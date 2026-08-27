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Política

Pesquisa: petista lidera com folga corrida ao Senado por Minas, e outros 4 disputam segunda vaga

Levantamento do Real Time Big Data aponta vantagem de mais de dez pontos de Marília Campos (PT), ex-prefeita de Contagem

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 27 ago 2026, 08h00
Marília Campos
Petista Marília Campos, ex-prefeita de Contagem, lidera com folga a disputa pelo Senado em Minas (Redes sociais/Reprodução)
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Ex-prefeita de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Marília Campos (PT) lidera com folga a disputa pelo Senado em Minas Gerais, com mais de dez pontos de vantagem sobre seus adversários, segundo mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Outros quatro candidatos empatam tecnicamente no segundo lugar, na disputa pela segunda vaga à Câmara Alta do Congresso Nacional. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores do estado entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

Marília é seguida pelo senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição e está na chapa do governador Mateus Simões (PSD), e pelo deputado Domingos Sávio (PL), que está na chapa do empresário Flávio Roscoe (PL). Em seguida, aparece o ex-deputado Marcelo Aro (PP), que entrou na disputa pela chapa ao governo mineiro do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). E, por fim, vem a companheira de chapa de Marília, a deputada Áurea Carolina (PSOL).

  • Marília Campos (PT): 24%
  • Carlos Viana (PSD): 13%
  • Domingos Sávio (PL): 13%
  • Marcelo Aro (PP): 12%
  • Áurea Carolina (PSOL): 9%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 4%
  • Ana Luiza do MLB (UP): 1%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Gustavo Galassi (PSDB): 1%
  • Manoel Carvalho (MDB): 1%
  • Marcelo Heringer (PDT): 1%
  • Outros: 0%
  • Nulo/Branco: 8%
  • NS/NR: 11%

Os candidatos Fidélis Alcântara (UP), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Tião Pessoa (PCO) e Victoria Mello VIC (PSTU) somados não atingiram 1% e estão categorizados como “outros”.

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Os números acima são referentes a uma média entre as opções de primeiro e segundo voto dos entrevistados, visto que, neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado. Quando observados os candidatos por ordem de preferência, tem-se que a vantagem de Marília Campos se dá  porque ela aparece com destaque nas duas categorias. Veja abaixo.

Primeiro voto

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  • Marília Campos (PT): 31%
  • Carlos Viana (PSD): 16%
  • Domingos Sávio (PL): 12%
  • Marcelo Aro (PP): 11%
  • Áurea Carolina (PSOL): 7%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 3%
  • Ana Luiza do MLB (UP): 1%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 1%
  • Gustavo Galassi (PSDB): 0%
  • Manoel Carvalho (MDB): 0%
  • Marcelo Heringer (PDT): 1%
  • Outros: 0%
  • Nulo/Branco: 6%
  • NS/NR: 10%
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Segundo voto

  • Marília Campos (PT): 17%
  • Carlos Viana (PSD): 10%
  • Domingos Sávio (PL): 14%
  • Marcelo Aro (PP): 12%
  • Áurea Carolina (PSOL): 10%
  • Marco Antônio Superman (Novo): 5%
  • Ana Luiza do MLB (UP): 1%
  • Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
  • Carlin Moura (Avante): 0%
  • Gustavo Galassi (PSDB): 2%
  • Manoel Carvalho (MDB): 1%
  • Marcelo Heringer (PDT): 1%
  • Outros: 4%
  • Nulo/Branco: 10%
  • NS/NR: 12%
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