Pesquisa mostra o grupo de eleitores que pode trazer desafios para Eduardo Paes no Rio

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Um grande número de eleitores fluminenses ainda não decidiu seu voto para o governo do Rio, revelam dados da Quaest. Essa parcela, que pode incluir antigos apoiadores do bolsonarismo, é crucial para a disputa. Eduardo Paes lidera, mas o desafio de conquistar esses votos pode levá-lo ao segundo turno.

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Um contingente expressivo de eleitores ainda sem candidato definido pode se tornar uma peça importante na corrida pelo governo do Rio de Janeiro. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o editor José Benedito da Silva avaliou que parte desse grupo é formada por antigos eleitores do bolsonarismo que, diante da perda de força política do campo no estado, ainda não foram conquistados pelas candidaturas (este texto é um resumo do vídeo acima).

A análise foi feita a partir dos números da Quaest apresentados no programa. Laísa lembrou que levantamentos anteriores apontavam uma possibilidade mais clara de Eduardo Paes liquidar a disputa no primeiro turno, enquanto a nova sondagem mostrava Douglas Ruas mais competitivo. José Benedito ponderou que diferentes pesquisas têm apresentado distâncias distintas entre os candidatos, mas destacou um aspecto específico do cenário mostrado pela Quaest: o tamanho do eleitorado ainda disponível.

“Chama a atenção esse eleitorado imenso que ainda precisa, que pode ser conquistado”, afirmou. Segundo os números citados pelo editor, mesmo na simulação de segundo turno há 30% dos eleitores entre aqueles que indicam voto branco ou nulo ou não escolhem nenhum dos candidatos.

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Quem é o eleitor que ainda está sem candidato?

Para José Benedito, existe uma parcela do eleitorado fluminense que ainda não foi atraída pelas principais candidaturas. E é justamente nesse grupo que ele identifica antigos eleitores do campo político ligado a Jair Bolsonaro.

“Me parece que parte desse eleitorado que ficou à deriva e que ficou sem candidato é o eleitorado do antigo bolsonarismo”, afirmou o editor. Na sua avaliação, embora essa força política tenha perdido espaço no Rio, os votos anteriormente associados a ela não migraram automaticamente para outro candidato.

José Benedito relacionou esse cenário a uma série de mudanças citadas durante sua análise. Mencionou a situação de Claudio Castro, a disputa de Flávio Bolsonaro pela Presidência, a candidatura de Carlos Bolsonaro em Santa Catarina e outros personagens do campo envolvidos em investigações. “O bolsonarismo perdeu força política no Estado, mas me parece que esse eleitorado ainda não foi capturado por ninguém”, resumiu.

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Eduardo Paes pode conquistar esse eleitorado?

Na avaliação do editor de VEJA, essa parcela ainda disponível representa um desafio especial para Eduardo Paes. O candidato pode buscar votos para ampliar sua vantagem e tentar encerrar a eleição já no primeiro turno, mas terá de alcançar um público que, até agora, não aderiu às principais opções apresentadas.

A existência desse eleitorado também torna menos simples uma disputa que levantamentos anteriores indicavam como mais confortável para Paes. O ponto central, na leitura de José Benedito, não é apenas onde estão os votos já declarados, mas para onde poderão caminhar aqueles que permanecem sem candidato.

“Acho que esse é um desafio. Paes pode até vencer no primeiro turno. Ainda pode”, disse. O editor, porém, ressaltou o esforço necessário na reta final: “Tem muito eleitor ali precisando de candidato, né? Mas ele vai ter que fazer um bom esforço por isso, nesses 40 dias”.

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VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.