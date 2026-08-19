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Política

Pesquisa Quaest mede corrida ao governo de Minas após confirmação de Cleitinho

Levantamento será realizado entre 21 e 24 de agosto e também testará cenários para a Presidência e as duas vagas de senador por MG

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 22h34
Cleitinho Azevedo: entre idas e vindas
Cleitinho Azevedo (Carlos Moura/Agência Senado)
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Pesquisa Quaest mede corrida ao governo de Minas após confirmação de Cleitinho Priorizar nos meus resultados Google

Uma nova pesquisa da Quaest vai medir o cenário eleitoral de Minas Gerais para 2026. O levantamento, registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número MG-04060/2026, terá 1.506 entrevistas e inclui perguntas sobre as disputas para governador, senador e presidente da República.

Na eleição para o governo estadual, o questionário testa a intenção de voto no primeiro turno e apresenta seis combinações de segundo turno entre Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Mateus Simões (PSD) e Patrus Ananias (PT). O levantamento também investiga o conhecimento e o potencial de voto dos candidatos.

Quais candidatos serão testados para governador?

O questionário apresenta os onze nomes aos entrevistados em diferentes etapas. Além da intenção de voto espontânea, a pesquisa mede conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos.

No primeiro turno, os eleitores serão questionados sobre sua preferência entre Alexandre Kalil (PDT), Ben Mendes (Missão), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel (MDB), Henrique Áreas (PCO), Indira Xavier (UP), Mateus Simões (PSD), Patrus Ananias (PT), Professor Túlio Lopes (PCB) e Rafael Duda (PSTU).

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O levantamento também pergunta se a escolha do eleitor para governador é definitiva ou ainda pode mudar até a eleição.

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A pesquisa testa seis disputas possíveis. Alexandre Kalil aparece em três delas, contra Cleitinho Azevedo, Mateus Simões e Patrus Ananias. Cleitinho Azevedo também é testado contra Mateus Simões e Patrus Ananias. O sexto cenário coloca Mateus Simões contra Patrus Ananias.

O que será perguntado sobre o Senado?

O levantamento também mede a disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado. São testados 17 nomes: Ana Luiza do MLB (UP), Arcanjo Pimenta (MDB), Áurea Carolina (PSOL), Carlin Moura (Avante), Carlos Viana (PSD), Domingos Sávio (PL), Fidélis Alcântara (UP), Gustavo Galassi (PSDB), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Manoel Carvalho (MDB), Marcelo Aro (PP), Marcelo Heringer (PDT), Marco Antônio Superman (Novo), Marília Campos (PT), Tião Pessoa (PCO) e Victória Mello Vic (PSTU).

A pesquisa mede conhecimento, potencial de voto e rejeição dos candidatos e apresenta cenários para a escolha da primeira e da segunda vaga.

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Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Quais candidatos serão testados na disputa presidencial?

A pesquisa também apresenta dois cenários de intenção de voto para a Presidência da República. No primeiro, são testados Clariana Barao (DC), Edmilson Costa (PCB), Escritor Augusto Cury (Avante), Flávio Bolsonaro (PL), Hertz Dias (PSTU), Lula (PT), Pablo Marçal (PRTB), Renan Santos (Missão), Ronaldo Caiado (PSD), Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Veterinário Wilson Grassi (Democrata) e Zema (Novo).

No segundo cenário, os nomes são os mesmos, com exceção de Pablo Marçal (PRTB). O questionário também verifica se a escolha do eleitor para presidente é definitiva ou ainda pode mudar até as eleições.

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Além da intenção de voto, o levantamento pergunta sobre a aprovação e a avaliação do governo do presidente Lula.

Quando os resultados serão divulgados?

A divulgação está prevista para 25 de agosto, após o período de coleta, programado entre 21 e 24 de agosto. O levantamento foi registrado sob o número MG-04060/2026. Foram previstas 1.506 entrevistas. A pesquisa será realizada pela Quaest Pesquisas, Consultoria e Projetos e contratante é a Globo Comunicação e Participações S/A.

A pesquisa terá nível de confiança de 95%. A margem de erro máxima prevista é de cerca de 3 pontos percentuais para mais ou para menos em relação aos totais da amostra.

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