É Agora ou Nunca: 4 Revistas Impressas a partir de R$ 35,90/mês
Política

Pesquisa mostra o grupo de eleitores que pode trazer desafios para Eduardo Paes no Rio

José Benedito avalia que perda de força política do bolsonarismo deixou parte do eleitorado “à deriva” no estado

Por Redação VEJA Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 26 ago 2026, 12h36
Continua após publicidade
Pesquisa mostra o grupo de eleitores que pode trazer desafios para Eduardo Paes no Rio Priorizar nos meus resultados Google

Um contingente expressivo de eleitores ainda sem candidato definido pode se tornar uma peça importante na corrida pelo governo do Rio de Janeiro. No Ponto de Vista, apresentado por Laísa Dall’Agnol, o editor José Benedito da Silva avaliou que parte desse grupo é formada por antigos eleitores do bolsonarismo que, diante da perda de força política do campo no estado, ainda não foram conquistados pelas candidaturas (este texto é um resumo do vídeo acima).

A análise foi feita a partir dos números da Quaest apresentados no programa. Laísa lembrou que levantamentos anteriores apontavam uma possibilidade mais clara de Eduardo Paes liquidar a disputa no primeiro turno, enquanto a nova sondagem mostrava Douglas Ruas mais competitivo. José Benedito ponderou que diferentes pesquisas têm apresentado distâncias distintas entre os candidatos, mas destacou um aspecto específico do cenário mostrado pela Quaest: o tamanho do eleitorado ainda disponível.

“Chama a atenção esse eleitorado imenso que ainda precisa, que pode ser conquistado”, afirmou. Segundo os números citados pelo editor, mesmo na simulação de segundo turno há 30% dos eleitores entre aqueles que indicam voto branco ou nulo ou não escolhem nenhum dos candidatos.

Siga

Lula x Flávio: surpresas e reviravoltas da corrida eleitoral

Continua após a publicidade

Quem é o eleitor que ainda está sem candidato?

Para José Benedito, existe uma parcela do eleitorado fluminense que ainda não foi atraída pelas principais candidaturas. E é justamente nesse grupo que ele identifica antigos eleitores do campo político ligado a Jair Bolsonaro.

“Me parece que parte desse eleitorado que ficou à deriva e que ficou sem candidato é o eleitorado do antigo bolsonarismo”, afirmou o editor. Na sua avaliação, embora essa força política tenha perdido espaço no Rio, os votos anteriormente associados a ela não migraram automaticamente para outro candidato.

José Benedito relacionou esse cenário a uma série de mudanças citadas durante sua análise. Mencionou a situação de Claudio Castro, a disputa de Flávio Bolsonaro pela Presidência, a candidatura de Carlos Bolsonaro em Santa Catarina e outros personagens do campo envolvidos em investigações. “O bolsonarismo perdeu força política no Estado, mas me parece que esse eleitorado ainda não foi capturado por ninguém”, resumiu.

Continua após a publicidade

Eduardo Paes pode conquistar esse eleitorado?

Na avaliação do editor de VEJA, essa parcela ainda disponível representa um desafio especial para Eduardo Paes. O candidato pode buscar votos para ampliar sua vantagem e tentar encerrar a eleição já no primeiro turno, mas terá de alcançar um público que, até agora, não aderiu às principais opções apresentadas.

A existência desse eleitorado também torna menos simples uma disputa que levantamentos anteriores indicavam como mais confortável para Paes. O ponto central, na leitura de José Benedito, não é apenas onde estão os votos já declarados, mas para onde poderão caminhar aqueles que permanecem sem candidato.

“Acho que esse é um desafio. Paes pode até vencer no primeiro turno. Ainda pode”, disse. O editor, porém, ressaltou o esforço necessário na reta final: “Tem muito eleitor ali precisando de candidato, né? Mas ele vai ter que fazer um bom esforço por isso, nesses 40 dias”.

Continua após a publicidade

VEJA+IA: Este texto resume um trecho do programa audiovisual Ponto de Vista (confira o vídeo acima). Conteúdo produzido com auxílio de inteligência artificial e supervisão humana.

 

Publicidade
TAGS:
Eduardo Paes
Eleições
Pesquisas Eleitorais
Ponto de Vista
Quaest
Assine Abril

Veja Negócios

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Guia do Estudante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 1,99/mês

Superinteressante

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Você RH

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Veja Saúde

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Claudia

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Viagem e Turismo

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 5,99/mês

Goread

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

OFERTA MÊS DOS PAIS

Assine a revista OFERTA MÊS DOS PAIS - A partir de R$ 5,99/mês

Guia + Veja

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 52,50/mês

Veja + Zero Hora

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Capricho

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

OFERTA RELAMPAGO

Assine a revista OFERTA RELAMPAGO - A partir de R$ 9,90/mês

Quatro Rodas + Placar

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês

OFERTA RELÂMPAGO

Assine a revista OFERTA RELÂMPAGO - A partir de R$ 39,80/mês
Quem assina tem mais vantagens
Icone de colunistas
Colunistas
Conteúdo criado por especialistas
Icone de favoritos
Seus favoritos
Acompanhe as publicações dos seus autores favoritos
Icone de aplicativo
Aplicativo
Leia todas as revistas em um só app
Icone de sites
Sites
Acesso ilimitado aos sites
Icone de leitura offline
Leia offline
Baixe e leia as edições digitais no app até onde não tem internet
Icone de clube
Abril Signature
Descontos, cashback, sorteios e muito mais

Leia também no GoRead

Matéria exclusiva para assinantes. Faça seu login

Este usuário não possui direito de acesso neste conteúdo. Para mudar de conta, faça seu login

Fundo bege claro com textura sutil, uma linha escura vertical no canto esquerdo e um ícone de árvore azul escuro no canto superior direitoFundo bege claro com textura sutil, apresentando um logotipo de árvore azul escuro no canto superior direito
ECONOMIZE ATÉ 60% OFF

Digital Básico

A notícia em tempo real na palma da sua mão!
Chega de esperar! Informação quente, direto da fonte, onde você estiver.
De: R$ 16,90/mês Apenas R$ 5,99/mês
OFERTA MÊS DOS PAIS

Revista em Casa + Digital Premium

Receba 4 revistas de Veja no mês, além de todos os benefícios do plano Digital Completo (cada revista sai por menos de R$ 10,00)
De: R$ 59,99/mês
A partir de R$ 29,90/mês
Icone da VivoACESSO LIVRE COM VIVO FIBRA

*Acesso ilimitado ao site e edições digitais de todos os títulos Abril, ao acervo completo de Veja e Quatro Rodas e todas as edições dos últimos 7 anos de Claudia, Superinteressante, VC S/A, Você RH e Veja Saúde, incluindo edições especiais e históricas no app.
*Pagamento único anual de R$23,88, equivalente a R$1,99/mês. Após esse período a renovação será de 118,80/ano (proporcional a R$ 9,90/mês).