Pesquisa Quaest: Lula atrai mais eleitores de centro que Bolsonaro

Em um eventual segundo turno, a transferência de votos dos candidatos próximos ao centro tende a ser maior para o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) do que para o presidente Jair Bolsonaro (PL). É o que mostra a primeira pesquisa Genial/Quaest feita depois do início da propaganda de rádio e TV e das entrevistas dos presidenciáveis ao Jornal Nacional.

Segundo a sondagem, 48% dos eleitores de Ciro Gomes (PDT) e 32% dos que votariam em Simone Tebet (MDB) no primeiro turno migrariam para Lula em um eventual segundo turno contra o presidente da República. Do restante dos candidatos, o petista receberia 26% dos votos.

Já para Jair Bolsonaro, iriam 20% dos votos de Ciro e 16% de Simone Tebet. O atual ocupante do Planalto, no entanto, teria vantagem na “herança” de votos de outros candidatos: 45%. Nesse caso, porém, o total de votos é menor.

Outro dado chama a atenção quanto à rejeição aos dois melhores colocados nas pesquisas entre os eleitores da chamada terceira via: 44% dos eleitores da emedebista não votariam em nenhum deles em um possível segundo turno.

A pesquisa mostra Lula com 44% das intenções de voto, contra 32% de Bolsonaro. A diferença é a mesma da pesquisa feita dia 17 de agosto, quando o placar era de 45% a 33% em favor do ex-presidente. Desde julho de 2021, a aprovação do governo do atual presidente apresenta o melhor resultado. A avaliação positiva foi de 30% e a negativa, de 40%.

O candidato Ciro Gomes oscilou positivamente e foi de 6% para 8% dos votos no primeiro turno. Já Simone Tebet se manteve com 3%. A pesquisa foi realizada entre os dias 25 e 28 de agosto. Vera Lúcia (PSTU) e Pablo Marçal (PROS) tiveram 1% das intenções de voto. Os demais candidatos não pontuaram. Indecisos somam 6% e os eleitores que pretendem votar em branco, anular o voto ou não comparecer às urnas são 5%.

Foram ouvidas duas mil pessoas nas 27 unidades da federação, abrangendo 123 municípios, entre 25 e 28 de agosto.