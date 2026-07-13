Pesquisa mostra ponto de fragilidade interna da campanha de Flávio Bolsonaro

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A crise entre Michelle e Flávio Bolsonaro repercute na corrida presidencial de 2026, com pesquisa BTG/Nexus indicando impacto negativo na candidatura do senador, especialmente entre eleitores independentes e bolsonaristas. O episódio revela divisões na direita e cautela no Centrão, forçando Flávio a reafirmar sua liderança. Entenda os desafios.

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A crise entre a ex-primeira-dama Michelle Bolsonaro e o senador Flávio Bolsonaro continua produzindo reflexos na disputa presidencial de 2026. Segundo a nova pesquisa BTG/Nexus, debatida no programa Ponto de Vista, uma parcela significativa do eleitorado acredita que o desentendimento entre os dois pode prejudicar a candidatura do senador ao Palácio do Planalto (este texto é um resumo do vídeo acima).

Durante a entrevista conduzida por Laísa Dall’Agnol, o cientista político Leonardo Barreto afirmou que, embora o impacto pareça dividido quando observado no conjunto da população, ele se torna muito mais expressivo entre segmentos estratégicos do eleitorado, especialmente os independentes e simpatizantes do bolsonarismo.

Na pesquisa, 40% dos entrevistados afirmam que a crise não deverá afetar a candidatura de Flávio Bolsonaro. Outros 19% avaliam que haverá impacto negativo pequeno, enquanto 27% acreditam que o prejuízo será grande.

Quem mais sente os efeitos da crise?

Na avaliação do cientista político, é justamente esse eleitorado intermediário que pode fazer diferença em uma eleição presidencial, tornando o episódio politicamente mais relevante do que aparenta à primeira vista.

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Segundo Barreto, os reflexos da crise ajudam a explicar movimentos recentes do senador para reforçar sua condição de candidato do grupo político liderado pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. “Ele é tão significativo que fez com que Flávio, pela terceira vez, tivesse que vir a público para dizer que ele é o interlocutor oficial de Jair Bolsonaro”, disse.

O cientista político lembrou que, desta vez, o senador recorreu inclusive a uma carta manuscrita do ex-presidente para reafirmar sua posição dentro do campo bolsonarista.

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Existe uma divisão dentro da direita?

Na avaliação do cientista político, os episódios das últimas semanas revelam que parte dos grupos tradicionalmente alinhados ao bolsonarismo ainda demonstra resistência em torno da candidatura presidencial de Flávio. Segundo ele, embora o senador reúna um importante patrimônio político por carregar o sobrenome Bolsonaro, isso não tem sido suficiente para unificar automaticamente os diversos segmentos da direita.

Barreto destacou que um dos fatores inesperados da crise foi o protagonismo assumido por Michelle Bolsonaro entre eleitoras conservadoras. Além desse grupo, Barreto observou que setores do eleitorado evangélico também passaram a demonstrar incômodo diante da condução política da candidatura.

Segundo ele, parte dessas lideranças passou a defender uma postura mais aberta ao diálogo e à negociação dentro do campo conservador.

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O Centrão também passou a olhar a candidatura com cautela?

De acordo com o cientista político, os efeitos da crise extrapolam a base ideológica do bolsonarismo e alcançam partidos da centro-direita. Barreto afirmou que políticos desse campo continuam dispostos a apoiar Flávio Bolsonaro, mas passaram a demonstrar maior prudência diante das turbulências internas enfrentadas pela campanha.

Na avaliação do analista, esse ambiente dificulta a consolidação da candidatura justamente no momento em que alianças começam a ser discutidas para as convenções partidárias.

Para Leonardo Barreto, o senador ainda enfrenta uma dificuldade básica de organização política. “Você ganha a guerra primeiro internamente, convencendo os seus. E ele não tem isso ainda”, afirmou.

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Segundo o cientista político, a necessidade de reafirmar repetidamente sua condição de candidato evidencia que a principal disputa de Flávio Bolsonaro, neste momento, ainda acontece dentro do próprio campo político que pretende liderar. Enquanto essa convergência não ocorrer, concluiu Barreto, episódios como o conflito com Michelle Bolsonaro tendem a continuar produzindo desgaste sobre sua candidatura presidencial.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.