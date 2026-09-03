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Política

Nova pesquisa: o estado em que Lula tem mais que o dobro de votos que Flávio

Levantamento da AtlasIntel divulgado nesta quinta, 3, também aponta reeleição segura de Rafael Foneteles (PT)

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 15h05 | Atualizado em 3 set 2026, 15h37
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Piauí, Rafael Fonteles
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o governador do Piauí, Rafael Fonteles (Ricardo Stuckert/Presidência/Divulgação)
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Um levantamento divulgado nesta quinta-feira, 3, pelas AtlasIntel, mostra que no Piauí, o atual governador, Rafael Fonteles (PT), tem chances de ser reeleito ainda no primeiro turno. Além disso, no recorte de intenções de voto para presidente, Luiz Inácio Lula da Silva, correligionário do chefe do Executivo estadual, tem mais que o dobro de votos que seu adversário, Flávio Bolsonaro (PL), na simulação de segundo turno.

De acordo com a pesquisa, se as eleições acontecessem agora, Rafael Fonteles teria 62,4% dos votos, se reelegendo ainda no primeiro turno com folga. O segundo colocado, Joel Rodrigues (PP), tem 20,9%, seguido de Dra. Lúcia Santos (PSDB), com 1,5%. Os outros candidatos têm todos menos de 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 6,3% e os que não souberam ou não quiseram responder são 5,7%.

Na simulação para o Senado — cada estado elegerá dois representantes na disputa deste ano –, Marcelo Castro (MDB) lidera com 22,4%, seguido de Júlio Cesar (PSD), com 17,2%. O cacique e presidente nacional do PP, Ciro Nogueira, aparece em terceiro, com 13,3%, correndo o risco de não conseguir manter a cadeira no Senado por mais um mandato.

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A pesquisa também mediu como estão as intenções de voto para presidente da República no Piauí. No levantamento do 1° turno, Lula aparece com 60,3%. Seu principal adversário, Flávio, aparece com 19,3% das intenções de voto. Repetindo a cena nacional, em terceiro lugar está o escritor e psiquiatra Augusto Cury (Avante), com 8,5%. Renan Santos (Missão) fica em quarto lugar com 3,8% e Ronaldo Caiado (PSD) em quinto, com 2,3%.

Na simulação de 2° turno, Lula teria mais que o dobro de votos que Flávio. O atual presidente aparece com 68,3% das intenções de voto, contra 24,4% do Zero Um. A diferença entre os dois é de 43,9 pontos percentuais. Nesse cenário, brancos, nulos e os que não souberam responder são 7,3%.

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Os outros candidatos não chegam a 1% das intenções de voto. Brancos e nulos somam 3,2% e 1,5% não souberam ou não quiseram responder.

Sobre a pesquisa

A pesquisa ouviu 1.622 eleitores do Piauí entre os dias 28 de agosto e 2 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.

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