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Política

Pesquisa mostra os números da ‘guerra dos sexos’ que pode decidir o duelo Lula x Flávio

Real Time Big Data aponta divisão por gênero na corrida presidencial e aponta comportamentos distintos entre eleitoras e eleitores

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 22 jul 2026, 10h29
Lula, com barba e cabelo grisalhos, terno azul-marinho e gravata vinho, à esquerda, e um homem de óculos, terno cinza e gravata verde-limão, à direita, ambos com a boca aberta, falando em microfones invisíveis
O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva; e o senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ) (Ton Molina/GettyImages | Saulo Cruz/Agência Senado)
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A disputa pela Presidência da República apresenta um recorte claro de gênero, segundo pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta semana. Enquanto o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) amplia sua vantagem entre as mulheres, o senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece numericamente à frente entre os homens, indicando que os dois principais candidatos encontram suas maiores bases de apoio em segmentos distintos do eleitorado.

Entre as mulheres, Lula registra 44% das intenções de voto, contra 29% de Flávio Bolsonaro, abrindo uma vantagem de 15 pontos percentuais. Já entre os homens, o cenário se inverte: Flávio alcança 38%, enquanto Lula soma 35%, diferença que configura empate técnico dentro da margem de erro da pesquisa.

O que explica a diferença entre homens e mulheres?

Os dados mostram que a liderança nacional de Lula é sustentada, em grande medida, pelo desempenho entre o eleitorado feminino. É nesse segmento que o presidente obtém sua maior vantagem sobre o principal adversário, compensando o equilíbrio observado entre os homens.

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Flávio, por sua vez, concentra sua principal força justamente no eleitorado masculino. Embora a diferença sobre Lula esteja dentro da margem de erro, o senador supera seu desempenho nacional nesse grupo e confirma um padrão distinto de apoio em relação ao presidente.

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Como se posicionam os demais candidatos?

A pesquisa também revela diferenças no desempenho dos demais presidenciáveis entre homens e mulheres.

Renan Santos registra 10% entre os homens e 8% entre as mulheres, mantendo desempenho relativamente equilibrado, mas com leve vantagem no eleitorado masculino. Ronaldo Caiado aparece com 8% entre os homens e 6% entre as mulheres, enquanto Romeu Zema obtém 3% e 2%, respectivamente. Os demais candidatos permanecem com índices reduzidos em ambos os segmentos.

O que esse recorte revela sobre a disputa?

O levantamento indica que a polarização entre Lula e Flávio Bolsonaro também se manifesta de forma distinta entre homens e mulheres. Enquanto o presidente consolida ampla vantagem entre as eleitoras, o senador encontra seu ambiente mais favorável entre os eleitores.

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A distribuição do apoio por gênero ajuda a explicar o equilíbrio observado no cenário nacional e mostra que a disputa pelos segmentos em que cada candidato tem menor desempenho poderá influenciar os rumos da campanha.

Como foi realizada a pesquisa?

A pesquisa RealTime Big Data ouviu 2.000 eleitores entre os dias 18 e 20 de julho. A margem de erro é de dois pontos percentuais, com nível de confiança de 95%, e o levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-05864/2026.

VEJA+IA: Este conteúdo foi produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

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