considerada a margem de erro, os três estão tecnicamente empatados.
Augusto Cury (Avante) aparece com 2%. Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO) e Wilson Grassi (Democrata) registram 1% cada. Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) aparecem com 0%.
No cenário com Pablo Marçal (PRTB), o candidato inelegível aparece com 4% das intenções de voto.
O levantamento registra ainda 13% de indecisos e 12% que pretendem votar em branco ou nulo ou dizem que não irão votar.
O que o resultado mostra sobre a disputa em São Paulo?
O empate técnico no primeiro turno reforça São Paulo como um território altamente competitivo na disputa entre os dois principais candidatos à Presidência.
Flávio lidera numericamente, mas a diferença de um ponto não permite afirmar que esteja estatisticamente à frente de Lula. Ao mesmo tempo, os dois concentram juntos 59% das intenções de voto e mantêm uma distância de pelo menos 24 pontos sobre o terceiro colocado.
O resultado também chama atenção pelo contingente de eleitores ainda sem candidato definido. Somados, os 13% de indecisos e os 12% que declaram voto branco, nulo ou que não pretendem votar representam um quarto dos entrevistados.
Como foi feita a pesquisa?
A Quaest ouviu 1.800 pessoas com 16 anos ou mais em São Paulo entre os dias 21 e 24 de agosto. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%.
Encomendado pela Globo, o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número SP-06946/2026.
VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.