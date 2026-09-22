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Política

Pesquisa: o que os brasileiros pensam sobre os vínculos entre STF e Banco Master

Levantamento da AtlasIntel divulgado nesta terça-feira, 22, mostra que brasileiros acreditam que ministros estão envolvidos no escândalo

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 set 2026, 18h00 | Atualizado em 22 set 2026, 18h01
Homem branco de cabelo curto e barba rala, em duas fotos de perfil e de frente, com fundo de régua de altura e o brasão da Polícia Civil de Goiás
O banqueiro Daniel Vorcaro, do Banco Master  (./Reprodução)
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Uma pesquisa da AtlasIntel divulgada nesta terça-feira, 22, mede como os brasileiros estão enxergando as conexões entre o caso Master e os ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). Segundo os resultados do levantamento, a maioria dos entrevistados conhece detalhes sobre a investigação e acredita que os ministros estão diretamente envolvidos. A pesquisa foi feita depois da sessão do dia 15 de setembro, que, entre bate-bocas e acusações mútuas, analisou se Alexandre de Moraes deveria ou não ser julgado pelos seus laços com o Master.

Os números obtidos pela pesquisa mostram que 82,6% dos entrevistados sabem detalhes da fraude bilionária do caso Master, enquanto 17,1% disseram que sabem pouco sobre o escândalo. Apenas 0,4% disseram que não ouviram falar sobre a investigação. A grande maioria dos entrevistados (85,1%) disseram crer que existe “envolvimento direto de ministros do STF” no caso Master, contra 4,4% que acreditam que não. Além desses dois lados, 10,5% não souberam ou não quiseram responder.

Além disso, a pesquisa também questionou aos entrevistados alguns pontos chave das investigações do escândalo do Master. Para 64% das pessoas ouvidas pela AtlasIntel, existe um “excesso de sigilo” nas investigações que mina a confiança da sociedade. Menos de um quarto (22%) acredita que o julgamento do escândalo vai aumentar a confiança das pessoas no processo e fortalecer a democracia, enquanto 30% creem que o desfecho do caso Master vai reformar a credibilidade dos ministros.

Dentro desse mesmo recorte, 62% discordaram da afirmação de que o STF “trata todos os investigados da mesma forma, independentemente de poder econômico ou político”. Além disso, 41% discordaram tanto da afirmação de que “as decisões do STF costumam ser justas”.

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Afastamento de ministros

A pesquisa da AtlasIntel desta terça também mediu o quanto os brasileiros creem que alguns dos ministros diretamente envolvidos com o Master devem ou não serem afastados. Em relação ao ministro Dias Toffoli, 60,5% acreditam que ele deveriam sofrer impeachment imediatamente, enquanto 26,1% avaliam que ele só deve ser afastado “se e quando provado” que ele esteve envolvido com o Master. Apenas 6,5% acham que o ministro não deveria sofrer impeachment.

Em relação a Alexandre de Moraes, os números divergem: 49,8% acreditam que ele deveria sofrer impeachment imediatamente, enquanto 31,9% acreditam que isso só deve acontecer se for provado o envolvimento dele. Para 15,1% dos entrevistados, Moraes não deveria sofrer impeachment.

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Confiança na Corte

Essa mesma pesquisa também avaliou como está a confiança dos brasileiros no STF: 61% dos entrevistados disseram que não confiam no trabalho da instituição e nos ministros, contra 27,8% que confiam. Os que não souberam ou não quiseram responder são 11,1%.

Sobre a pesquisa

O levantamento ouviu 1.852 pessoas entre os dias 17 e 21 de setembro deste ano. A pesquisa, encomendada pelo Estado de S. Paulo, tem uma margem de erro de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos, e tem um nível de confiança de 95%.

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