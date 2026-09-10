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Política

Pesquisa: o estado do agro em que Flávio Bolsonaro está 14 pontos na frente de Lula

Levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta quinta-feira, 10, mostra como estão intenções de voto para presidente e governador no Mato Grosso do Sul

Por Isabella Alonso Panho Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 10 set 2026, 10h20 | Atualizado em 10 set 2026, 10h55
Montagem com dois políticos: à esquerda, Flávio Bolsonaro, com cabelo escuro e terno azul, olhando sério; à direita, Lula, com cabelo e barba grisalhos, terno escuro e faixa presidencial verde e amarela
O senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ); e o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva (Carlos Moura/Agência Senado/Mateus Bonomi/Anadolu/Getty Images)
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Um levantamento divulgado esta quinta-feira, 10, pela Real Time Big Data atualiza as intenções de voto nos cargos de presidente e de governador no Mato Grosso do Sul, um dos redutos do agronegócio e do bolsonarismo. De acordo com a pesquisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece dez pontos atrás de Flávio Bolsonaro no primeiro turno. No segundo, o senador teria, segundo a simulação, uma vitória tranquila. O atual governador, Eduardo Riedel (PP), lidera as intenções de voto no Executivo estadual.

Segundo a pesquisa, se o primeiro turno acontecesse agora, Flávio Bolsonaro teria 43% dos votos, contra 33% de Lula. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos, no mínimo a diferença pode ser de 6 pontos e, no máximo de 14. Em terceiro lugar, vem Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 5% cada, seguidos de Augusto Cury (Avante), 4% cada. A pesquisa incluiu Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, mas foi escolhido por 2% dos entrevistados. Romeu Zema (Novo), tem 1%, e os outros candidatos, juntos, têm 1% das intenções de voto. Nulos e brancos são 4% e os que não souberam ou não quiseram responder são 2%.

Na simulação de segundo turno, a liderança tranquila de Flávio se repete. De acordo com a Real Time Big Data, o Zero Um teria 52% das intenções de voto, contra 38% do atual presidente — uma diferença de 14 pontos percentuais. Nulos e brancos são 5% e os indecisos, 5% também.

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Disputa pelo governo

Na disputa pelo governo do estado, o atual chefe do Executivo do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que é candidato à reeleição, lidera os cenários de primeiro e segundo turno. De acordo com a pesquisa Real Time Big Data, se o 4 de outubro acontecesse agora, Riedel teria 42% das intenções de voto, seguido de Fábio Trad (PT), com 26%, João Henrique Catan (Novo), com 13%, Delcídio Amaral (PRD), com 5% e Renato Gomes, com 3%. Tanto os nulos e brancos quanto os que não souberam ou não quiseram responder são 4% cada um.

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Dois homens brancos em ambientes distintos. À esquerda, um homem de meia-idade, cabelo escuro, camisa azul e paletó azul-marinho, fala em um microfone sobre uma mesa com um copo dágua. À direita, um homem de meia-idade, cabelo escuro, paletó azul-marinho e gravata vinho, também fala em um microfone, com um fundo de painéis verticais claros
Eduardo Riedel e Fábio Trad: candidatos ao governo do Mato Grosso do Sul (Divulgação/ALEMS e Pablo Valadares/Câmara dos Deputados)

Já na simulação de um segundo turno entre Riedel e Trad, o atual governador teria 57% das intenções de voto contra 32% do petista.

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Sobre a pesquisa

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores do Mato Grosso do Sul entre os dias 5 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.

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