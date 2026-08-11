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Política

Pesquisa mostra que Jaques Wagner pode ter dificuldade para renovar seu mandato na Bahia

Senador continua em segundo lugar de intenções de votos, mas adversário do Republicanos ameaça sua posição

Por Pedro Jordão Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 11 ago 2026, 09h19 | Atualizado em 11 ago 2026, 10h01
Homem idoso de pele clara, cabelos e barba brancos, com expressão séria, usando terno xadrez escuro e gravata clara, em ambiente interno
Senador Jaques Wagner (PT-BA) é candidato à reeleição em 2026 (Saulo Cruz/Agência Senado)
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O senador Jaques Wagner deverá ter dificuldade para conquistar sua reeleição na Bahia em outubro deste ano, segundo aponta um levantamento da Real Time Big Data divulgado nesta terça-feira, 11. Para fazer a pesquisa, o instituto ouviu 1.600 eleitores entre os dias 6 e 10 de agosto, gerando um documento com margem de erro de dois pontos percentuais, cujo nível de confiança é de 95%.

Pelos números, o senador segue em segundo lugar de intenções de voto, atrás apenas de seu colega de partido e ex-governador Rui Costa (PT); no entanto, o senador Angelo Coronel (Republicanos), que também tenta a reeleição, e o ex-ministro João Roma (PL) se aproximam bastante pela margem de erro.

  • Rui Costa (PT): 25%
  • Jaques Wagner (PT): 20%
  • Angelo Coronel (Republicanos): 15%
  • João Roma (PL): 15%
  • Professora Delliana (PSol): 5%
  • Carlos Sodré (Mobiliza): 1%
  • Marcelo Carvalho (Rede): 1%
  • Marcelo Santtana (DC): 1%
  • Gregório Gould (UP): 0%
  • Nulo / Branco: 9%
  • Não Sabe / Não Respondeu: 8%

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Os números acima são equivalentes aos percentuais consolidados do primeiro e do segundo voto, já que o eleitor deverá escolher dois candidatos para o Senado. Quando os percentuais são divididos pelos dois votos, a divisão mantém os petistas na liderança e mostra que Coronel e Roma se alternam em favoritismo entre o primeiro e o segundo para disputar a posição de terceiro colocado. Confira nos gráficos abaixo.

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Gráfico de barras horizontais comparando intenções de voto para Primeiro e Segundo Turno. No Primeiro Voto, Rui Costa lidera com 39%, seguido por Jaques Wagner (19%) e João Roma (18%). No Segundo Voto, Jaques Wagner lidera com 20%, seguido por Nulo/Branco (18%) e Não Sabe/Não Respondeu (16%)
Primeiro e segundo voto para Senado na Bahia (Real Time Big Data/Reprodução)
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