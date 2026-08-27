Pesquisa: o estado do Sudeste em que Flávio cresce 13 pontos no segundo turno
Real Time Big Data mostra que senador lidera numericamente as intenções de voto nos dois turnos no Espírito Santo, mas amplia a vantagem no último momento
O senador e presidenciável Flávio Bolsonaro (PL-RJ) lidera numericamente as intenções de voto no primeiro e no segundo turno no estado do Espírito Santo, aumentando a vantagem que tem sobre Lula na última ocasião, segundo pesquisa do Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira, 27. Para fazer o levantamento, o instituto ouviu 1. 600 eleitores entre os dias 22 e 26 de agosto, gerando documento com margem de erro de dois pontos, cujo nível de confiança é de 95%.
No primeiro turno, Flávio tem 35%, enquanto Lula tem 34% — ambos empatados tecnicamente. Nenhum outro candidato chega a ter dois dígitos. No segundo turno, no entanto, o senador sobe 13 pontos, enquanto Lula cresce oito, garantindo uma vantagem de seis pontos sobre o petista no estado. Confira os números abaixo.
Primeiro turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 35%
- Lula (PT): 34%
- Renan Santos (Missão): 5%
- Pablo Marçal (PRTB): 4%
- Zema (Novo): 4%
- Ronaldo Caiado (PSD): 2%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 2%
- Outros: 1%
- Nulo/Branco: 8%
- NS / NR: 5%
Os candidatos Rui Costa Pimenta (PCO), Samara (UP), Edmilson Costa (PCB), Hertz Dias (PSTU), Clariana Barão (DC) e o veterinário Wilson Grassi (Democrata) somados atingiram 1% e foram classificados como “outros”.
Apesar de o Real Time Big Data citar o coach Pablo Marçal no questionário, ele não é candidato à Presidência em 2026 e está inelegível até 2032.
Segundo turno
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Lula (PT): 42%
- Nulo/Branco: 5%
- NS / NR: 5%
Rejeições
A rejeição do presidente Lula é a maior no Espírito Santo, chegando a 53%. Ele é seguido por Flávio, com 48%.
- Lula (PT): 53%
- Flávio Bolsonaro (PL): 48%
- Pablo Marçal (PRTB): 40%
- Ronaldo Caiado (PSD): 36%
- Zema (Novo): 35%
- Renan Santos (Missão): 33%
- Samara (UP): 31%
- Rui Costa Pimenta (PCO): 30%
- Edmilson Costa (PCB): 28%
- Hertz Dias (PSTU): 28%
- Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 26%
- Escritor Augusto Cury (Avante): 25%
- Clariana Barão (DC): 25%
- Poderia Votar em Todos: 2%
- NS / NR: 2%
O governo Lula na visão do capixaba
O resultado favorável a Flávio no estado reflete uma desaprovação de 55% da atual gestão do governo Lula.
Aprovação
- Aprova: 42%
- Desaprova: 55%
- NS / NR: 3%
Avaliação
- Ótimo/Bom: 26%
- Regular: 34%
- Ruim/Péssimo: 38%
- NS / NR: 2%