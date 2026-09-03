Pesquisa mostra qual é a chance do sucessor de Caiado vencer disputa em Goiás

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Pesquisa AtlasIntel em Goiás aponta Daniel Vilela com folga no segundo turno para o governo do estado. Na disputa presidencial, Flávio Bolsonaro lidera contra Lula, mas Ronaldo Caiado se destaca com vantagem ainda maior sobre o petista em um possível segundo turno. Confira os detalhes dos cenários eleitorais.

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Um levantamento da AtlasIntel divulgado nesta quinta-feira, 3, mostra como estão as intenções de voto no estado de Goiás. De acordo com os números da pesquisa, o sucessor de Ronaldo Caiado (PSD), Daniel Vilela (MDB), teria chances de se eleger com folga no segundo turno. Já na cena presidencial, Flávio Bolsonaro (PL) aparece na frente de Lula — mas o ex-governador do estado é quem mais teria vantagem em relação ao petista.

Na simulação de 1º turno, Vilela teria 43,5% das intenções de voto, seguido de seu adversário, o senador Wilder Morais (PL), que tem 20,1%. Depois deles, aparece o ex-presidente nacional do PSDB Marconi Perillo (PSDB), com 16,1%. Em quarto lugar, aparece Luiz Cesar Bueno (PT), com 10,7% das intenções de voto. Brancos e nulos são 3,5% e os que não sabem ou não quiseram responder, 6,1%.

No recorte de 2º turno, Vilela teria 53,7% das intenções de voto, derrotando o segundo colocado nas pesquisas, Wilder Morais, que aparece com 28,9%. A diferença entre eles é de 24,8 pontos percentuais. Nesse cenário, a soma de brancos, nulos e os que não souberam responder é de 17,4%.

Corrida ao Planalto

A pesquisa também simula como seria a disputa para a Presidência da República. Na simulação de 1º turno, Flávio Bolsonaro lidera com 38,2%, enquanto o presidente Lula aparece em segundo lugar, vários pontos atrás, com 26,9% das intenções de voto. Ronaldo Caiado fica em terceiro, com 19,2%, seguido de Augusto Cury (Avante), com 8,9%. Renan Santos (Missão) tem 4,3% e os outros candidatos não chegaram a 1% das intenções de voto.

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Na simulação de 2º turno, Flávio, adversário mais provável de Lula, teria 54,6% contra 32,9% do petista, uma diferença de 21,7 pontos percentuais. No entanto, se o segundo turno no estado fosse entre Lula e Caiado, a diferença seria ainda maior: o ex-governador teria 62,4% das intenções de voto contra 29,8% do atual presidente — a diferença é de 32,6 pontos percentuais.

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Sobre a pesquisa

Para o levantamento, foram ouvidos 1. 214 eleitores do estado de Goiás entre os dias 27 de agosto e 1º de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, que podem oscilar para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95%.