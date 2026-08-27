Pesquisa: o estado do Sudeste em que Flávio cresce 13 pontos no segundo turno

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Uma pesquisa recente ouviu 1.600 eleitores entre 22 e 26 de agosto, revelando os cenários eleitorais. Flávio Bolsonaro aparece na liderança no primeiro e segundo turnos, com Lula logo atrás. O levantamento também detalha as taxas de rejeição dos candidatos e a percepção dos capixabas sobre o governo Lula.

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O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera numericamente as intenções de voto no primeiro e no segundo turno no estado do Espírito Santo, aumentando a vantagem que tem sobre Lula na última ocasião, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1. 600 eleitores entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.

No primeiro turno, Flávio tem 35%, enquanto Lula tem 34% — ambos empatados tecnicamente. Nenhum outro candidato chega a ter dois dígitos. No segundo turno, no entanto, o senador sobe 13 pontos, enquanto Lula cresce oito, garantindo uma vantagem de seis pontos sobre o petista no estado. Confira os números abaixo.

Primeiro turno

Flávio Bolsonaro (PL): 35%

Lula (PT): 34%

Renan Santos (Missão): 5%

Pablo Marçal (PRTB): 4%

Zema (Novo): 4%

Ronaldo Caiado (PSD): 2%

Escritor Augusto Cury (Avante): 2%

Outros: 1%

Nulo/Branco: 8%

NS / NR: 5%

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) somados atingiram 1% e foram classificados como “outros”.

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Apesar de o Real Time Big Data citar o coach Pablo Marçal no questionário, ele não é candidato à Presidência em 2026 e está inelegível até 2032.

Segundo turno

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Lula (PT): 42%

Nulo/Branco: 5%

NS / NR: 5%

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Rejeições

A rejeição do presidente Lula é a maior no Espírito Santo, chegando a 53%. Ele é seguido por Flávio, com 48%.

Lula (PT): 53%

Flávio Bolsonaro (PL): 48%

Pablo Marçal (PRTB): 40%

Ronaldo Caiado (PSD): 36%

Zema (Novo): 35%

Renan Santos (Missão): 33%

Samara (UP): 31%

Rui Costa Pimenta (PCO): 30%

Edmilson Costa (PCB): 28%

Hertz Dias (PSTU): 28%

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 26%

Escritor Augusto Cury (Avante): 25%

Clariana Barão (DC): 25%

Poderia Votar em Todos: 2%

NS / NR: 2%

O governo Lula na visão do capixaba

O resultado favorável a Flávio no estado reflete uma desaprovação de 55% da atual gestão do governo Lula.

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Aprovação

Aprova: 42%

Desaprova: 55%

NS / NR: 3%

Avaliação

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Ótimo/Bom: 26%

Regular: 34%

Ruim/Péssimo: 38%

NS / NR: 2%