Pesquisa: o estado do agro em que Flávio Bolsonaro está 14 pontos na frente de Lula

Ler Resumo





Uma nova pesquisa Real Time Big Data no Mato Grosso do Sul revela um cenário eleitoral desafiador para o atual presidente: Flávio Bolsonaro lidera contra Lula por dez pontos no primeiro turno e venceria com folga no segundo. Para o governo estadual, Eduardo Riedel (PP) aparece à frente de Fábio Trad (PT). Veja os números completos.

Este resumo foi útil? 👍

👎 Resumo gerado por ferramenta de IA treinada pela redação da Editora Abril.

Um levantamento divulgado esta quinta-feira, 10, pela Real Time Big Data atualiza as intenções de voto nos cargos de presidente e de governador no Mato Grosso do Sul, um dos redutos do agronegócio e do bolsonarismo. De acordo com a pesquisa, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva aparece dez pontos atrás de Flávio Bolsonaro no primeiro turno. No segundo, o senador teria, segundo a simulação, uma vitória tranquila. O atual governador, Eduardo Riedel (PP), lidera as intenções de voto no Executivo estadual.

Segundo a pesquisa, se o primeiro turno acontecesse agora, Flávio Bolsonaro teria 43% dos votos, contra 33% de Lula. Considerando a margem de erro da pesquisa, que é de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos, no mínimo a diferença pode ser de 6 pontos e, no máximo de 14. Em terceiro lugar, vem Renan Santos (Missão) e Ronaldo Caiado (PSD), ambos com 5% cada, seguidos de Augusto Cury (Avante), 4% cada. A pesquisa incluiu Pablo Marçal (PRTB), que está inelegível, mas foi escolhido por 2% dos entrevistados. Romeu Zema (Novo), tem 1%, e os outros candidatos, juntos, têm 1% das intenções de voto. Nulos e brancos são 4% e os que não souberam ou não quiseram responder são 2%.

Na simulação de segundo turno, a liderança tranquila de Flávio se repete. De acordo com a Real Time Big Data, o Zero Um teria 52% das intenções de voto, contra 38% do atual presidente — uma diferença de 14 pontos percentuais. Nulos e brancos são 5% e os indecisos, 5% também.

Disputa pelo governo

Na disputa pelo governo do estado, o atual chefe do Executivo do Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, que é candidato à reeleição, lidera os cenários de primeiro e segundo turno. De acordo com a pesquisa Real Time Big Data, se o 4 de outubro acontecesse agora, Riedel teria 42% das intenções de voto, seguido de Fábio Trad (PT), com 26%, João Henrique Catan (Novo), com 13%, Delcídio Amaral (PRD), com 5% e Renato Gomes, com 3%. Tanto os nulos e brancos quanto os que não souberam ou não quiseram responder são 4% cada um.

Continua após a publicidade

Já na simulação de um segundo turno entre Riedel e Trad, o atual governador teria 57% das intenções de voto contra 32% do petista.

Continua após a publicidade

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Sobre a pesquisa

A pesquisa ouviu 1.600 eleitores do Mato Grosso do Sul entre os dias 5 e 9 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O índice de confiança é de 95%.