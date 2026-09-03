🔥 Mês do Cliente: Receba 4 Revistas Impressas por apenas R$ 35,90/mês. Aproveite!
Política

Pesquisa mostra obstáculo que pode afastar Eduardo Paes de uma vitória no primeiro turno no Rio

Cientista político avalia que fragmentação das candidaturas, sobretudo no campo da centro-direita, distribui votos entre adversários

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 3 set 2026, 14h20
Continua após publicidade
Pesquisa mostra obstáculo que pode afastar Eduardo Paes de uma vitória no primeiro turno no Rio Priorizar nos meus resultados Google

A liderança de Eduardo Paes na corrida pelo governo do Rio de Janeiro permanece ampla, mas a possibilidade de uma vitória no primeiro turno está ficando mais distante. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o cientista político Elias Tavares avaliou que o crescimento e a consolidação de outras candidaturas, especialmente no campo da centro-direita, fragmentaram votos que poderiam permitir ao candidato do PSD encerrar a disputa na primeira etapa (este texto é um resumo do vídeo acima).

Segundo a pesquisa AtlasIntel desta quinta, 3, Paes aparece com 43,6% das intenções de voto, contra 27,6% de Douglas Ruas. Anthony Garotinho registra 10,7%, e Coronel Busnello, 5,6%. Brancos e nulos somam 2,4%, enquanto 1,7% não soube responder. O instituto ouviu 1.784 eleitores fluminenses entre 26 e 31 de agosto, com margem de erro de dois pontos percentuais e nível de confiança de 95%.

Em eventual segundo turno, Paes também mantém a dianteira. O levantamento aponta 51,9% para o candidato do PSD e 38,2% para Ruas. A questão levantada por Laísa, porém, foi justamente a mudança de perspectiva em relação às semanas anteriores: se antes se falava em uma vitória de Paes ainda no primeiro turno, o novo cenário indica uma disputa mais prolongada.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

O que mudou no caminho de Eduardo Paes?

Tavares afirmou que o Rio apresentava inicialmente uma situação de vitória “muito consolidada virtualmente” para Paes. A entrada na fase final da campanha, entretanto, modificou a dinâmica.

Com as candidaturas nas ruas e o horário eleitoral gratuito em andamento, os adversários passaram a ter mais oportunidades para buscar votos e ampliar sua força. “Todos esses candidatos estão correndo para poder angariar votos, aumentar seu prestígio, sua força política”, afirmou o cientista político.

O resultado é uma distribuição maior do eleitorado entre os concorrentes. Mesmo sem ameaçar diretamente a liderança de Paes, candidatos com percentuais menores conseguem ocupar parcelas do espaço eleitoral que antes poderiam favorecer uma definição antecipada da disputa.

Continua após a publicidade

Como a fragmentação atrapalha a estratégia do PSD?

Para Tavares, o plano do PSD era sustentado justamente pela força de Paes e pela possibilidade de concentrar votos suficientes para “matar o jogo no primeiro turno”.

A multiplicação de candidaturas competitivas dificultou essa estratégia. “Com essa fragmentação de candidaturas, principalmente de centro-direita, esses votos estão sendo fragmentados também”, afirmou.

Na avaliação do cientista político, cada adversário pode retirar uma parcela relativamente pequena de votos, mas o efeito acumulado passa a ser relevante. É essa fragmentação, mais do que uma perda da liderança de Paes, que ajuda a explicar por que o primeiro turno deixou de parecer suficiente para resolver a eleição.

Continua após a publicidade

A eleição do Rio caminha para o segundo turno?

Os números apresentados no Ponto de Vista mantêm Paes à frente tanto no primeiro quanto no segundo turno. O que mudou, segundo Tavares, é a capacidade de liquidar a disputa imediatamente.

“Na medida que aumentou esses candidatos, que esses candidatos vão conseguindo algum certo tipo de fôlego, a gente nota no Rio de Janeiro que está se distanciando cada vez mais a possibilidade do Eduardo Paes terminar essa eleição no primeiro turno”, afirmou.

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

Publicidade
TAGS:
AtlasIntel
Eduardo Paes
Eleições 2026
Flávio Bolsonaro
Luiz Inácio Lula da Silva
Pesquisas Eleitorais
Ponto de Vista
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 7,99/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA MÊS DO CLIENTE

Assine a revista OFERTA MÊS DO CLIENTE - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Banner promocional com fundo verde-escuro. À esquerda, texto em verde-limão O MÊS É DO CLIENTE. e em branco A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua.. À direita, uma mão segura um smartphone exibindo um portal de notícias com banner e produtos, e ao lado, uma árvore estilizada em verde-limãoMão segurando um smartphone com aplicativo de notícias exibindo manchetes e produtos, ao lado do texto O MÊS É DO CLIENTE. A vantagem de ler as maiores marcas do país é sua em fundo verde-escuro, com um ícone de árvore no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 76% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DO CLIENTE

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 32,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$71,88, equivalente a R$5,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).