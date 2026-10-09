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Política

Pesquisa AtlasIntel: por que Flávio Bolsonaro lidera e onde Lula perdeu votos

Diretor da AtlasIntel aponta diferenças entre o desempenho dos candidatos no interior e nos grandes centros e identifica desafios para o presidente

Por Redação 9 out 2026, 21h17 | Atualizado em 9 out 2026, 21h19
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A vantagem de Flávio Bolsonaro sobre Luiz Inácio Lula da Silva na pesquisa AtlasIntel para o segundo turno da eleição presidencial reflete diferenças no comportamento do eleitorado entre o interior e os grandes centros urbanos. Na avaliação de Yuri Sanches, diretor de risco político da AtlasIntel, o senador do PL chega à nova etapa da disputa em uma posição mais confortável, enquanto o presidente ainda tem espaço para buscar votos entre eleitores que não migraram imediatamente para a oposição. (este texto é um resumo do vídeo acima)

Em entrevista ao programa VEJA em Foco, apresentado por Marcela Rahal, Sanches afirmou que a dinâmica da abstenção no primeiro turno foi diferente da esperada. Em vez de um afastamento generalizado das urnas em razão do desgaste da polarização, houve maior mobilização no interior, especialmente em cidades menores, onde Lula perdeu votos. Nas capitais e nos centros urbanos, por outro lado, o presidente conseguiu manter um desempenho semelhante ao da eleição anterior.

Na pesquisa AtlasIntel divulgada nesta sexta, Flávio lidera fora da margem de erro. O parlamentar do PL tem 52,8% das intenções de votos, enquanto o petista aparece com 47,2% — uma diferença de 5,6 pontos percentuais entre eles. O cenário é apontado como a previsão para “votos válidos”, desconsiderando brancos, nulos e indecisos. A margem de erro é de 1 ponto percentual.

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Onde Lula perdeu votos no primeiro turno?

Segundo Sanches, a diferença de comportamento entre as regiões ajuda a explicar o cenário eleitoral encontrado pela AtlasIntel. O presidente teve mais dificuldades em cidades pequenas do interior, enquanto preservou parte de seu desempenho nos grandes centros urbanos.

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“Na verdade, a gente teve uma dinâmica distinta. A gente teve o interior que estava mobilizado”, afirmou o diretor de risco político. Ele acrescentou que Lula perdeu votos especialmente em cidades pequenas, enquanto, nas capitais e nos centros urbanos, conseguiu manter um resultado mais próximo do que havia obtido anteriormente.

A análise aponta para um desafio distinto para cada candidato no segundo turno. Na avaliação de Sanches, Lula pode encontrar oportunidades entre eleitores das áreas urbanas que não se identificaram plenamente com as opções apresentadas no primeiro turno. Flávio, por sua vez, tem a possibilidade de atrair parte dos votos que foram destinados a outros candidatos.

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Por que Flávio Bolsonaro está em posição mais confortável?

Para Sanches, o resultado do primeiro turno e o perfil dos eleitores que votaram em candidatos derrotados ajudam a explicar a vantagem do senador do PL. Segundo ele, esse grupo apresenta características mais conservadoras e oposicionistas, o que pode favorecer Flávio na disputa contra Lula.

O diretor da AtlasIntel afirmou que, caso Flávio consiga atrair entre 30% e 40% dos eleitores que votaram em outros candidatos, poderá ficar em uma posição mais confortável no segundo turno.

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Sanches também destacou que a eventual reversão do cenário por Lula seria inédita na série de disputas presidenciais considerada em sua análise: “Até então, quem saiu na frente no primeiro turno ganhou no segundo turno”, afirmou.

Qual é o caminho de Lula para tentar reverter a disputa?

Na avaliação de Sanches, o presidente ainda pode buscar votos entre eleitores que não se decidiram imediatamente por Flávio após o primeiro turno. O analista apontou que parte desse eleitorado pode estar associada à rejeição ao PT, mas ainda disposta a ouvir os argumentos de Lula.

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Ele também identificou oportunidades nos centros urbanos, onde o presidente conseguiu preservar seu desempenho e onde candidatos de terceira via tiveram resultados relativamente melhores. Para Sanches, esse comportamento pode sinalizar cansaço com a polarização, sem necessariamente representar uma rejeição direta ao presidente.

A estratégia de comunicação também será importante. Segundo o diretor da AtlasIntel, Lula dedicou parte da campanha a temas que não correspondiam às principais preocupações de uma parcela do eleitorado. Para o segundo turno, ele defendeu maior atenção a assuntos como criminalidade e segurança pública, além da apresentação de propostas para o futuro.

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“Falar sobre criminalidade, segurança pública, uma visão de futuro e não simplesmente um legado do passado se apoiando em gestão”, afirmou Sanches ao comentar os caminhos que poderiam ajudar o presidente a disputar os votos restantes. Ele também mencionou a tentativa de desconstruir o adversário como parte da disputa eleitoral.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do telejornal VEJA em Foco (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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