Pesquisa: petista lidera com folga corrida ao Senado por Minas, e outros 4 disputam segunda vaga
Levantamento do Real Time Big Data aponta vantagem de mais de dez pontos de Marília Campos (PT), ex-prefeita de Contagem
Ex-prefeita de Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, Marília Campos (PT) lidera com folga a disputa pelo Senado em Minas Gerais, com mais de dez pontos de vantagem sobre seus adversários, segundo mostra pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Outros quatro candidatos empatam tecnicamente no segundo lugar, na disputa pela segunda vaga à Câmara Alta do Congresso Nacional. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 2.000 eleitores do estado entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos, cujo índice de confiança é de 95%.
Marília é seguida pelo senador Carlos Viana (PSD), que tenta a reeleição e está na chapa do governador Mateus Simões (PSD), e pelo deputado Domingos Sávio (PL), que está na chapa do empresário Flávio Roscoe (PL). Em seguida, aparece o ex-deputado Marcelo Aro (PP), que entrou na disputa pela chapa ao governo mineiro do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos). E, por fim, vem a companheira de chapa de Marília, a deputada Áurea Carolina (PSOL).
- Marília Campos (PT): 24%
- Carlos Viana (PSD): 13%
- Domingos Sávio (PL): 13%
- Marcelo Aro (PP): 12%
- Áurea Carolina (PSOL): 9%
- Marco Antônio Superman (Novo): 4%
- Ana Luiza do MLB (UP): 1%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Gustavo Galassi (PSDB): 1%
- Manoel Carvalho (MDB): 1%
- Marcelo Heringer (PDT): 1%
- Outros: 0%
- Nulo/Branco: 8%
- NS/NR: 11%
Os candidatos Fidélis Alcântara (UP), Jordano Metalúrgico (PSTU), Juíz Ramon Moreira (DC), Tião Pessoa (PCO) e Victoria Mello VIC (PSTU) somados não atingiram 1% e estão categorizados como “outros”.
Os números acima são referentes a uma média entre as opções de primeiro e segundo voto dos entrevistados, visto que, neste ano, cada eleitor poderá votar em dois candidatos ao Senado. Quando observados os candidatos por ordem de preferência, tem-se que a vantagem de Marília Campos se dá porque ela aparece com destaque nas duas categorias. Veja abaixo.
Primeiro voto
- Marília Campos (PT): 31%
- Carlos Viana (PSD): 16%
- Domingos Sávio (PL): 12%
- Marcelo Aro (PP): 11%
- Áurea Carolina (PSOL): 7%
- Marco Antônio Superman (Novo): 3%
- Ana Luiza do MLB (UP): 1%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Carlin Moura (Avante): 1%
- Gustavo Galassi (PSDB): 0%
- Manoel Carvalho (MDB): 0%
- Marcelo Heringer (PDT): 1%
- Outros: 0%
- Nulo/Branco: 6%
- NS/NR: 10%
Segundo voto
- Marília Campos (PT): 17%
- Carlos Viana (PSD): 10%
- Domingos Sávio (PL): 14%
- Marcelo Aro (PP): 12%
- Áurea Carolina (PSOL): 10%
- Marco Antônio Superman (Novo): 5%
- Ana Luiza do MLB (UP): 1%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 1%
- Carlin Moura (Avante): 0%
- Gustavo Galassi (PSDB): 2%
- Manoel Carvalho (MDB): 1%
- Marcelo Heringer (PDT): 1%
- Outros: 4%
- Nulo/Branco: 10%
- NS/NR: 12%