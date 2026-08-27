Pesquisa: petista lidera com folga corrida ao Senado por Minas, e outros 4 disputam segunda vaga

Ler Resumo





Marília Campos (PT) lidera com folga a disputa pelo Senado em Minas Gerais, com mais de dez pontos de vantagem sobre os adversários, segundo pesquisa Real Time Big Data. Quatro outros candidatos empatam tecnicamente na briga pela segunda vaga. O levantamento detalha a preferência do eleitorado.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Ex-prefeita de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Marília Campos (PT) lidera com folga a disputa pelo Senado em Minas Gerais, com mais de dez pontos de vantagem sobre seus adversários, segundo mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Outros quatro candidatos empatam tecnicamente no segundo lugar, na disputa pela segunda vaga à Câmara Alta do Congresso Nacional. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores do estado entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.

Marília é seguida pelo senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição e está na chapa do governador Mateus Simões (PSD), e pelo deputado Domingos Sávio (PL), que está na chapa do empresário Flávio Roscoe (PL). Em seguida, aparece o ex-deputado Marcelo Aro (PP), que entrou na disputa pela chapa ao governo mineiro do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). E, por fim, vem a companheira de chapa de Marília, a deputada Áurea Carolina (PSOL).

Marília Campos (PT): 24%

Carlos Viana (PSD): 13%

Domingos Sávio (PL): 13%

Marcelo Aro (PP): 12%

Áurea Carolina (PSOL): 9%

Marco Antônio Superman (Novo): 4%

Ana Luiza do MLB (UP): 1%

Arcanjo Pimenta (MDB): 1%

Carlin Moura (Avante): 1%

Gustavo Galassi (PSDB): 1%

Manoel Carvalho (MDB): 1%

Marcelo Heringer (PDT): 1%

Outros: 0%

Nulo/Branco: 8%

NS/NR: 11%

Os candidatos Fidélis Alcântara (UP), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Tião Pessoa (PCO) e Victoria Mello VIC (PSTU) somados não atingiram 1% e estão categorizados como “outros”.

Continua após a publicidade

Os números acima são referentes a uma média entre as opções de primeiro e segundo voto dos entrevistados, visto que, neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado. Quando observados os candidatos por ordem de preferência, tem-se que a vantagem de Marília Campos se dá porque ela aparece com destaque nas duas categorias. Veja abaixo.

Primeiro voto

Continua após a publicidade

Marília Campos (PT): 31%

Carlos Viana (PSD): 16%

Domingos Sávio (PL): 12%

Marcelo Aro (PP): 11%

Áurea Carolina (PSOL): 7%

Marco Antônio Superman (Novo): 3%

Ana Luiza do MLB (UP): 1%

Arcanjo Pimenta (MDB): 1%

Carlin Moura (Avante): 1%

Gustavo Galassi (PSDB): 0%

Manoel Carvalho (MDB): 0%

Marcelo Heringer (PDT): 1%

Outros: 0%

Nulo/Branco: 6%

NS/NR: 10%

Continua após a publicidade

Segundo voto

Marília Campos (PT): 17%

Carlos Viana (PSD): 10%

Domingos Sávio (PL): 14%

Marcelo Aro (PP): 12%

Áurea Carolina (PSOL): 10%

Marco Antônio Superman (Novo): 5%

Ana Luiza do MLB (UP): 1%

Arcanjo Pimenta (MDB): 1%

Carlin Moura (Avante): 0%

Gustavo Galassi (PSDB): 2%

Manoel Carvalho (MDB): 1%

Marcelo Heringer (PDT): 1%

Outros: 4%

Nulo/Branco: 10%

NS/NR: 12%