Pesquisa mostra sinal de alerta para Flávio Bolsonaro na direita

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Pesquisa Genial/Quaest revela queda acentuada de Flávio Bolsonaro em intenções de voto para 2026, especialmente entre não bolsonaristas. O levantamento também mostra Lula à frente em todos os cenários para a reeleição e aborda a percepção pública sobre o escândalo do Banco Master.

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A pesquisa Genial/Quaest divulgada na última quarta-feira, 15, revelou que o senador Flávio Bolsonaro (PL) caiu de 44% para 32% das intenções de voto na direita não bolsonarista, entre junho e julho de 2026.

A pergunta foi feita de forma espontânea – quando não são apresentados nomes dos pré-candidatos. Já entre os bolsonaristas, o filho do ex-presidente caiu de 50% para 45%. A margem de erro estimada é de dois pontos percentuais (pp), para mais ou para menos.

Escândalo do Banco Master

O levantamento também perguntou sobre o escândalo do Banco Master. Em um cenário estimulado, em que as opções são lidas pelo entrevistador, os eleitores tiveram de escolher quem foi mais afetado negativamente – entre a família Bolsonaro, o governo Lula, o STF, o Banco Central, o Congresso Nacional ou todos/nenhum deles. Veja a resposta dos brasileiros.

Lula x Flávio: os eleitores que devem decidir a disputa

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Lula lidera para a reeleição em todos os cenários

A pesquisa desta quarta-feira, 15, também mostra que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a corrida presidencial em todos os cenários contra o senador Flávio Bolsonaro (PL) e outros adversários em 2026. Veja o levantamento completo.

A pesquisa Genial/Quaest entrevistou 2. 004 eleitores em 120 municípios brasileiros entre os dias 10 e 13 de julho de 2026. A margem de erro é estimada em 2 pontos percentuais (pp), para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado junto à Justiça Eleitoral sob o código BR-07181/2026.