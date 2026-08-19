É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Política

Pesquisa mostra por que nem todo voto de Caiado e Zema migra para Flávio Bolsonaro no segundo turno

No 'Ponto de Vista', CEO da Nexus contesta transferência automática dos votos da direita e aponta rejeição aos candidatos como fator decisivo na disputa

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 19 ago 2026, 13h17 | Atualizado em 19 ago 2026, 15h48
Continua após publicidade
Pesquisa mostra por que nem todo voto de Caiado e Zema migra para Flávio Bolsonaro no segundo turno Priorizar nos meus resultados Google

A vantagem de Lula sobre Flávio Bolsonaro nas simulações de segundo turno não desaparece mesmo quando os eleitores de candidaturas de direita precisam fazer uma nova escolha. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o CEO da Nexus, Marcelo Tokarski, afirmou que parte dos votos de nomes como Ronaldo Caiado e Romeu Zema não migra automaticamente para Flávio e que fatores como gênero, renda e, principalmente, rejeição ajudam a explicar esse comportamento. O editor de VEJA José Benedito da Silva também participou da análise (este texto é um resumo do vídeo acima).

José Benedito levantou a hipótese de que Lula poderia enfrentar dificuldades para ampliar seu eleitorado no segundo turno. Segundo ele, enquanto o presidente conseguiu reunir os partidos de esquerda em torno de sua candidatura, a direita chegou à disputa dividida entre diferentes nomes. Nesse cenário, o risco para Lula seria avançar para a etapa decisiva sem conseguir crescer significativamente além da base conquistada no primeiro turno.

Tokarski discordou dessa leitura a partir dos números da última pesquisa da Nexus citada durante o programa. Segundo ele, Lula registra 41% no primeiro turno e chega a 47% no segundo, crescimento de seis pontos. Flávio passa de 36% para 44%, uma alta de oito pontos. “De fato, o Flávio cresce mais que o Lula. Mas o Lula também atrai o eleitorado da Samara Martins, do Augusto Cury e parte do eleitorado, inclusive, por exemplo, dos ex-governadores Caiado e Zema”, afirmou.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Por que eleitores de Caiado podem votar em Lula?

Para Tokarski, tratar os eleitores de uma candidatura como um grupo uniforme pode levar a conclusões equivocadas. “O eleitorado brasileiro é muito heterogêneo”, afirmou. Como exemplo, ele citou diferenças de comportamento entre mulheres evangélicas de diferentes regiões do país.

O CEO da Nexus usou como hipótese uma eleitora que escolha Caiado no primeiro turno por rejeitar tanto Lula quanto Flávio. Diante de uma disputa entre os dois no segundo turno, essa mesma pessoa poderia migrar para Lula devido à rejeição ao bolsonarismo.

“As mulheres votam bem mais no Lula do que no Flávio de maneira geral”, afirmou Tokarski. Segundo ele, características socioeconômicas também interferem nesse processo. Flávio, por sua vez, teria maior capacidade de atrair determinados segmentos entre os eleitores das demais candidaturas, incluindo homens e pessoas de renda e escolaridade mais altas.

Continua após a publicidade

Existe uma transferência automática dos votos da direita?

Tokarski rejeitou a ideia de que os eleitores de Caiado e Zema necessariamente se reuniriam em torno de Flávio no segundo turno apenas porque os candidatos ocupam campos políticos próximos.

“Essa ideia de que todo o eleitor de Caiado e Zema vai se reunir, fazer uma grande assembleia dos eleitores da terceira via para decidir se vota em Lula ou em Caiado, isso não existe muito”, disse.

Para ele, o voto presidencial possui um componente fortemente personalista. O comportamento individual diante dos candidatos, portanto, pode pesar mais do que a posição política da candidatura escolhida no primeiro turno.

Continua após a publicidade

Tokarski também fez uma ressalva ao uso da expressão “terceira via”. Segundo ele, os demais nomes mencionados estão no campo da direita, diferentemente de uma candidatura mais posicionada ao centro. Ainda assim, afirmou que a expressão acabou incorporada ao debate eleitoral para identificar opções fora dos dois polos principais.

Como a rejeição pode decidir o segundo turno?

É na rejeição que Tokarski identifica uma das principais explicações para a manutenção da vantagem de Lula. Segundo sua análise, uma parcela relevante do eleitorado toma a decisão não necessariamente pelo candidato de que mais gosta, mas por aquele de quem “desgosta menos”.

O CEO da Nexus afirmou que aproximadamente um quarto do eleitorado apresenta esse tipo de comportamento em disputas entre Lula e um candidato bolsonarista. “Votam num dos candidatos não porque preferem, mas porque desgostam menos”, disse.

Continua após a publicidade

Tokarski acrescentou que há eleitores que desaprovam o governo Lula, mas, mesmo assim, não migram para Flávio. “Mesmo desaprovando o Lula, a rejeição a Flávio não deixa esse eleitor votar em Flávio”, afirmou Tokarski. Na avaliação apresentada no Ponto de Vista, é justamente esse comportamento que ajuda a explicar por que, embora Flávio absorva mais votos entre o primeiro e o segundo turno, Lula consegue preservar sua vantagem nas pesquisas.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
BTG/Nexus
Eleições
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Ponto de Vista
Romeu Zema
Ronaldo Caiado
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).