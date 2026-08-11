Pesquisa mostra que Jaques Wagner pode ter dificuldade para renovar seu mandato na Bahia
Senador continua em segundo lugar de intenções de votos, mas adversário do Republicanos ameaça sua posição
O senador Jaques Wagner deverá ter dificuldade para conquistar sua reeleição na Bahia em outubro deste ano, segundo aponta um levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 11. Para fazer a pesquisa, o instituto ouviu 1.600 eleitores entre os dias 6 e 10 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.
Pelos números, o senador segue em segundo lugar de intenções de voto, atrás apenas de seu colega de partido e ex-governador Rui Costa (PT); no entanto, o senador Angelo Coronel (Republicanos), que também tenta a reeleição, e o ex-ministro João Roma (PL) se aproximam bastante pela margem de erro.
- Rui Costa (PT): 25%
- Jaques Wagner (PT): 20%
- Angelo Coronel (Republicanos): 15%
- João Roma (PL): 15%
- Professora Delliana (PSol): 5%
- Carlos Sodré (Mobiliza): 1%
- Marcelo Carvalho (Rede): 1%
- Marcelo Santtana (DC): 1%
- Gregório Gould (UP): 0%
- Nulo / Branco: 9%
- Não Sabe / Não Respondeu: 8%
Os números acima são equivalentes aos percentuais consolidados do primeiro e do segundo voto, já que o eleitor deverá escolher dois candidatos para o Senado. Quando os percentuais são divididos pelos dois votos, a divisão mantém os petistas na liderança e mostra que Coronel e Roma se alternam em favoritismo entre o primeiro e o segundo para disputar a posição de terceiro colocado. Confira nos gráficos abaixo.